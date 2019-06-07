Как учесть в расходах оплату отдыха работников

Компании с 2019 года вправе учитывать в расходах затраты на оплату отдыха своих сотрудников и членов их семей. По задумке авторов поправок, новшество позволит работодателям привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, а работающим гражданам — реализовать свое право на отдых. Однако для того чтобы воспользоваться налоговыми преференциями, необходимо учесть ряд ограничений. Об этом читайте в нашей статье.

Работодатели смогут учесть затраты на отдых работников при расчете налога на прибыль

Закон вносит коррективы в ст. 255 НК РФ. Согласно поправкам работодатели смогут включить в налоговые расходы оплату турпутевок работников и членов их семей:

супругов;

родителей;

детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет;

подопечных в возрасте до 18 лет;

детей работника (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательном учреждении;

бывших подопечных (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательном учреждении.

К данным расходам относятся:

услуги по перевозке туристов на территории РФ воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту;

услуги проживания туриста в гостинице (гостиницах) или ином (иных) средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных в РФ, включая услуги питания туриста, если они предоставляются в комплексе с услугами проживания в гостинице или ином средстве размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха;

услуги по санаторно-курортному обслуживанию;

экскурсионные услуги.

Работодатель вправе включить суммы, потраченные на отдых, который проходит исключительно на отечественных курортах.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ«О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Примечание редакции: Из пояснительной записки к проекту данного закона следует, что его целью является государственная поддержка развития туризма в РФ и предоставление работающим лицам и членам их семей возможности реализовать свое право на отдых. По мнению авторов указанных нововведений, оплата отдыха сотрудников станет для работодателей экономически обоснованной, поскольку повысит их престиж, что позволит как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам, например, многодетным, имеющим малолетних детей и т.п.

Данные изменения социально значимы, так как способствуют отпуску работников в России, приобщению к культуре собственной страны, к ее традициям, истории, природно-рекреационному потенциалу.

Работодатели получают дополнительный механизм равномерного распределения отпусков работников в течение календарного года (оплачивая работнику путевку в соответствующее время, в частности, в несезон). В целом же такое распределение отдыхающих окажет поддержку туристской отрасли и позволит не закрывать предприятия в сфере туризма в период традиционного спада посещаемости, сохранить рабочие места, и, соответственно, оставить на прежнем уровне налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Расходы на оплату отдыха работников и членов их семей учитываются в составе расходов на оплату труда

Пунктом 24.2 ст. 255 НК РФ установлено, что затраты на оплату туристической путевки, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей учитываются в составе расходов на оплату труда. Это возможно при соблюдении условий, прописанных в данной норме, а именно:

на каждого работника, члена его семьи — не более 50 тыс. рублей за год;

общая сумма затрат организации на приобретение путевок, уплату взносов по договорам ДМС и оплату медуслуг работникам не должна превышать 6 процентов расходов на оплату труда.?

Как учесть данные ограничения, посмотрим на наглядном примере.

Пример 1 Фонд оплаты труда в компании без учета расходов на ДМС и оплату турпутевок — 104 млн рублей. Расходы на ДМС составили 1 800 тыс. рублей, на оплату путевок — 3 200 тыс. рублей (в том числе 50 путевок по 60 тыс. рублей, а 10 по 20 тыс рублей). Учитывая ограничение, установленное п. 24.2 ст. 255 НК РФ, расходы на путевки можно учесть в сумме не более 50 тыс. рублей на каждого отдыхающего: 2 700 тыс. рублей. (50 путевок х 50 тыс. руб. 10 путевок х 20 тыс. руб.). Общая сумма на приобретение путевок и ДМС за 2019 год не должна превышать 6 240 тыс. рублей (104 млн руб. x 6 процентов). Таким образом, в расходах для целей исчисления налога на прибыль за 2019 год компания может учесть траты на ДМС в размере 1 800 тыс. рублей и на оплату турпутевок в размере 2 700 тыс. рублей. Отразить затраты компании на отдых работников в бухгалтерском учете поможет следующий пример.

Компания по договору с туроператором приобрела для работника туристическую путевку в Крым. Стоимость путевки составляет 40 тыс. рублей. Данные затраты не связаны с производством товаров (работ, услуг), приобретением и продажей товаров, следовательно, признаются прочими расходами организации. Бухгалтер компании должен сделать следующие записи:

Дебет 76 Кредит 51 40 тыс. рублей — компания перечислила деньги туроператору за путевку для работника;

Дебет 91-2 Кредит 76 40 тыс. рублей — стоимость путевки учтена в расходах;

Дебет 91-2 Кредит 69 12 008 рублей — начислены страховые взносы на стоимость турпутевки (при расчет учтены взносы: на ОПС — 22 процента, ВНиМ — 2,9 процента, ОМС — 5,1 процента, взносы по травме — 0,2 процента).

Дебет 70 Кредит 68 5 200 рублей — удержан НДФЛ со стоимости путевки.

Для учета расходов на отдых сотрудников работодателю следует заключить договор с туроператором

Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ внес коррективы в «прибыльную» главу НК РФ.

Благодаря поправкам сотрудники могут отдыхать на просторах страны за счет работодателя, а последний вправе учесть траты в налоговых расходах.

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» установлено, что туристский продукт — это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

Следовательно, работодатель может учесть расходы на отдых сотрудников, только если заключит договор с туроператором или турагентом. Прямые договоры с перевозчиками, гостиницами или гидами в целях исчисления налога на прибыль не рассматриваются.

