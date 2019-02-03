Гороскоп для бухгалтеров: про работу, подковы, понедельники и носки

Наш гороскоп с 4 по 10 февраля 2019 года поможет настроиться на позитивный лад не только на работе, но и в семье!

Овен

Хранить что-то в секрете — непростая работа для женщины Овна, поэтому они предпочитают выполнять ее вместе с подругами. Вам придётся учиться и работать. То есть совмещать неприятное с бесполезным. Вы человек серьёзный, смешная у вас только зарплата. На этой неделе станет ясно, в каком направлении вам двигаться. Появятся новые идеи, воплотить их в жизнь вам захочется немедленно. Только не стоит торопиться, подождите немного, чтобы составить план и изучить обстановку.

Телец

Великая сила Тельцов — эгоизм. Именно он способен заставить их посвятить себя работе ради достижения удовольствия, но при этом совершенно необязательно, чтобы он его когда-то испытал. Сохраняйте спокойствие, во что бы то ни стало. Психологическое равновесие пригодится и в личных отношениях, и на работе. Не давайте волю ревности, остерегайтесь собственных фантазий. Будет полезным сделать паузу, посмотреть на реалии жизни с другой стороны, и тогда вы поймете, что пора все кардинально менять.

Близнецы

Вода, огонь и работающие люди — это завораживающее зрелище! Ваше начальство могло бы смотреть на это всю жизнь! Лучше встаньте завтра пораньше, пообедайте и доделайте все хвосты. Кажется, вашу бухгалтерию больше отапливает компьютер, чем батарея. Есть риск простудиться. Неделя не принесет значимых событий, скорее, ничем не запомнится. Продолжите ранее начатые труды с новым рвением, и они вновь покажутся вам интересными. К давно знакомым делам отнеситесь серьезно.

Рак

Ходить на работу — к деньгам. Но лучше бы работа была волком и сбежала отсюда нафиг в лес. Советуем взять на заметку отмазку за опоздание перед начальством: «Забегала в церковь за вас помолиться!». Плывите по течению, многое окажется проще, чем вы ожидали. Чтобы достичь успеха, даже не понадобится прикладывать усилия. Выходные — отличное время для новых знакомств, встреч с людьми очень важными для вас. С февраля вырастут пособия и компенсации. Что еще изменится — расскажем

Лев

Ваш рабочий день будет делиться на "до обеда" и "перед уходом".Корпоративная этика давно не позволяла вам сделать шаги по направлению к своему счастью. Но время меняется, меняются и обстоятельства. Постарайтесь не терять времени и устраивайте свою личную жизнь. Уверенность в себе поможет в любом случае. А мы представляем полный список документов при увольнении-2019

Дева

Если директору придет в голову гениальная мысль, то бухгалтерия всю неделю будет заниматься какой-то фигнёй.Настало время разговоров о будущем, построение планов пойдет на пользу вам и вашей семье. Выбирайте союзников с особой тщательностью и осторожностью, будьте бдительны. В скором времени получится расслабиться, но не сейчас. Эта статья поможет вам соблюсти закон и избежать штрафа в 700 тысяч!

Весы

Ожидание понедельника для Весов тяжелее, чем сам понедельник. Обеденный перерыв в вашей бухгалтерии — это переломный момент дня. До обеда никто не работает, а после обеда все отдыхают. Ничто не будет украшать циферблат в рабочий день так, как число 18. Отличная неделя для появления целлюлита! Из-за высокой степени загруженности на работе, вы вполне можете забыть про правильное питание и здоровый образ жизни. У вас будет возможность завоевать сердца работников федеральных служб. Однако будьте внимательны и осторожны, не все что они говорят, нужно принимать за действительное.

Скорпион

Вы будете работать по методу Робинзона Крузо — беспрестанно ждать пятницу. Начальство не понижает зарплату, оно просто напоминает, что не в деньгах счастье. Утро для вас — это такая часть суток, когда завидуешь безработным. Вам будет трудно сосредоточиться. Прошедшая неделя забрала много сил. Устройте передышку от работы, займитесь творчеством, иначе возрастет количество ошибок. Не рассчитывайте на помощь: даже те, кто вас всегда поддерживал, могут вас подвести.

Стрелец

Работа, ты не бойся, Стрельцы тебя не тронут, ведь для Стрельцов главное — не работа, главное — участие. Директор будет хотеть, чтобы вы работали за троих. Вам повезло, что вас ещё пятеро. Чем ваше начальство ленивее, тем больше его труд будет похож на подвиг. В начале недели вы будете подвластны манипуляциям. Не давайте посторонним использовать ваши способности и таланты в собственных интересах, не поддавайтесь провокациям. Если потребуется, ведите себя жестко, отстаивая свои права.

Козерог

Вы придете с работы, увидите, что кругом лежит пыль. И приляжете рядом... Да, отчётный период — нелегкое время. И работа — не деньги, она не заканчивается. Вас ждут успехи в труде, Звёзды рекомендуют отказываться от проверенных методов и искать новые решения. Жизнь не стоит на месте, и развиваться придется вместе с ней. Не прибегая к силе мысли, очень легко ошибиться, переоценить себя. Знайте, не все лежит на поверхности, постарайтесь изучить ситуацию более углубленно.

Водолей

Рай — такое место на земле для Водолеев, где нет начальников, будильников и понедельников. Если работа — это здоровье, пусть работают больные, считают Водолеи. Забудьте про старые планы, отложите начатые дела. Вы быстро преодолеете трудности, если сумеете переключиться на решение внезапно появившихся задач. К концу недели усталость даст о себе знать. Постарайтесь расслабиться, найти союзников, которые помогут справиться с ситуацией.

Рыбы