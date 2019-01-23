Как изменят закон о полиции

МВД подготовило проект поправок в Федеральный закон «О полиции».
Что предложили?
Что могут и обязаны делать сотрудники полиции
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Объявлять предостережение
Полицейские будут объявлять физлицу «обязательное для исполнения официальное предостережение» о:
Досматривать граждан и машины при подозрении на провоз оружия, наркотиков, и др., а также изымать их
Полицейские смогут досматривать граждан и их транспортные средства. Повод: есть подозрения в провозе оружия, наркотических или ядовитых веществ, похищенного имущества.
Они смогут:
Осматривать граждан и их вещи при подозрении на провоз запрещенных предметов
Полицейские смогут осуществлять в границах территорий/объектов, определенных нормативными правовыми актами РФ, осмотр граждан и их вещей, транспортных средств и грузов для предупреждения провоза/проноса предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен. Повод: подозрение на то, что в границах данной территории совершено преступление.
Проникать в дома и офисы, а также на земельные участки при необходимости
Могут проникать в жилища граждан, на земельные участки граждан, в помещения организаций в случаях, определённых законодательством РФ, а также:
Внимание: полицейские в течение 24 часов обязаны уведомить прокурора о проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан; за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок уведомления.
Вскрывать и проникать в машины при необходимости
Имеют право вскрывать и проникать в транспортное средство в случаях, определенным законом, а также:
Досматривать граждан, машины и грузы с применением технических средств при оцеплении территории и объектов
В период оцепления территории или объектов могут осуществлять досмотр граждан, ТС и грузов, с применением при необходимости технических средств, по решению руководителя территориального органа МВД, согласованному с высшим должностным лицом органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.
Если гражданин отказывается проходить досмотр или осмотр, то полиция вправе не допускать его проход и выезд с такой территории до снятия оцепления.
Полицейских не будут преследовать, если они действуют при выполнении своих обязанностей, на основании и согласно законодательству РФ.