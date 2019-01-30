Отчетность не принимали из-за сбоя, но штрафы есть все равно

Что волновало коллег на прошлой неделе в «Красном уголке бухгалтера»?

У вас приняли ССЧ?

Один из самых простых отчетов в ИФНС, содержащих единственный показатель, — Сведения о среднесписочной численности. К тому же, это один из первых по срокам сдачи отчет для налоговиков. Срок сдачи сведений за 2018 год — до 21 января 2019 г.

Бухгалтеры отправили сведения в срок, но по техническим причинам налоговая долго не могла подгрузить отчётность в свою базу.

Наконец-то пришло извещение о вводе среднесписочной — отправлено было 17 января. И естественно, было сдано за период 2018 года, в извещении об отправке период за 2018 год, извещение о получении не пришло, сразу о вводе. А там стоит — за период 2019 года! Это мне так повезло, или еще кому-то? И что делать? СПб, Выборгская налоговая. — Саша Богданова

На каком этапе в ИФНС у вас находятся Сведения о среднесписочной численности на сегодняшний день?

Несказанно радует, что, наконец-то, к концу января пошли первые извещения о вводе:

«Отправлено 18.01.2019. Извещение о вводе пришло сегодня» (Светлана Холтобина).

Не обошлось и без ложки дёгтя: принять отчет-то приняли, а в извещении о вводе указали период — 2019 г.

«Я ССЧ за 2018 г. отправил 10.01.2019, подтверждение получил только 28.01.2019 уже за „2019 год“. Аналогично с налог.декл. по земельному налогу и транспортному налогу. Зато за этот промежуток времени от ИФНС вовремя поступили 5 разных требований о пояснении... Для наших отчетов у них „программа загружена, не успевает обрабатывать большой объем информации“, но для ихних требований — свободна!» (Александр Матвеев).

Также пошли и отказы в приёме. По некоторым отчётам, по которым пришел отказ, была формулировка, что в связи с длительным периодом ожидания — отказ.

«Ой 10 января сдавала, и тока пришел отказ» (Ирина Кендигелян).

К тому же, не успели налоговики подгрузить Сведения о среднесписочной численности, как принялись штрафовать налогоплательщиков за невовремя сданную отчётность:

«Поздравьте, коллеги. Прилетело решение на 200 руб. ))) За невовремя сданную среднесписочную. Вообще-то, я отправила отчет 18.01.2019 )) А они приняли 28.01.2019. В общем, степень моего негодования от такой наглости достигла предела» (Светлана Холтобина).

Платежки по новому НДС

С 1 января 2019 г. ставка НДС 18% была повышена до 20%. В связи с этим, в основном, при получении предоплаты в «переходном периоде» возникают вопросы:

Коллеги, что-то я задумалась что писать в платежке, когда доплачиваем поставщику эти самые 2% НДС? Аванс был на сумму счета по 18% полностью оплачен в прошлом году. Поставка в этом. По сути, мы ж НДС доплачиваем. — Anna Smirnova

Коллеги в платежных поручениях в назначении платежа указывают:

«Пишите „Доплата НДС за....по сч....“ и в сумме НДС в платежке ставите всю сумму оплаты» (Елена Анненкова);

«Я писала „доплата НДС по договору ... в связи с изменением ставки НДС с 01.01.19“» (Елена Бородина).

ФНС России в письме СД-4-3/20667@ от 23.10.2018 г. подробно разъяснила ряд вопросов по составлению счетов-фактур и исчислению НДС в разных ситуациях:

«В случае, если доплата налога в размере 2-х процентных пунктов осуществляется покупателем с 01.01.2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога».

Исключение из ЕГРЮЛ

От налоговиков можно ждать любимых сюрпризов:

«У меня ситуация не из простых... Месяц назад генеральный решил избавиться от одного из своих ООО путем ликвидации. Мы решили сдать годовую отчетность и приступить в феврале к ликвидации. Фирма полурабочая, операции по счету есть, отчеты сдаются (ООО кстати на УСН), даже заявления на зачет по бюджетам подала, чтобы перед ликвидацией было все чисто.

