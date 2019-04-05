Добросовестным компаниям доначисляют многомиллионные налоги за их контрагентов

Применение налоговиками статьи 54.1 НК негативно сказывается на бизнесе.

54.1 — в чем суть

В 2017 году Налоговый кодекс РФ был дополнен новой статьей 54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Статья 54.1 НК направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.

Судебная практика после выхода статьи 54.1 НК РФ складывается не в пользу налогоплательщиков, налоговые органы успешно доказывают создание формального документооборота между сторонами для минимизации расходов и необоснованного получения налоговых вычетов.

54.1 — в чем опасность

Практика применения статьи 54.1 НК становится угрозой для существования бизнеса. Суть проблемы заключается в том, что из-за неуплаты НДС одним из многочисленных поставщиков зачастую страдает конечный производитель продукции, предприятие реального сектора экономики. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Николаев, выступая на заседании в Госдуме.

По его словам, наказанию подвергается не нарушитель, который продолжает свою незаконную деятельность, а «доступный» для органов ФНС субъект хозяйственной деятельности, при этом добросовестно исполняющий свои обязанности по уплате налогов.

54.1 — пример

Депутат привел конкретный пример:

Предприятие «Марпосадкабель», которое находится в очень маленьком моногороде Чувашской Республики, за последние 2 года реализовало инвестиционный проект на сумму более 150 млн. рублей, создало 117 новых рабочих мест. Предприятие имело планы дальнейшего развития, запланирован новый инвестпроект на 180 млн. рублей и созданию 80 рабочих мест. Однако это проект пока под вопросом. В 2018 году в компанию нагрянула ВНП за 2014 — 2016 годы и фирме насчитали недоимку в размере около 60 млн. рублей. Из них 19,5 млн. рублей — это якобы неуплата НДС, причём неуплата не самой организацией, а одним из многочисленных поставщиков сырья. Кроме того, вопросы вызывает и доначисление налога на прибыль в размере 22,3 млн. рублей. По мнению ИФНС, та продукция, на которую не оплачен НДС, не подлежит включению в себестоимость, то есть получается предприятие производило свою продукцию, реализуя ее потребителям, из воздуха и насчитывается, соответственно, на него налог на прибыль дополнительный 22,3 млн. рублей и, соответственно, 18,2 млн. рублей пени и штрафов. Весь сыр-бор завёлся только из-за того, что некая фирма «Матрикс», поставляющая сырьё на момент проверки, то есть в 2018 году, налоговой инспекцией не обнаружена в числе действующих предприятий, хотя до этого никаких вопросов к ней не было.

«Лично я, как гражданин РФ, воспользовался сервисами налоговой службы, посмотрел и увидел, что в принципе и информация об этом предприятии имеется. Но налоговая инспекция почему-то считает или не хочет заниматься этим вопросом. Получается странная картина, предприятие, которое работает открыто, добросовестно, становится заложником своей законопослушности, на него вешается ответственность за иное предприятие, нарушения которого по непонятным причинам не интересны для того, чтобы налоговая служба или иные компетентные органы занимались и наказывали того человека, который в этом виноват и соответствующий проступок совершил», — заявил Николаев.

54.1 — запрос

В силу не единичности таких примеров по стране такой подход в формировании правоприменения статьи 54.1 НК очень сильно бьёт по деловому климату в нашей стране, отметил депутат.

В этой связи парламентарий подготовил запрос в Минфин и ФНС с просьбой предоставить информацию о количестве проведенных налоговых проверок по ст. 54.1 НК, о количестве вынесенных решений по нарушениям, и о том, сколько предпринимателей смогли защитить свои права по данным нарушениям.

Депутат выступил с просьбой дать поручение Комитету Госдумы по бюджету и налогам направить вышеназванный запрос. Однако Дума не поддержала проект протокольного поручения.

