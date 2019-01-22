Люди в поисках баланса. Надежда Моталова: «Главбух не имеет права бить тревогу»

Уровень подготовки бухгалтеров стал ниже. Восстанавливать учет после «Кнопки» — еще то удовольствие. Январь — несложный для бухгалтеров месяц. Об этом всем и другом беседовали с главным бухгалтером Надеждой Моталовой.

— Назовите вещи, которые нельзя делать главбуху.

— Как меня учила финансовый директор в одной компании: никогда с другими сотрудниками не обсуждай руководство. Поэтому не важно, по какой причине я уходила из компании, — о директорах у меня только хорошие воспоминания.

Вторая вещь, которую ни в коем случае нельзя делать главбуху, — это терять самообладание. Главбух не имеет права бить тревогу.

Этот момент проверен опытом: совсем недавно сама забыла об этом и после получения требования из налоговой ходила поникшая. Хорошо, гендир знает о таком моем, скажем так, постулате — и сама же меня настроила на позитив. И вуяла — вопрос решился за 5 минут.

— Внедренцы 1С говорят, что главбухи стали очень прошаренными в 1С. Согласны?

— Сейчас, чтобы поставить задачу программисту, надо знать очень много нюансов работы 1С. Раньше было проще: сказал программисту, что надо, а он уже сам распишет все возможности. Такие программисты ещё остались, но их очень сложно найти.

— А если говорить об уровне подготовки бухгалтеров — как он изменился?

— Упал и сильно, сейчас очень многие бухгалтеры в моем окружении предпочитают работать на простых операциях. Например, только на одном участке или только на УСН «доходы».

— МСФО — это по-прежнему для большинства темный лес?

— К сожалению, да. МСФО будет трудно у нас приживаться, так как для работы с ними нужно по-другому думать. Мы привыкли, что у нас документ выше всего, а там всё-таки сам факт хозяйственной операции.

— Самый неприятный разговор с инспектором был по поводу чего?

— Когда я только начинала работать главным бухгалтером, пришел штраф по уточненке, так как налог был доплачен после уточненки. Тот разговор помню до сих пор: в нем было столько презрения, что даже не верилось, что разговориваю с человеком.

А вообще, в последнее время мне нравится общаться с инспекторами: они стали более дружелюбные и открытые.

— Был опыт восстановления учета?

— Да. Обратился ко мне родственник: «Надя, можешь пообщаться с моим бухгалтером? Она перестала справляться с нашим небольшим объемом работы, глянь, может, действительно объем вырос, а она боится требовать помощника». Я попросила ее резюме. Девочка была по рекомендации, у них не было ее резюме. Как только попросили у нее, она сразу написала заявление на увольнение и ушла.

Сначала было смешно. Но когда я залезла в базу, было уже не до смеха. Я попросила ее приехать. Она прибыла с отцом-бухгалтером. Разговор состоялся интересный. Теперь я никогда не советую знакомых, пока не увижу их в работе.

Еще одно восстановление учёта было в фирме после нескольких аутсорсинговых фирм, одна из которых «Кнопка». Тогда я поняла, почему бизнесмены не любят бухгалтеров-удаленщиков: чаще всего такие бухгалтеры тупо ведут учёт и ничего не подсказывают.

Если раньше я думала «может всё-таки найти полностью удалённую работу», то здесь я увидела, что бухгалтер обязательно должен появляться в офисе минимум раз в месяц.

— Январь — сложный месяц для бухгалтеров?

— Начало года для меня праздник: я очень люблю зиму и Новый год. Январь не сложный месяц. Как только я стану относиться к нему как к сложному месяцу, он таким и станет. Для меня январь — месяц поиска скрытых резервов.