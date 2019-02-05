Налоговики допрашивают во время регистрации ИП

Регистрация физлица в качестве ИП — процедура простая. Но налоговики на местах проявляют креатив, чтобы будущий предприниматель уже в преддверии старта бизнеса ощутил, что от зоркого ока фискалов не спрятаться, ни скрыться.

Как стать ИП

Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в общем случае в ИФНС или МФЦ необходимо представить следующие документы:

заявление по форме Р21001;

копию паспорта;

квитанцию об оплате госпошлины.

Напомним, что с 01.01.2019 при направлении документов для госрегистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать госпошлину не требуется.

Регистрацию ИП налоговики должны осуществить в течение 3 рабочих дней.

Вот так легко и быстро можно из обычного физлица трансформироваться в бизнесмена.

Однако на практике не всегда этот процесс проходит гладко и в заявленные сроки.

Будущий ИП = свидетель

Наша читательница решила стать предпринимателей, для чего обратилась в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области.

Каково же было удивление будущей бизнес-леди, когда кроме формы Р21001, паспорта и квитанции на госпошлину с нее еще потребовали заполненный протокол опроса свидетеля.

Анкета содержит множество вопросов и далеко не все из них касаются будущих бизнес-планов. Например, налоговики хотят знать, какую зарплату получал гражданин до того момента, как решил податься в бизнес и начать работать на себя.

При этом налоговики не скрывают, что будущий ИП не обязан участвовать в таком опросе и заполнять протокол. Отказаться от этой процедуры теоритически можно, однако на практике у налогоплательщика просто не приняли документы на регистрацию ИП без этого протокола.

Сегодня наша инспекция по г.Волжскому Волгоградской области при принятии документов на регистрацию ИП, принудили заполнить протокол опроса свидетеля с кучей вопросов от з/п на предыдущем месте работы до информации о том кто будет вести учет. После звонка в отдел регистрации с вопросом чем это регламентировано был получен ответ: «Вам есть что скрывать? Если вас интересует можете ли отказаться? Да! Можете!» Но документы не взяли)))) Сказали заполните и принесете все сразу.

Скажите пожалуйста это сейчас во всех ИФНС такая практика? Или это только наши? — Анюта В

Участники обсуждения в теме форума «Регистрация ИП и протокол опроса» советуют будущей бизнес-леди не мириться с произволом налоговиков и подать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Какие еще препятствия

С какими еще препятствиями сталкиваются граждане, желающие стать предпринимателями?

Так, у другой нашей читательницы из Самарской области в МФЦ отказались принимать заявление по форме Р21001, так как оно не было прошито.

Между тем требование об обязательной прошивке — это местная самодеятельность, которая противоречит законодательству. Отказать в приеме документов и регистрации ИП по причине непрошитого заявления налоговики не имеют права. Об этом, в частности, говорится в письме УФНС, которое получила наша читательница в ответ на свою жалобу.

Подать заявление по форме Р21001 можно «врассыпную», а требования сшить бланки, заклеить и заверить являются незаконными.

А вы, уважаемые предприниматели, не сталкивались с проблемами при регистрации в качестве ИП?