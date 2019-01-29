Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

1. Если ты до сих пор думаешь, что для правильного заполнения платёжки достаточно прочитать инструкцию ЦБ и два раза сверить цифры расчётного счёта, то поздравляю. Ты на полпути в камеру пыток под названием «Допрос свидетеля в налоговой».

2. Что такое допрос свидетеля в налоговой, это отдельная большая тема. Но поверь, это страшно. Очень страшно. Поэтому отнесись к заполнению платёжки с максимальной серьёзностью.

3. В платёжке есть два сложных поля — назначение платежа и получатель. Если сейчас ты смеёшься, то тебе пора гуглить о магических ритуалах для вызывания денежного дождя или хотя бы купить бубен. Потому что танцы с бубном — это единственное, что даст твоим деньгам шанс без последствий дойти до адресата, если ты легкомысленно относишься к важным вопросам.

4. Итак, назначение платежа. Длина в 210 символов как бы намекает тебе, что природа не терпит пустоты. Пиши назначение платежа максимально подробно. За что, про что, даты, периоды, номера и т.п. Чем больше, тем лучше. Если не влезает, можно с сокращениями.

5. Когда ты всё это втиснул, готовь папку с документами. Какую папку, спросишь ты? С документами, какую. Договор, счёт, переписка с получателем, отчётность за три года, справка об отсутствии долгов, справка о несудимости, сертификат законопослушного гражданина и т.п. Можно свидетельства о рождении малолетних детей (это чтоб давить на жалость). Обязательно всю биографию получателя платежа. Чем больше документов, тем лучше. По первому намёку покажи эту папку банку.

6. Усвой простое правило: сначала папка, потом подписать платёжку. Помнишь уроки физики в школе? Правило левой руки, правило правой руки? Так вот это — правило папки.

7. Если ты за здоровый образ жизни, то папку можешь не делать. Настанет день, когда тебе отключат интернет-банкинг, и ты будешь ходить в банк ножками с платёжкой в руке. Компьютеры — зло, прогулки на свежем воздухе — очень полезно.

8. Если ты нарушил правило папки и банк не очень заботится о твоём здоровье, то тебе заблокируют счёт. Или сразу закроют. Тогда ты будешь ходить ножками и носить деньги в нижнем белье, нервно оглядываясь по сторонам. Здесь должна быть реклама спонсора — производителя транквилизаторов.

9. Если ты просто хочешь купить что-то полезное в хозяйстве и вздыхаешь, складывая документы в папку, то назови сей процесс — Due Diligence. Теперь ты можешь размахивать папкой с умным лицом.

10. Если, глядя на папку, ты ещё и будешь всхлипывать: «Спецрежим! Горе-то какое!» — это Tax Due Diligence. Пусть все знают, что ты занят важным делом, а не тупо тратишь время зря.

11. Если ты считаешь странным каждый раз доказывать банку, что ты не жираф, то имей в виду. У ЦБ есть 150 разъяснений на тему «150 признаков ̶ж̶и̶р̶а̶ф̶а̶ нехорошего человека». Есть даже перечень ̶ж̶и̶р̶а̶ф̶о̶в̶ нехороших людей под кодовым названием «список 550-П». Если цифры 550 и 115 тебе ни о чём не говорят, то просто поверь на слово. Меньше знаешь, крепче спишь.

12. Теперь отгадай загадку: универсальное ругательное слово из 3 букв и универсальное ругательное словосочетание из 5 букв. Неправильно, это — «ПОД» и «ПОД/ФТ». Если хочешь кого-нибудь оскорбить, скажи, например: «Чтоб тебя банки на ПОД вертели». Только негромко. Потому что банки любят тыкать ПОД-ом при любом удобном случае.

13. Самое сложное поле в платёжке — это получатель платежа. Допустим, Вася. Здесь тебе тоже пригодится папка из п.5. Даже если Вася — это собственник ООО «Самое честное», которому ты хочешь заплатить на карту его честно заработанные дивиденды. Казалось бы, что такого? Сейчас объясню.

14. Представь, как Вася на берегу какого-нибудь Сиамского залива под ласковыми лучами солнца хочет расплатиться картой за простые радости жизни. Или снять деньги с карты. Хочет и не может, потому что карта заблокирована. Как же так, спросишь ты, у тебя же есть папка? У тебя есть, а у Васи нет. Поэтому твоя дополнительная задача — раздать всем Васям по папке. И до того, как подпишешь платёжку.

15. Бывает и хуже. Может оказаться, что сосед первой учительницы троюродного внучатого племянника (и т.д., ну ты понял) Васиной жены - ̶л̶а̶т̶е̶н̶т̶н̶ы̶й̶ ̶ж̶и̶р̶а̶ф̶ нехороший человек. Как же об этом можно узнать, воскликнешь ты? Ты не можешь, а АСК НДС может. Помни об этом. Перечитай п.2.

16. Самый страшный грех — это когда Вася честный ИП и хочет скинуть со своего счёта на свою карту свои честно заработанные деньги. И, допустим, прогулять втайне от жены. Вася должен усвоить, что перед женой он, может, и отмажется сказками. А перед приветливыми и отзывчивыми людьми из финмониторинга банка — нет. Поэтому, если Вася не хочет проблем с банком, он должен за все радости жизни брать чеки. Лучше заранее.

17. Вася может задать закономерный вопрос: что будет, если эти чеки найдёт жена? Можно чеки прятать в сейфе, например, а лучше сразу нести в банк. Всё-таки, банковская тайна это не шутки. Вообще, между банком и женой рекомендую без сомнений выбирать банк. Потому что у жены есть душа, а у банка нет.

18. Если ты сейчас приуныл, то зря. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Без приключений и стрессов жизнь была бы скучной. Да и счастье, в конце концов, совсем не в деньгах.