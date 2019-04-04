Центры занятости сидят на сайтах по поиску работы. Не отчитались о вакансии – сообщат в прокуратуру

Самые обсуждаемые топики недели в «Красном уголке бухгалтера».

Про реестр деклараций по СОУТ

Перед новым годом все работодатели судорожно бросились проводить СОУТ, чтобы к концу года заветная специальная оценка была завершена. Затем декларацию по СОУТ сдали в инспекцию по труду. Инспекция должна была обработать данные и включить работодателя в реестр.

Процесс добавления работодателей в реестр идет, но коряво:

Заглянула в реестр деклараций по СОУТ в поисках своей организации. Разумеется, за протокольные 2 недели никто нас никуда не внес, но это — полбеды. Смотришь и понимаешь — государственная инспекция по труду изобрела, наконец, Машину Времени. Даты внесения сведений в реестр заставляют бессильно рыдать от восторга! 03.08.2918!!! Это ж какой будет век, не соображу! Целый пласт деклараций, зарегистрированных 28.12.2108!!! Куча деклараций, зарегистрированных в октябре-ноябре 2019 года! Еж мое-ж! — Марика Стигнеева

Коллеги начинают переживать, что на дворе апрель, а отчеты, сданные ещё в декабре, так и не внесены.

Сотрудники трудовой инспекции на звонки отвечают, что на данный момент вносится информация за декабрь:

«Звонила им в начале прошлой недели (Москва). Сейчас вносят только отчёты, сданные в декабре... Когда внесут сданное позже? понятия не имеют. Вот так вот» (Ирина Мохнаткина).

Кто-то отчет отправлял почтой, кто-то через сайт Роструда, кто-то лично отвозил. В итоге на конечном результате способ сдачи не отразился никак:

«И моих — тоже не внесли до сих пор! В декабре 2018 одну организацию — через сайт Роструда сдавала, другую — возила сама — на бумаге... Результат и там, и там-ноль — не внесены в реестр до сих пор!» (Татьяна Фролова).

Правда, есть и счастливчики, чья отчетность обработана и находится в реестре:

«Мою деклу, сданную ножками 6 декабря, внесли только две недели назад! При этом в этот же день сдавали 3 организации. Две из них были уже в январе внесены. Деклу, сданную электронно в 20 числах декабря, не внесли до сих пор» (Ольга Петухова).

Так что, коллеги, не переживаем, а просто ждём корректного отражения своих сданных деклараций!

Про отчетность в ЦЗН

Центры занятости всё чаще напоминают организациям и ИП о необходимости представлять им отчетность. К тому же и закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» обязывает работодателей направлять в центр занятости информацию о наличии вакансий:

У меня сегодня для всех наших директоров предупреждение: вчера получили письмо из Центра занятости типа «почему вы нам не даёте открытые у вас вакансии, вы нарушаете закон» и телефон контактный. Сегодня я сама туда позвонила и все уточнила: в общем сейчас ЦЗН начал активно проверять сайты поиска работы, и если обнаруживают вакансию, о которой им организация не сообщила, передают информацию в прокуратуру, так как по закону от 1991 оказывается мы обязаны уведомлять ЦЗН об открытых вакансиях и обязаны принимать от них людей на собеседования, но как сама инспектор сказала «мы прекрасно понимаем, что вы вряд ли кого-то возьмёте на работу, но для галочки и вы, и мы должны отработать вакансию». Так же она сказала, что у них года 1,5 работает сайт, где регистрируешься и никакие бумажки для них не надо заполнять. — Nadin Nadin

Отчетность в центр занятости есть и ежемесячная, и ежеквартальная.

Ежемесячно сдаемся о наличии вакансий. Следует обратить внимание, что отсутствие вакансий не освобождает от сдачи отчета.

К ежемесячным также относится отчетность по кадровому составу.

По итогам квартала — отчёты по охране труда.

