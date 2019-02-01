Что нового ждет нас в феврале

С февраля вырастут пособия и компенсации. Что еще изменится — расскажем.

Индексация

Выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний проиндексируют с 1 февраля на 4,3 %.

Это следует из Постановления Правительства от 24.01.2019 № 32.

Общий объём финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета — 22,1 миллиарда, ФСС — 3,4 миллиарда, ПФР — 0,4 миллиарда.

В частности, проиндексированы будут выплаты инвалидам. После индексации для инвалидов I группы она составит 3782,94 рубля ( 155,96 рубля), II группы — 2701,62 рубля ( 111,38 рубля), III группы — 2162,66 рубля ( 89,16 рубля).

Кроме того, с 1 февраля вырастут детские пособия:

единовременное пособие при рождении ребёнка — 17 328,89 руб.;

пособие по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет — до 4512 руб.;

ежемесячное пособие по уходу за вторым ребёнком до 1,5 лет — 6498,33 руб.;

пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву — 11 863,26 руб.;

выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до 1,5 лет — 3380,42 руб.

Право на недвижимость

С 1 февраля после удостоверения сделки с недвижимостью нотариусы должны будут направить заявление о госрегистрации прав в Росреестр в электронном виде до конца рабочего дня.

Если в электронном виде отправить заявление не удалось, то сделать это можно будет и на бумаге, но не позднее двух рабочих дней с момента удостоверения сделки. «Это большое удобство для граждан, ведь нотариус оказывает услугу в режиме одного окна, — объяснил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гражданам больше не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр либо пользоваться услугами различных серых посредников, которые предлагают ускорить регистрацию. Кроме того, услуга по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость станет бесплатной — это произойдёт из-за того, что она перестанет быть самостоятельным нотариальным действием и войдёт в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки, пишет «Парламентская газета».

Обучение предпенсионеров

С 6 февраля вступают в силу правила предоставления субсидий на переобучение граждан предпенсионного возраста. Соответствующее Постановление Правительства позволит ежегодно обучать по международным профессиональным стандартам 25 тысяч граждан.

Кроме того, люди предпенсионного возраста смогут получить индивидуальные рекомендации в соответствии с их профессиональными компетенциями. В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на такое обучение предусматривается по 1,6 млрд рублей ежегодно. Займётся этой работой «Ворлдскиллс Россия».

Мир

С 1 февраля 2019 года пенсии и социальные выплаты военным будут перечисляться на карту «Мир».

Аналогичные правила будут действовать в отношении пожарных, служащих органов внутренних дел, органов наркоконтроля, Росгвардии.

Напомним, переход на карты «Мир» начался в прошлом году — первыми на них начали переводить бюджетников и пенсионеров.

Завершить процесс замены карт планируется к лету 2020 года.

Амнистия капитала

28 февраля завершается период, в течение которого россияне могут задекларировать в налоговых органах иностранные банковские счета, не оплачивая НДФЛ.

Кроме того, физлицам предоставляется возможность добровольно задекларировать имущество, активы, контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Первый раз «амнистия капитала» проходила в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным законодателей, льготами воспользовались более 7 тыс. граждан.

Отличительная особенность второго этапа в том, что в этот период можно задекларировать как отрытые, так и закрытые на момент подачи заявления банковские счета.