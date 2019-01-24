Самозанятые наносят ответный удар

В прошлом году казалось, что тема «закона о самозанятых» исчерпана. Все актеры сыграли свои роли, пьеса закончена, зрители угрюмо молчат... но и у этой постановки случился радикальный поворот.

Если кто не в курсе (хотя об этом не написал только ленивый) — многие работодатели начали увольнять сотрудников и... заключать с ними договора как с самозанятыми! Даже умудрились на случай проверок заключить с ними договоры аренды рабочих мест. И вуаля — сниженные налоги (6 а не 13), отсутствие пенсионных и страховых выплат, и ФНС можно показать средний палец.

Даже уже нашлись различные «моралисты» из каких-то профсоюзов, которые заявили о нарушении прав работников — якобы при таком уходе от налогов работник оказывается незащищенным. Только забыли упомянуть, что ему также перепадают «лишние» 6% от зарплаты.

Конечно, законодатель предпринял попытку предусмотреть такие схемы, и в законе прописано, что клиентом самозанятого лица не может быть его бывший работодатель, если со времени расторжения трудового договора прошло менее 2 лет. Поэтому, если при проверке ФНС или ГИТ будет выявлена такая схема налоговой оптимизации, придется заплатить не только все сэкономленные страховые взносы и налоги, но и крупный штраф. Но мы то знаем, что простейшая техничка эту проблему решает на ура.

Тогда возникает вопрос — а насколько схема жизнеспособна и могут ли отследить подобную «оптимизацию расходов»? Ну, данный маневр явно сэкономит вам деньги, и сотрудники скорее всего тоже будут не против, если формально все законно и обстряпано...

Но ФНС к вам все-таки может прокопаться (а кто-то сомневался?). Например, если вы в один и тот же день переводите всем свои «самозанятым» зарплату, то вас обвинят в мошенничестве и попросят объясниться. Хотя при некотором старании и этого можно избежать.

Главное в другом — в законопроекте ясно указано, что его условия НЕ ИЗМЕНЯТСЯ в течении 10 лет. То есть теоретически до 2029 года будет существовать эта «налоговая дыра». И ФНС либо нужно будет разрабатывать методы отлова подобных «схем» (что дорого и нерентабельно), или менять закон, который менять нельзя.

Не факт, что это налоговиков остановит, но пока Госдума соберется, три чтения, обсуждения, скандалы...

В общем, льготный год у всех «самозанятых» будет.

Источник: Баблишко