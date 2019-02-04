Где в России самые «подкованные» бухгалтеры: рейтинг по переплатам, НДС и уголовке

Впервые эксперты смогли оценить профессиональный уровень бухгалтеров России. Исследование, проведенное компанией «Консалтинг Групп», стало первым рейтингом компетенций специалистов сферы управления финансовым сектором, разделенных по территориальному признаку.

Согласно полученному результату, самые профессиональные бухгалтеры живут в Северокавказском Федеральном округе. В первой пятерке оказались Ингушетия, Чечня, Алания и Кабардино-балкарская республика. Замыкает ТОП-5 Вологодская область. Следует сразу отметить, что исследования касается только специалистов, работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса.

«Мы были изрядно обескуражены результатами и несколько раз перепроверили их. Могу сказать, что абсолютно уверены в том, что рейтинг отражает настоящее положение вещей в отрасли», — рассказывает о проделанной работе руководитель исследовательской группы Александр Копытько.

Общий рейтинг

Субъект РФ Место Ингушетия 1 Чеченская Республика 2 Республика Северная Осетия — Алания 3 Кабардино-Балкарская Республика 4 Вологодская область 5 Республика Бурятия 6 Республика Калмыкия 7 Белгородская область 8 Алтайский край 9 Ярославская область 10 Смоленская область 11 Республика Дагестан 12 Воронежская область 13 Самарская область 14 Челябинская область 15 Тамбовская область 16 Курганская область 17 Омская область 18 Ивановская область 19 Псковская область 20 Республика Крым 21 Кировская область 22 Удмуртская Республика 23 Республика Башкортостан 24 Республика Тыва 25 Ульяновская область 26 Оренбургская область 27 Свердловская область 28 Красноярский край 29 Краснодарский край 30 Нижегородская область 31 Приморский край 32 Новосибирская область 33 Хабаровский край 34 Республика Татарстан (Татарстан) 35 Г.Москва 36 Томская область 37 Иркутская область 38 Тверская область 39 Липецкая область 40 Курская область 41 Республика Карелия 42 Саратовская область 43 Республика Хакасия 44 Г.Севастополь 45 Орловская область 46 Тюменская область 47 Г.Санкт-Петербург 48 Республика Алтай 49 Ростовская область 50 Пермский край 51 Карачаево-Черкесская Республика 52 Ставропольский край 53 Владимирская область 54 Волгоградская область 55 Кемеровская область 56 Чувашская Республика — Чувашия 57 Рязанская область 58 Республика Мордовия 59 Республика Адыгея (Адыгея) 60 Республика Марий Эл 61 Новгородская область 62 Тульская область 63 Амурская область 64 Забайкальский край 65 Брянская область 66 Калининградская область 67 Пензенская область 68 Московская область 69 Ленинградская область 70 Астраханская область 71 Калужская область 72 Архангельская область 73 Республика Коми 74 Костромская область 75 Магаданская область 76 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 77 Мурманская область 78 Республика Саха (Якутия) 79 Камчатский край 80 Ненецкий автономный округ 81 Сахалинская область 82 Еврейская автономная область 83 Ямало-Ненецкий автономный округ 84 Чукотский автономный округ 85

«Когда впервые была озвучена эта идея, она мне, прямо скажу, показалась безумной. Люди все разные, а статистика ужасно лжива, когда дело доходит до итоговых выводов. Наверное, именно поэтому я и согласился на эксперимент только при условии, что сам буду руководить процессом. Задача очень амбициозная, а полученные результаты помогут не только участникам рынка лучше понимать уровень конкуренции и профессиональных навыков в целом по стране, но и HR специалистов, для которых подбор персонала из других регионов ежедневная практика», — рассказывает Копытько.

Составляя рейтинг, авторы исследования опирались только на те данные которые имеются в публичном доступе. Главным критерием для определения эффективности работы бухгалтеров стал такой показатель, как переплата налогов. Общий объем выплаченных сверх необходимого средств в 2018 году превысил сумму в 10 миллиардов рублей.

Средние необоснованные переплаты

«Я уверен, что, когда предприятие, не использующее существующие меры господдержки, не участвующее в мероприятиях по снижению налоговой нагрузки и не использующее тонкости законодательства платит больше налогов чем должно, это говорит, в первую очередь, о том, что в компании работает некомпетентный бухгалтер. Фактически, это прямые убытки и суммы могут исчисляться миллионами рублей для одной компании. Плохой бухгалтер, не интересующийся последними новостями и трендами — это беда для компании», — подчеркивает Александр.

Во время подготовки рейтинга решили составители проанализировали и другие факторы, которые влияют на реальную налоговую нагрузку малого и среднего бизнеса.

Уголовные суды по налогам

«Для того, чтобы правильно оценить существующее положение вещей, нами было определено более 10-ти различных факторов, из которых ключевыми являются лишь 6, а остальные вспомогательные. Например, согласно сразу промежуточным результатам Еврейская автономная область и Чукотка долгое время оставались лидерами рейтинга, однако, после введения понижающего коэффициента, основанного на логистической удаленности региона, обеспечению его собственной сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также проследив соотношение зарегистрированных и обанкротившихся компаний оказалось, что вместо первых позиций ЕАО и Чукотка замкнули рейтинг», — подчеркивает Копытько.

15 регионов с наибольшим разрешенным вычетом НДС

15 регионов с минимальным разрешенным вычетом НДС

«Если резюмировать полученные данные, можно с уверенностью говорить, что победа СКФО, в первую очередь базируется на традиционализме, присущем жителям кавказских республик. Специалисты там охотнее делятся полученными знаниями с коллегами, не жадничают, когда разговор заходит о новых веяньях, технологических решениях и вообще стараются помогать друг другу. Этот подход также свойственен и дальневосточным регионам, а также большинству национально ориентированных субъектов РФ. Также нельзя не обращать внимания на большое количество программ поддержки предпринимательства, реализуемых на Кавказе, в отличии от упомянутого уже Дальнего Востока. Думаю, наше исследование будет интересным не только для бухгалтеров, но и владельцев бизнеса, а также сотрудников HR отделов, о чем я уже упоминал ранее», — резюмировал проделанную работу Александр Копытько.