Сегодня случайно зашла посмотреть выписку ЕГРЮЛ. А по этому ООО 09.01.2019 ФНС приняла решение о ликвидации и уже подала в „Вестник“ сведения.

Я минут 10 сидела как пришибленная, не знала, радоваться или плакать. С одной стороны, спасибо, конечно, бегать не придется. Но с другой стороны — ???? У нас кстати, забыла написать, юридический адрес нормальный, в ТАРП, приведенный в соответсвие (с помещением и рабочим местом). Кто-нибудь с таким БЕСПРЕДЕЛОМ сталкивался? Что это за зачистка? И что мне теперь делать? Отчеты за год сдавать или ну их на фиг?» — Наталья Безобразова

Иногда не совсем ясны мотивы налоговиков, исключающих организацию:

— находящуюся фактически по своему юридическому адресу; адрес не массовой регистрации; адрес с указанием номеров помещений, офисов;

— сдающую всю отчетность;

— имеющую расчетный счет и осуществляющую операции по нему.

Узнать причину исключения из ЕГРЮЛ можно в выписке:

«Обратитесь в регистрирующий налоговый орган, с запросом (для начала можно позвонить), на каком основании вынесено в одностороннем порядке налоговым органом решение о ликвидации. Вообще в выписке из ЕГРЮЛ основание должно быть указано, посмотрите внимательно» (Сергей Сухачев).

В ликвидации по инициативе налоговой есть свои большие минусы для директоров, учредителей:

«Согласен, безобразие. Гена-то потом проблемы с трудоустройством иметь будет. Плюс у учера тоже вроде как проблемы такого же плана будут. Вот, обдумайте. Оно надо?» (Андрей Юдаев).

Если директор и учредители не хотят попасть в реестр дисквалифицированных лиц, то необходимо приостановить принудительную ликвидацию:

«Подайте в налоговую форму, чтобы приостановить принудительную ликвидацию. Это нужно для того, чтобы исключить возможность внесения директора и учредителей в реестр дисквалифицированных лиц. После приостановки принудительной, начните добровольную ликвидацию как и планировали. Решение об отмене принудительной ликвидации вы получите в течении недели» (Pavel Gro)

Что делать с убытками

В случаях, когда в отчетном периоде сумма расходов, признаваемых в целях налогообложения, превышает сумму доходов, то в декларации по налогу на прибыль возникает убыток. Перед налогоплательщиком возникает вопрос: показать убыток, который налоговики так не любят, или показать безубыточную декларацию. Законодательно никакого запрета на неотраженный убыток нет.

Помогите, кто с убытками работает... Как отразить в декларации и стоит ли? Но если не отражу, то потом не смогу принять в расходы в будущем? Убыток в основном из-за зарплаты и взносов. Какие документы могут затребовать при проверке? Всегда раньше прибыль рисовала, а здесь расходов непринимаемых вагон, да и принимаемых неадекватное кол-во какое-то (( — Софья Лепихова

Отчетность с убытками — предмет особого внимания налоговиков. Не всегда можно ограничиться объяснениями причин убытка, также можно получить требование о вызове на убыточную комиссию или попасть в список для выездной проверки.

Коллегам, показывающим убыток в декларации, приходилось представлять в налоговую копии документов, подтверждающие расходы:

«Требовали копии документов с обоснованным объяснением. Прокамералили и не было дополнительных вопросов. Подала в НД по прибыли и уменьшала прибыль последующих налоговых периодов. Причина убытков — кража товара неустановленными лицами пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ» (Елена Большакова);

«Сдаю регулярно с убытками. Пояснения даю в налоговую. Убытки в основном — зарплата, взносы, амортизация. Куда ее деть» (Юлия Ши).

Иногда налоговики требуют только расшифровку расходов, без копий документов:

«Запросят пояснить и расшифровать расходы... не более. Регулярно даем табличные расшифровки, редко года первичные документы требуют к убыткам» (Ольга Кочева).