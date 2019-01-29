Что изменилось в трудовом законодательстве в 2019 году

Начало каждого календарного года, как правило, знаменуется серьезными изменениями законодательства. Не стал исключением и 2019 год. Что подготовили законодатели для работников и работодателей, рассмотрим в нашей статье.

Минимальный размер оплаты труда

Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» введен механизм ежегодного (с 1 января) установления МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.

Приказом Минтруда России "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года«прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года установлен в размере 11280 рублей в месяц.

Именно такой минимальный размер оплаты труда, начиная с 1 января 2019 года, утвержден Федеральным законом от 25.12.2018 № 481-ФЗ.

Увеличение размера взысканий через работодателя

С 08.01.2019 вступили в действие поправки в часть 1 статьи 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве»: увеличен предельный размер задолженности, взыскание которой может быть произведено путем направления исполнительного листа работодателю должника (работника) с 25000 до 100000 рублей.

Новые гарантии работникам

Введена в действие новая статья 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ).

Указанная статья предусматривает предоставление гарантий работникам при прохождении диспансеризации. Так, работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

В связи с увеличением пенсионного возраста дополнительно вводятся гарантии и для работников «предпенсионного» возраста. В соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работники, не достигшие пенсионного возраста, в течение пяти лет до наступления такого возраста при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Аналогичные гарантии предусмотреныдля работающих пенсионеров.

Новые гарантии предусмотрены для многодетных семей.

В соответствии со статьей 262.2 ТК РФ работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Таким образом, теперь при составлении графика отпусков в первую очередь необходимо учитывать пожелания работников, имеющих многодетные семьи.

При этом Министерством труда и социальной зашиты даны разъяснения относительно порядка предоставления отпуска многодетным работникам.Так, к отпускам работников, у которых три ребенкаи более, применяются общие правила об отпусках — предоставление первого отпуска после истечения шести месяцев со дня начала работы.По соглашению с работодателем указанный срок может быть изменен в меньшую сторону (письмо от 20.11.2018 № 14-2/ООГ-9211).

Возраст детей определяется не на дату составления графика отпусков, а на дату ухода сотрудника в отпуск.

Гарантии для лиц с ограниченными возможностями

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 № 476, направленный на повышение занятости инвалидов.

Так, в целях трудоустройства незанятых инвалидов и их профессиональной адаптации будет осуществляться сопровождение инвалидов, под которым подразумевается оказание индивидуальной помощи неработающему инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также обеспечение передвижения инвалида до места работы и обратно и по территории работодателя.

Такие мероприятия включаются в региональные программы содействия занятости населения.

Настоящий федеральный закон предоставляет работодателю право определить наставников для лиц с ограниченными возможностями из числа своих работников (при наличии согласия работника).

Такие наставники содействуют освоению трудовых обязанностей, вносят предложения по вопросам, связанным с созданием инвалиду условий для доступа к рабочему месту и с использованием дополнительного оборудованияна его рабочем месте.

С 01.01.2019 вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.05.2018№ 322.

Данный приказ прописывает условия, которые должны соблюдаться работодателем при принятии на работу инвалида, осуществлении им трудовой деятельности, а также перечисляет виды труда, которые противопоказаны лицу с ограниченными возможностями.

Регулирование труда иностранных граждан

16.01.2018 вступают в силу изменения, касающиеся усиления административной ответственности за невыполнение работодателем обязанностей при оформлении трудовых отношений с иностранными гражданами.

Теперь на работодателя буду возложены дополнительные обязанности:

контролировать род занятий иностранного сотрудника, который осуществляется у данного работодателя с тем, чтобы он соответствовал цели въезда в Российскую Федерацию;

отслеживать, чтобы иностранный гражданин своевременно покидал пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в РФ. Если иностранный гражданин самостоятельно не осуществляет выезд за пределы РФ, то приглашающая сторона (работодатель) обязана предпринять меры по обеспечению его выезда.

Такие обязанности закрепили за работодателем в Федеральныхзаконахот 19.07.2018 № 215-ФЗи № 216-ФЗ.

За нарушение новых требований организации придетсязаплатить штраф от 400000 до 500 000 рублей. Штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателейсоставит от 45000 до 50000 рублей.

Также юридическим лицам, чьим видом деятельности является строительство, необходимо сократить долю иностранных работников до 80%, начиная с 01.01.2019 (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2018№ 1356), в то время как до указанной даты доля иностранных граждан не регламентировалась и могла доходить до 100%.

Ответственность за непроведение специальной оценки условий труда

Согласно действующему законодательству работодатели должны были до 31.12.2018 провести специальную оценку условий труда, в связи с чем с 01.01.2019 на работодателей, не выполнивших указанное требование, будет распространяться действие части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда влечет наложение штрафа в размере от 60000 до 80000 рублей.

Однако, это не означает, что все работодатели, которые не провели специальную оценку условий труда (которых, по мнению Роструда, огромное количество), будут привлечены к административнойответственности.

Специалисты Роструда пояснили, что автоматически штрафовать организации начнут с 2020 года согласно данным, которые будут размещены в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда. В 2019 году штрафы будут назначены тем предприятиям, в отношении которых будут проведены как плановые, так и внеплановые проверки Государственной инспекцией труда.

Правовое регулирование трудовых отношений отдельных категории работников

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлены поправки в ТК РФ, касающиеся оформления трудовых отношений с отдельными категориями граждан. На данный момент поправки находятся на стадии законопроекта.

Так, предлагается «вывести» из-под действия норм ТК РФ такую категорию, как самозанятые граждане.

Напомним, что самозанятый граждане — это физические лица, самостоятельно осуществляющие насвой риск основанную наличном трудовом участии деятельность пооказанию услуг, выполнению работ дляфизических лиц, направленную насистематическое получение прибыли, незарегистрированные вкачестве индивидуального предпринимателя, неимеющие наемных работников.

В новой редакции статью 11 ТК РФ предлагается читать так: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства».

Так как из-под действия трудового законодательства будут выведены лица, работающие у физических лиц, глава 48 ТК РФ будет регулировать особенности осуществления трудовой деятельности у индивидуальных предпринимателей.

Полномочия Государственной инспекции труда

На рассмотрение внесен законопроект, предполагающий изменение статей 356 «Основные полномочия федеральной инспекции труда» и 357 «Основные права государственных инспекторов труда» ТК РФ. Предлагается наделить государственных инспекторов правом на обращение в суд от имени работника и представлять его интересы в суде.

Напомним, что по действующему гражданскому процессуальному законодательству за защитой прав третьих лиц может обратиться прокурор.

Еще одним законопроектом предлагается увеличить размер компенсации за задержку выплат (заработной платы, отпускных, социальных пособий, выплат при увольнении, др.) с 1/150 до 1/100 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

По материалам журнала «Наша бухгалтерия»