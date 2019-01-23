Клерк.Ру

Как изменят закон о полиции

МВД подготовило проект поправок в Федеральный закон «О полиции».

Что предложили?

Что могут и обязаны делать сотрудники полиции

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Объявлять предостережение

Полицейские будут объявлять физлицу «обязательное для исполнения официальное предостережение» о:

  • недопустимости действий, которые ведут к преступлению,
  • недопустимости антиобщественного поведения

Досматривать граждан и машины при подозрении на провоз оружия, наркотиков, и др., а также изымать их

Полицейские смогут досматривать граждан и их транспортные средства. Повод: есть подозрения в провозе оружия, наркотических или ядовитых веществ, похищенного имущества.

Они смогут:

  • изымать эти предметы при отсутствии законных оснований для хранения;
  • принимать участие в досмотре пассажиров и их багажа на любом виде транспорта;
  • осуществлять досмотр самостоятельно в целях изъятия предметов, запрещенных для перевозки.

Осматривать граждан и их вещи при подозрении на провоз запрещенных предметов

Полицейские смогут осуществлять в границах территорий/объектов, определенных нормативными правовыми актами РФ, осмотр граждан и их вещей, транспортных средств и грузов для предупреждения провоза/проноса предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Повод: подозрение на то, что в границах данной территории совершено преступление.

Проникать в дома и офисы, а также на земельные участки при необходимости

Могут проникать в жилища граждан, на земельные участки граждан, в помещения организаций в случаях, определённых законодательством РФ, а также:

  • Для спасения жизни граждан и их имущества или обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках;
  • Для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;
  • Для пресечения преступления;
  • Для установления причин несчастного случая;
  • Для задержания лиц на месте преступления.

Внимание: полицейские в течение 24 часов обязаны уведомить прокурора о проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан; за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок уведомления.

Вскрывать и проникать в машины при необходимости

Имеют право вскрывать и проникать в транспортное средство в случаях, определенным законом, а также:

  • Для спасения жизни граждан;
  • Для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлении;
  • Для пресечения преступления;
  • Для обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее его лицо находится в состоянии алкогольного опьянения;
  • Для проверки ТС и груза, если есть основания предполагать, что там находятся предметы, изъятые из гражданского оборота;
  • Для проверки сообщения о теракте;
  • Для установления обстоятельств несчастного случая.

Досматривать граждан, машины и грузы с применением технических средств при оцеплении территории и объектов

В период оцепления территории или объектов могут осуществлять досмотр граждан, ТС и грузов, с применением при необходимости технических средств, по решению руководителя территориального органа МВД, согласованному с высшим должностным лицом органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.

Если гражданин отказывается проходить досмотр или осмотр, то полиция вправе не допускать его проход и выезд с такой территории до снятия оцепления.

Полицейских не будут преследовать, если они действуют при выполнении своих обязанностей, на основании и согласно законодательству РФ.

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