Кроме того, периодически центр занятости любит подбрасывать для заполнения различные разовые формы.

«Мы тоже сдаём по большинству. Некоторые, кто отказался, не сдают. Пока никому от этого ни хуже ни лучше: никого не оштрафовали за несдачу, никого не наградили за сдачу. Даже однажды пытались отослать вакансию для эксперимента. Вакансия была простенький бух и мастер на СТО. Во-первых, желающих почти нет, во-вторых, те что есть, это просто капец. Ничего не знают, не умеют, сидели или приходят „только печать поставить, а на работу я не хочу“» (Диана Коваль).

В грозных письмах от центра занятости прописываются штрафы в районе 5000 рублей. Но, кроме писем, с другими карательными мерами от ЦЗ сталкиваться лично мне не приходилось.

Про «алкогольную декларацию»

Декларации по алкоголю сдают лица, занятые в алкогольном бизнесе. К ним относятся:

ИП, реализующие в розницу пиво и пивные напитки;

сельхозпроизводители вин, шампанского;

организации, которые закупают, перевозят, поставляют, хранят, занимаются розничной продажей алкоголя;

прочие.

За первый квартал 2019 года организации и предприниматели должны направить декларацию до 22 апреля включительно.

Как правило, бухгалтеры, не работавшие с алкогольными декларациями, и не желают вникать в алкоотчетность. Существует стереотип, что это сложно, много нюансов и недочет/ошибка дорого обходятся. Но, однажды окунувшись в мире алкогольной отчетности, стереотипы ломаются. Оказывается, что не так все сложно.

Кто-то же наверняка работает с ИП, занимающимися продажей пива (розлив, торговля). С чего начинается история с алкогольными декларациями при начале такой деятельности? До сих пор такого опыта не было, начиталась всего, хочу убедиться, что правильно все поняла. — Ирина Вершинина

Если вы планируете работать с алкоголем, то практические советы от коллег будут кстати:

«Я не знаю про сам ЕГАИС, но в СБИСе у меня было открыто допнаправление для сдачи этой декларации, декларация уходила сразу во все нужные места. Декларацию вносила — приход и расход должен быть по накладным. Приход сверяла с поставщиками предварительно. Бывало, сдавала раньше срока — когда поставщики еще не сдали, приходил протокол о том, что данные не сходятся» (Анна Сандецкая).

«Я формирую декларацию в Фельдъегере, сдаю в личном кабинете РАР, данные о поставках беру у поставщиков, а остаток скидывает предприниматель» (Дарья Напольских).

Про корректировки бухотчетности

В случае обнаружения ошибки, налоговую отчетность можно уточнять. Давайте разберемся, подлежит ли корректировке бухгалтерская отчетность?

Скажите, пожалуйста, если найдена существенная ошибка в сданном балансе за 2018 год, можно ли отправить корректировку, будут ли за это штрафы? (Прибыль показана сильно выше, чем она есть). Или лучше не надо? — Елена Мишина

Исправление ошибок в бухгалтерском учете регулируется ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Согласно п.4 ПБУ 22/2010, выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению:

В свою очередь, способ корректировки отчетности зависит от самой ошибки:

ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года;

ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год;

существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности;

существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности.

В самой форме бухгалтерской отчетности раздел для корректировки предусмотрен. Давайте посмотрим, сдают ли коллеги уточненки по бухгалтерской отчетности:

У кого-то проблем со сдачей корректировки не возникало:

«Я сдавала корректировки, никаких последствий — первичный же вовремя сдан, а это просто уточнёнки». (Юлия Зубарева).

А некоторые налоговые отказывают в приеме уточненной бухгалтерской отчетности:

«Странно, мне сказали в налоговой, что уточненку подать нельзя и не принимают...» (Федорова Ксения);

«А я как-то не смогла сдать корр. баланс. Через Контур. ФНС отписалась, что не принимает корректировки балансов. Москва, ИФНС13» (Victory Fomicheva).