Индексация зарплаты в начале 2019 года. За этим стали следить налоговики

Если с индексацией заработка бюджетников все достаточно определенно, то как коммерческая организация должна выполнять требования ТК РФ? Как часто должна проводится индексация, и какой процент индексации должен использоваться?

В Трудовом Кодексе статьей 134 закреплена обязанность работодателя индексировать заработную плату связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Как именно, там не написано. Обычно индексацию делают в январе-феврале, когда становится известная инфляция за прошлый год. Но, опять же, четких правих, инфляцию за какой период брать, в ТК нет.

За 2018 года инфляция, по данным Росстата, — 4,3%. Логично именно на этот процент и провести индексацию в 2019 году.

Какие подводные камни индексации?

Для любого работодателя слово «индексация» как головная боль — всегда накатывает после новогодних праздников. По закону предприниматели обязаны проиндексировать зарплату как минимум на процент инфляции, иначе могут ждать неприятности с налоговой и трудовой инспекцией. Поэтому пару советов:

1. Не пытайтесь избежать этих «лишних» трат. В последнее время за нарушениями по индексации стали следить не только ФНС, но и грамотные работники. В случае подозрительных махинаций они могут пожаловаться на вас, начнутся проверки и ничего хорошего не получится.

2. Играйте по своим правилам. В законе четко не прописано каким образом вы должны индексировать зарплаты — дается только абстрактный процент. Можно не повышать оклад, а выписывать премии, размер которых будете регулировать вы, что открывает больше простора для маневра. Но желательно решать эти вопросы еще на стадии трудового договора.

3. Доносите приятные новости до коллектива. ФНС хоть и работает неплохо, но все серьезные проверки обычно инициируют сами работники. Держите их в курсе: когда и насколько повыситься их зарплата, что ждет их дальше. Чем меньше подозрительности со стороны коллектива, тем проще будет разобраться с индексацией «на бумаге».