Массовая инвентаризация недвижимости и земли: что планируют власти

Сплошная инвентаризация: от новых регионов к всей стране

Беспрецедентный по масштабу проект стартовал в сентябре 2024 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По предварительным оценкам, там находилось около 5,5 млн объектов недвижимости. К июню 2026 года на кадастровый учет поставлено уже 6 млн объектов — работы выполнили Росреестр и ППК «Роскадастр». По итогам обследования выявлено свыше 644 тыс. ранее неучтенных объектов, 330 тыс. га свободной земли и 13 662 неиспользуемых участка.

План — завершить инвентаризацию в новых регионах до конца 2026 года. Параллельно опыт масштабируют на остальные субъекты: к пилотному проекту по вовлечению земель в оборот уже подключились 28 регионов, а соглашения с «Роскадастром» заключены в 50 субъектах.

Пример: В апреле 2026 года регион приступил к системной инвентаризации земель и недвижимости совместно с «Роскадастром». Пилотными территориями выбраны Семилукский и Новоусманский районы, а также Нововоронеж. В регионе учтено более 1 млн земельных участков с кадастровой стоимостью около 1,6 трлн рублей и около 2 млн объектов капитального строительства стоимостью свыше 7,6 трлн. Опыт пилотных регионов показывает, что в первый год удается выявить десятки тысяч ранее неучтенных объектов, а поступления по имущественным налогам вырастают на 15–20%.