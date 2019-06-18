Можно ли заранее прекратить для сотрудника испытательный срок?

Представим ситуацию. ООО «Млечный путь» взяло нового дизайнера Смушникова...

— Зина, готовь приказ! — вошедший в кабинет Пётр Юрьевич энергично взмахнул рукой, как полководец на поле боя. — Смушников прошёл испытательный срок раньше срока!..

Довольный получившимся каламбуром, директор озорно блеснул глазами. Зина понимала его радость: насчёт кандидатуры нового дизайнера Смушникова у Петра Юрьевича разгорелась нешуточная борьба с начальником типографии. Тот не очень верил в молодого человека: он, видите ли, не заметил в Смушникове особого энтузиазма на собеседовании.

Пётр Юрьевич, наоборот, утверждал, что чует в молодом дизайнере творческую жилку.

Сошлись на том, что установили испытательный срок новичку — три месяца. И вот через месяц директор понял, что не ошибся: Смушников разработал несколько оригинальных вариантов сувенирной продукции, вызвавших интерес у заказчиков.

Когда директор ушёл, Зина — кадровик ООО «Млечный путь» — приступила к оформлению проекта приказа. Таких случаев в её практике ещё не было, но она справилась: быстренько придумала текст, оформила проект приказа, подписала его у директора, и вызвала к себе Смушникова.

Радуясь за новичка, Зина поздравила его и протянула приказ для ознакомления. Но реакция дизайнера Зину удивила. Молодой человек прочитал приказ и задал невозможный, с точки зрения Зины, вопрос:

— А если я не хочу?

— Как не хотите? Чего не хотите? — удивилась Зина.

— Не хочу укорачивать срок испытания, — пояснил Смушников. — Я ещё не решил окончательно, буду ли у вас работать. — Развернулся и вышел, а Зина задумалась: так ли всё однозначно в этой ситуации?

Нужно ли согласие работника?

Давайте и мы порассуждаем вместе с Зиночкой.

Испытанию при приёме на работу посвящены две статьи Трудового кодекса — 70 и 71. В части первой ст. 70 ТК РФ сказано, что испытание с целью проверки работника поручаемой работе может быть установлено по соглашению сторон и данное условие обязательно должно быть указано в трудовом договоре.

Более того — если имеет место фактический допуск к работе уполномоченным лицом, условие об испытании должно быть оформлено отдельным соглашением, лишь в этом случае оно может быть прописано впоследствии в трудовом договоре.

Точно так же — по соглашению сторон — можно изменять условия трудового договора (, следовательно, в данном случае одностороннее волеизъявление директора, выраженное приказом, неправомерно, и молодой дизайнер прав — требуется его согласие.

Странно, скажете вы? Ведь положение работника улучшается, теперь его нельзя будет уволить как не прошедшего испытание. Но почему же тогда Смушников был недоволен, и что он имел в виду, говоря, что ещё не уверен в своём намерении работать в ООО «Млечный путь»?

Обратимся к части четвёртой ст. 71 ТК РФ:

«Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня».

То есть при досрочном окончании срока испытания работник теряет возможность расстаться с работодателем «в ускоренном порядке», и это можно расценивать как ухудшение его положения!

Вот такой казус. Поэтому помните — чтобы уменьшить срок испытания, стороны должны заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.