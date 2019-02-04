Как любому написать пособие по финансовому анализу. На правах лайфхака

«Клерк» размещает немало статей по финансовому анализу. У нас даже есть рубрика «Главбух как финдир». Но не все бухгалтеры считают, что надо относиться к статьям по финансовому анализу очень уж серьезно. Наш автор Елена Галамага (автор нашумевшего лайфхака «Как заполнить платежное поручение») – в своем стиле о пособиях по финанализу.

1. Возьми основные показатели деятельности предприятия: выручку, расходы, прибыль, среднесписочную численность и т.п. Показатели должны быть абсолютными, т.е. измеряться в рублях или штуках, например.

2. Подробно объясни, что означает каждый показатель. Важно: определения показателей должны быть уникальными и занимать несколько строк. Ты же не копипастер. В чём ещё научная ценность твоей работы?

3. Не пиши только о расходах или только о затратах. Посвяти несколько страниц тому, чем расходы отличаются от затрат.

4. Показатели из п.1 подели друг на друга в разном порядке, по одному и в разных комбинациях. Чем больше, тем лучше. Назови это коэффициентами. Подпиши их названия.

5. Важно: хотя бы несколько коэффициентов должны иметь названия или формулы, отличающиеся от других авторов. Ты же не копипастер. В чём ещё научная ценность твоей работы?

6. Подробно объясни, что означает каждый коэффициент. Отдельно удели внимание обратным коэффициентам. Выглядит это примерно так: «Если Петя сверху Маши, то это одно. Если Маша сверху Пети, то это совсем другое».

7. Рассмотри каждый коэффициент в динамике. Выглядит это примерно так: «Если ты сидишь на вокзале, то поезд едет мимо тебя. Если ты сидишь в поезде, то вокзал едет мимо тебя».

8. Вставь много, очень много графиков. Давно известно, что картинки делают книгу веселей.

9. Обязательно напиши о базисных и цепных индексах. Подробно разжуй, чем рост отличается от прироста. Вставь много, очень много таблиц с цифрами. Намекни, что индексы можно прикрутить к любому показателю.

10. В процессе написания закатывай глаза от масштабов деления и умножения всего на всё. Этим кайфом непременно проникнутся твои читатели.

11. Не забудь рассказать о весах. Есть шанс, что, листая твою книгу, её примут за сборник гороскопов и охотнее купят.

12. Посвяти несколько страниц левериджу. Вообще используй больше умных слов. Согласись, что «леверидж» звучит круче, чем «плечо» или «рычаг». ̶П̶о̶н̶т̶ы̶ ̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶м̶и̶р̶о̶м̶.̶ Имидж это важно.

13. Обязательно объясни, чем вертикальный анализ отличается от горизонтального. Т.е. что можно делать это стоя, а можно лёжа. Приведи примеры, иначе тебя могут неправильно понять.

14. Вообще приводи больше примеров. Тогда ценность твоей книги увеличится в 100500 раз, потому что из неё можно будет списывать решение задач.

15. Обязательно приводи примеры только из торговли или производства товаров. Ты же помнишь основополагающую формулу экономики «товар-деньги-товар»? Вот. Всяким строителям и прочим продавцам в̶о̶з̶д̶у̶х̶а̶ услуг твой анализ ни к чему.

16. Посвяти целую главу инвестициям. Будь в тренде. Вообще чем больше глав, тем лучше.

17. Подробно разжуй анализ отчётности. Вставляй в скобках примечания для простых смертных: «форма 1», «форма 2» и т.д. Вставляй примечания каждый раз, много раз, не заставляй читателей постоянно листать на несколько страниц назад и вспоминать нумерацию. Должно же быть в твоей книге хоть что-то полезное.

18. Не забывай о хорроре. Экономические кризисы, например, или экономика стран третьего мира. Вставляй философские замечания. Кто сказал, что финансовый анализ это скучно?

19. О чём писать не надо, так это об экономической эффективности. Думаешь, в анализе важен результат? ̶Н̶и̶ф̶и̶г̶а̶.̶ Процесс, мой друг, и только процесс. Об эффективности пусть вещают лайфкоучи и подобные им балаболы. В чём ещё научная ценность твоей работы?

20. Да, и в начале книги не надо благодарить родителей, супруга, собаку и попугая. У тебя серьёзная книга, если ты вдруг этого до сих пор не понял.