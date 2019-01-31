Общее собрание акционеров: готовить, созывать и проводить надо по новым правилам

Что произошло?

Документ начал действовать 25 января 2019 года.

В чем суть документа?

Центробанк предоставил эмитентам новые возможности при организации и проведении общих собраний акционеров.

Чем раньше регулировались такие вопросы?

Новое Положение заменило аналогичный документ, утверждавшийся Федеральной службой по финансовым рынкам 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

В связи с чем Центробанк обновил Положение?

Необходимость принятия нового Положения была обусловлена произошедшими изменениями в законодательстве. Так, например, в тексте Положения ФСФР 2012 года упоминались ещё закрытые и открытые акционерные общества.

В новом Положении учтены как те изменения, которые были внесены в законодательство уже достаточно давно, так и совсем свежие поправки, внесённые в Закон об АО в июле 2018 года.

Так, Положение учитывает появившуюся с 1 июля 2016 года возможность осуществлять голосование на общем собрании акционеров посредством сети «Интернет», а также иных информационных телекоммуникационных технологий.

Для чего нужно Положение?

Действие принятого Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров публичных и непубличных акционерных обществ, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования. Его действие не распространяется на общества, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Почему этот документ важен сейчас?

Годовое общее собрание акционеров нужно проводить ежегодно в установленный уставом срок, но в любом случае в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчётным. То есть уже совсем скоро и все связанные с ним мероприятия нужно будет проводить с учётом новых правил.

За несоблюдение этого срока согласно ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ организацию могут оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Что нового в принятом Положении?

В нём, в частности:

— закреплена возможность подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с использованием электронной формы бюллетеней для голосования;

— установлен порядок осуществления права на участие в общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией;

— установлен порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания несколькими акционерами, действующими совместно;

— определён перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

Как несколько акционеров могут вносить предложения в повестку дня?

Для этого нужно направить (вручить):

— один документ, подписанный всеми этими акционерами;

— два и больше документов, каждый из которых подписан одним или несколькими акционерами.

Еще один возможный способ — дать указания (инструкции) клиентским номинальным держателям. Они направят обществу волеизъявление акционеров.

Как изменился список лиц, которые могут участвовать в общем собрании?

Согласно новому Положению участвовать в общем собрании в сравнении с действующим ранее смогут, в частности:

— акционеры — владельцы привилегированных акций непубличного общества, если в повестке дня есть вопросы, по которым они по уставу обладают правом голоса;

— залогодержатель акций (если это не само общество), когда акции общества, которые дают их владельцам право голоса по вопросам повестки дня общего собрания, находятся в залоге. При этом по договору залога право голоса по акциям имеет залогодержатель.

Какая новая обязанность появилась у компаний перед участниками в процессе созыва общего собрания?

Общество обязано предоставлять копию списка лиц, которые могут участвовать в общем собрании. Делать это нужно будет по требованию лица, которое включено в список и обладает не менее чем 1% голосов. На выполнение обязанности отводится 7 рабочих дней с даты поступления требования или с даты составления списка, если оно поступило до дня его составления.

Какую новую информацию нужно включать в протокол общего собрания, протокол и отчёт об итогах голосования?

В протоколе общего собрания необходимо указывать лицо, которое подтвердило принятие решений общим собранием, и состав присутствовавших при этом лиц.

В протоколе об итогах голосования нужно отражать формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня.

Если общество проводило повторное годовое или внеочередное общее собрание, факт повторности нужно зафиксировать в обоих протоколах и отчёте об итогах голосования.

Предусмотрены и другие корректировки содержания указанных документов.