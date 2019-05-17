Когда при покупке квартиры вычета по НДФЛ не дадут

Покупаете квартиру у родственника?

Теща + зять = имущественного вычета не видать.

Муж с женой взяли ипотеку и купили квартиру у тещи. В связи с этим зять хотел получить имущественный вычет, ведь он и теща — это не близкие родственники. Но не тут-то было...

Право на вычет

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 НК предусмотрено, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение квартиры, не превышающих 2 000 000 рублей.

Вместе с тем согласно пункту 5 статьи 220 НК имущественный налоговый вычет не предоставляется в части расходов налогоплательщика на приобретение на территории РФ квартиры в случаях, если сделка купли-продажи совершается между физлицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 НК.

Взаимозависимость

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 105.1 НК взаимозависимыми лицами в целях НК признаются физические лица, его супруг (супруга),(в том числе усыновители),(в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Суть спора

Налогоплательщик, которому налоговики отказали в вычете на покупку квартиры, обратился с жалобой в Центральный аппарат ФНС, но, увы, там ему тоже не помогли.

Предыстория такова семья взяла кредит и на эти деньги купила квартиру у мамы жены. При этом дочь и не собиралась получать вычет, понимая, что ей будет отказано. Так как имущество является совместным, ибо приобретено в браке, супруги составили заявление о распределении долей в пропорции 0/100 и за вычетом на всю стоимость квартиры обратился зять. Ведь он и теща не взаимозависимые лица.

Но в ФНС рассудили иначе и пояснили, что заявление о распределении долей в данном случае вообще не имеет значения, потому что супруг покупателя, не являясь стороной по сделке, не может претендовать на получение имущественного налогового вычета по расходам на приобретение данной квартиры по договору купли — продажи, заключенному между взаимозависимыми лицами.

В своей жалобе мужчина указал, что несмотря на близкое родство его жены с ее матерью, влияние на условия и экономические результаты сделки купли — продажи квартиры не произведено, поскольку квартира приобретена им и его женой за счет кредитных средств.

ФНС парирует: действующим законодательством не предусмотрена необходимость установления экономической обоснованности в соответствии с пунктом 1 статьи 105.1 НК при совершении сделки между матерью и дочерью, являющимися взаимозависимыми в силу закона. В этой связи, утверждение заявителя о том, что факт взаимозависимости между его тещей и ее дочерью не оказывает влияние на условия и экономические результаты сделки купли — продажи квартиры несостоятелен.

В итоге ФНС жалобу налогоплательщика не удовлетворила и в решении №СА-4-9/1753@ от 04.02.2019 указала, что налоговыми органами обоснованно отказано в праве на имущественный налоговый вычет и в возврате из бюджета НДФЛ, ввиду совершения сделки купли — продажи квартиры между взаимозависимыми лицами, признанными таковыми в силу закона.