Письмо Минфина РФ от 02.07.2018 № 03-03-20/45524.

Примечание редакции: Аналогичные выводы следуют из писем Минфина РФ от 25.01.2019 № 03-03-06/1/4054, от 07.02.2019 № 03-03-07/7294, от 13.07.2018 № 03-03-06/1/48835. Кроме того, на основании п. 24.2 ст. 255 НК РФ не учитываются в расходах затраты на выплату компенсации работникам, которые оплатили туристический продукт (или путевку, или билет) самостоятельно. Дело в том, что в статье речь идет только о возможности учесть затраты по договору, который с турагентом (туроператором) заключил сам работодатель.

Минфин РФ о требованиях к договору на оказание туристических услуг

Отношения, возникающие при заключении договора о реализации туристского продукта, а также деятельность по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором регулируются Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Реализация турпродукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 132-ФЗ, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком.

Таким образом, расходы на оплату турпутевки работника и членов его семьи на основании договора о реализации турпродукта будут учитываться при формировании базы по налогу на прибыль компании, если указанный договор заключен в соответствии с нормами законодательства РФ.

Письмо Минфина РФ от 25.01.2019 № 03-03-06/1/4054.

Примечание редакции: К существенным условиям договора о реализации туристского продукта Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ относит в том числе: полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер туроператора;

размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, дату и срок действия договора или договоров страхования ответственности туроператора и (или) банковской гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, местонахождение организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора, в случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального размера;

сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского продукта;

общую цену туристского продукта в рублях;

информацию о потребительских свойствах туристского продукта — о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (местонахождении средства размещения, его категории) и питания, об услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах.

Типовая форма договора о реализации туристского продукта утверждена Приказом Минкультуры РФ от 31.10.2016 № 2386.

Таким образом, для подтверждения расходов на оплату отдыха сотрудникам необходим договор между компанией-работодателем и турагентом (туроператором) о реализации туристического продукта, отвечающий требованиям законодательства. Каких-либо иных документов, подтверждающих статус турагентов и туроператоров, законодательство не предусматривает.

При этом компании целесообразно установить порядок оплаты турпутевок работников в локальном нормативном акте.

Стоимость турпутевки работников облагается страховыми взносами

Объект обложения страховыми взносами — это все выплаты в пользу физлиц, предоставляемые в рамках трудовых отношений. При этом ст. 422 НК РФ установлен закрытый перечень выплат, свободных от взносов. Стоимость турпутевок работников компании в данном списке не значится и в связи с этим подлежит обложению страховыми взносами.

Если же организация оплачивает отдых членов семей своих сотрудников, то здесь взносы можно не платить, так как деньги платятся не в рамках трудовых отношений.

Письмо Минфина РФ от 15.01.2019 № 03-04-06/1107.

Примечание редакции: По мнению судей, оплата работодателем санаторно-курортных и туристических путевок для работников страховыми взносами не облагается. Еще в 2013 году Президиум ВАС РФ признал, что компенсация работникам стоимости санаторно-курортных путевок не подлежит обложению страховыми взносами. Такие выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре и не являющиеся стимулирующими, не зависят от стажа, квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы. В связи с этим оплатой труда (вознаграждением за труд) они не признаются в том числе потому, что не предусмотрены трудовыми договорами (Постановление от 14.05.2013 № 17744/12).

Окружные суды и в настоящее время поддерживают позицию ВАС РФ (постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.09.2018 № Ф04-3563/2018, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.08.2018 № Ф04-2796/2018, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.07.2018 № Ф02-2352/2018).

Таким образом, стоимость путевок в рамках турпродукта страховыми взносами не облагается. Однако указанную точку зрения компаниям, скорее всего, придется доказывать в суде.

Стоимость турпутевки работников облагается НДФЛ

Статья 217 НК РФ освобождает от НДФЛ оплату работодателем стоимости услуг, предоставленных отечественными санаторно-курортными и оздоровительными организациями, в пользу его работников и членов их семей. Однако в данной норме четко указано, что преференция не касается туристических путевок.

Следовательно, если компания компенсирует сотруднику туристический отдых, то его стоимость будет облагаться НДФЛ. Если же речь идет о санаторном лечении работника, то стоимость такой путевки при соблюдении прочих условий не подлежит НДФЛ.

Письмо Минфина РФ от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3880.

Примечание редакции: К санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря (п. 9 ст. 217 НК РФ). Документами, подтверждающими принадлежность организации к санаторно-курортным или оздоровительным учреждениям, могут быть соответствующие лицензии организации, учредительные документы, содержащие вид осуществляемой ею деятельности.

Отметим, что НК РФ не предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ:

стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения или к месту отдыха (письма Минфина РФ от 28.09.2016 № 03-04-05/56564, ФНС РФ от 07.08.2014 № ПА-4-11/15525@);

сумм комиссионного вознаграждения агенту (индивидуальному предпринимателю) за проданную путевку (письмо ФНС РФ от 25.07.2014 № БС-4-11/14505).

Стоимость турпутевки НДС не облагается

Объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (ст. 146 НК РФ). При этом реализация — это передача права собственности на товары, результаты выполненных работ и оказание услуг одним лицом другому.

Оплата компанией туристских путевок, оформленных на работников, для целей налога на добавленную стоимость реализацией не является.

Письмо Минфина РФ от 03.06.2014 № 03-07-11/26545.

Примечание редакции: Cудьи в данном вопросе поддерживают Минфин РФ (Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2008 № КА-А40/6496-08).