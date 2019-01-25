Требование из налоговой: как не подставить бенефициаров

На днях меня, налогового юриста с 15-летним опытом, удивили январским требованием из налоговой, в пункте 1.10 люди из налоговой просят указать бенефициаров бизнеса, хотя запрашивать такую информацию они не имеют права. С такой просьбой/требованием я сталкиваюсь впервые. На что рассчитывают налоговики? На то, что найдется бухгалтер, который предоставит им эти сведения? Думаю, да. Это облегчит работу налоговиков, даст им выход на реального собственника, с которого можно взыскать недоимку, применить к нему уголовную (ст. 199 УК РФ) и субсидиарную ответственность. Действительно, а почему бы и не попробовать — перед перспективой реального срока любой собственник становится сговорчивее и быстрее пополняет бюджет государства.

За годы работы мы оценили тысячи налоговых запросов. Чаще всего, налогоплательщики хотят знать: что будет, если дать информацию, которую налоговики просят, отвечать на вопросы или нет, что давать, а что не давать, для чего нужна налоговикам эта информация, и самое главное — какие последствия будут для бизнеса.

Сегодня ответить на требование из налоговой без ущерба для бизнеса перестало быть чисто бухгалтерской задачей. Для правильного ответа и предоставления/не предоставления документов/информации, требуется умение видеть последствия налогового запроса. А в таких вопросах без оценки грамотного налогового юриста дать хороший ответ ИФНС вряд ли получится.

В 2018 году количество обращений от налогоплательщиков с просьбой оценить требование/запрос/ уведомление из налоговой выросло в разы. Причина такого шквала запросов — система АСК НДС-2, которая дает налоговикам огромный массив информации.

Основная цель всех требований налоговиков — получить дополнительную информацию, запугать налогоплательщика проверкой и заставить «добровольно» доплатить в бюджет. К сожалению, в 2019 году эта тенденция будет продолжена и у бизнеса нет никаких оснований ожидать, что к таким способам общения интерес у налоговиков спадет.

Стоит помнить, что налогоплательщик вправе не исполнять незаконные требования инспекции (п. 11 ст. 21 НК РФ).

Что делать, если вы получили требования из налоговой инспекции?

разобраться, какие мероприятия налогового контроля проводят в отношении вас налоговики и предусмотрены ли эти мероприятия Налоговым кодексом. важно понять, что хотят увидеть люди из налоговой, о какой сделке идет речь, о каком контрагенте. ответить на вопрос, является ли ваш деловой партнер, в отношении которого запрашиваются бумаги, контрагентом первого звена . Если это так и вы можете объяснить, как вы выбрали эту компанию, как у вас происходили взаимоотношения по сделке, то можно не бояться и смело идти к инспекторам и отвечать на их вопросы. Как вы понимаете, в поисках ответов на эти вопросы ваш 100-процентный союзник — «должная осмотрительность».

Если же ревизоры пытаются запросить у вас бумаги/дать пояснения, то можете ссылаться в своем ответе инспекции на статью 54.1 НК РФ: за сделки далее второго звена ни одно предприятие ответственности не несет.

Наиболее распространенная форма требований —запрос по итогам камеральной проверки. Эти документы от контролеров нужно оценивать, опираясь на статью 88 Налогового кодекса. Прошу обратить внимание: требование должно быть направлено в соответствующий срок, установленный для такого вида проверок. Например, для НДС этот срок составляет два месяца. Если истребуются какие-то документы, то требование должно советовать случаям, указанным в статье 88 НК РФ. Там поименованы все причины для запросов.

Если в компании прошла обычная камеральная проверка декларации по НДС, где нет ничего специального, а у организации запрашивают документы в рамках камеральной проверки по какому-то контрагенту для подтверждения вычетов, то эта ситуация незаконна, т.е. налоговый орган не вправе запрашивать бумаги в рамках такой проверки.

Перечень документов, которые не могут быть истребованы налоговыми инспекторами у компании (Постановление ВС РФ от 9 июля 2014 г. № 46-АД14-15): карточки счетов;

расшифровки счетов;

главные книги с разбивкой по годам;

оборотно-сальдовые ведомости по счетам;

аналитические регистры бухгалтерского учета;

журналы регистрации предъявленных и полученных счетов-фактур. Также инспекция не вправе требовать документы, которые не связаны с исчислением и уплатой налогов: копию штатного расписания, положение об оплате труда;

положение о премировании;

коллективный договор.

Следующие две ситуации связаны сЭто пункт 1 статьи 93.1 «Истребование документов по контрагентам в связи с проводимой проверкой контрагента». Эта статья хорошо сформулирована, в ней четко и понятно сказано, что, во-первых, у контрагента должна быть налоговая проверка, а во-вторых, компания, в которой запрашиваются бумаги, обладает документы по этой компании.

По этой статье — большинство нарушений налоговых инспекторов, которые запрашивают документы по цепочке контрагента. То есть в компанию поступает запрос на некое предприятие, которое стоит вторым или третьим, а может и дальше, в цепочке НДС. Бухгалтер, получивший требование, даже не понимает, что это за предприятие, он с ним никогда не работал, соответственно, у него нет и быть не может быть документов по сделке с этой организацией.

Один из вариантов, почему такие письма приходят, связан с отработкой цепочек по НДС, когда инспекция должна проанализировать всю цепочку компаний и выявить выгодоприобретателя, к которому потом нужно прийти. В таких случаях, как правило, приходит требование от инспекции вместе с поручением от другой инспекции, зачастую региональной, в которой фигурирует контрагент шестого или даже седьмого звена. Собственно, региональная инспекция и раскручивает всю эту цепочку, но, согласно Налоговому кодексу, она не имеет права рассылать подобные запросы.

Вывод: сегодня предоставлять информацию и документы в налоговую без консультации грамотного налогового юриста — опасно. Если не понимать логики налоговиков и к чему эта логика «ведет» — лучше не отвечайте. Все ваши ответы, документы, доплаты — все суммируется. Практика и статистика сегодня такова, что налоговики чаще направляют свои претензии к тому бизнесу, который предоставляет информацию и доплачивает. Берегите себя.