Какие круги ада приходится пройти, чтобы на практике возместить НДС

На что идут инспекторы, чтобы дожать компанию и не возвращать налог?

Если вы купили на юридическое лицо-плательщика НДС автомобиль, офисное, торговое помещение или оборудование, уплатив при покупке НДС, то вы имеете право на зачет или возмещение НДС.

С зачетом НДС все более-менее просто — вы отражаете счет-фактуру в книге покупок и, если продавец относительно благонадежен и уплатил НДС при продаже — проблем никаких не будет. Налоговая инспекция примет НДС к зачету. Если же продавец занимался оптимизацией НДС, то, скорее всего, налоговая попросит вас восстановить НДС, указанный к зачету, и уплатить его в бюджет.

Самое интересное начинается при попытке возместить НДС из бюджета.

Правовые основания для возмещения НДС предусмотрены налоговым кодексом, в п.2. ст. 173 НК РФ, в котором указано, что если по итогам квартала сумма налоговых вычетов превысила исчисленный вами НДС (с учетом сумм восстановленного НДС), то разницу можно возместить из бюджета. Эту разницу как раз и можно вернуть на ваш расчетный счет.

В соответствии с положениями п. п. 9 , 10 ст. 165 , п. 2 ст. 173 , п. 1 ст. 176 НК РФ НДС подлежит возмещению при соблюдении следующих условий:

Ваш бухгалтер подал в инспекцию декларацию с суммой НДС к возмещению.

Декларацию с суммой НДС к возмещению вы подали в пределах трехлетнего срока (если срок больше, то из-за давности НДС вам не вернут).

Вместе с декларацией вы представили соответствующие документы (договоры, платежные поручения об оплате, акты об оказанных услугах, накладные, копии счетов-фактур);

Вы являетесь плательщиком НДС и не применяете освобождение от его уплаты, приняли на учет купленные товары (работы, услуги, имущественные права) и используете их в облагаемых НДС операциях, а также имеете правильно оформленный счет-фактуру.

Инспекция провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму НДС к возмещению полностью или частично.

На все у инспекции есть два месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ), после чего, если инспекция не выявила нарушений, то она обязана принять решение о возмещении НДС в течение 7 рабочих дней с момента окончания камеральной проверки декларации (п. 6 ст. 6.1 , п. 2 ст. 176 НК РФ).

Как правило, после подачи документов, первое с чем вы столкнетесь, будет звонок. Звонить будут именно вам, генеральному директору.

Встревоженный голос инспектора на другом конце трубки вне зависимости от суммы НДС к возмещению не должен вас пугать. Государство никому не любит ничего отдавать, даже если на то есть закон, тем более, что у каждой инспекции есть план по сбору налогов, и ваше возмещение мешает его выполнить, а соответственно, это повлияет на премии и прочие служебные поощрения ее работников.

Инспектор пояснит вам, что вы совсем не обязаны возмещать НДС из бюджета, и никакого смысла в этом нет. Вам обязательно предложат воспользоваться своим правом и не возмещать НДС, а зачитывать его на протяжении трех лет, указывая его как НДС к зачету.

Инспектор обязательно пояснит вам, что, возмещая НДС, вы привлечете к себе внимание всех и вся, попадете на карандаш в инспекцию, вами будет интересоваться ОБЭП, ФСБ и прочие уважаемые структуры.

Если вы будете настаивать, что НДС вы возместить имеете право, то

На допрос генерального директора вызовут повесткой, отправленной, как правило, через систему электронного обмена с ИФНС (Такском, Контур, СБИС и т.п.). В случае если дата допроса вам не удобна — не стесняйтесь ее и перенести. С собой нужно принести паспорт.

Какие вопросы обычно задают на допросе: Детальная информация про вас — дата и место рождения, места работы, чем занимаетесь, откуда и какие доходы получали, где и сколько работали, что входило в ваши обязанности. Детальная информация про сделку, в ходе которой возникло право на возмещение НДС (где и когда подписывали договор, кто подписывал договор, кто передавал имущество, почему решили возместить НДС). Детальная информация про имущество/услуги/имущественные права, которые вам дали право на возмещение НДС (цвет, размер, место нахождения, место хранения, детальное описание из серии «Какого цвета колесные диски на машине», вопросы касательно использования имущества в деятельности, облагаемой НДС). Детальная информация про вашу компанию (чем занимается, когда зарегистрирована, сколько человек работает, как будете использовать возмещенный НДС и т.п.).

На допрос можно идти одному, с адвокатом или представителем по доверенности. Идти одному или нет — решать вам, но имейте в виду, чем более сложным путем вы идете, тем больше сомнений у инспектора. Одинаково плохо приходить на допрос, путаться и запинаться от страха, так и приходить с адвокатом или бухгалтером и самому все время молчать — подумают что вы номинал.

После допроса налоговая инспекция обязательно проведет дополнительные мероприятия.

Что будут делать:

1) Осмотр офиса вашей организации, проверка юридического адреса. Тут важно обеспечить следующее — проверить работоспособность телефона, проверить адекватность секретаря, чтобы она не сочла звонящего налогового инспектора пранкером.

Очень важно проинструктировать управляющую компанию/охранника/вахтера, что ваша компания находится в офисном центре. Зачастую охранник не помнит, что ваша организация тут находится или пытается отмахнуться от инспектора, что будет отличным основанием сказать об отсутствии вашей организации по юрадресу и в дальнейшем отказать в возмещении НДС.

Обязательно проверьте наличие стационарной табличке на двери, где расположена ваша организация. Лучше, если табличка будет стационарной. В офисе должны быть оборудованы рабочие места (как минимум одно), стоять компьютер и принтер, находиться учредительные документы вашей компании, обязательно договор аренды с арендодателем. Инспекция также может попросить представить документы, подтверждающие право собственности арендодателя на помещение. Инспектор обязательно произведет фотографирование помещения. Лучше, если в акте осмотра будут указаны понятые (можно ваши сотрудники), которые потом подтвердят, что осмотр был и организация расположена по адресу.

2) Осмотр имущества, которое вы приобрели и по которому возмещаете НДС. Инспектор обязательно осмотрит недвижимость, оборудование или автомобиль, по которому вы возмещаете НДС. В случае, если НДС возмещаете по объекту недвижимости, сдаваемое в аренду, не забудьте предупредить арендатора о визите инспектора. Комментарий какого-то сотрудника арендатора о том, что вашу организацию он знать не знает, крайне осложнит возмещение НДС. Поэтому все комментарии должны давать специально уполномоченные сотрудники, которые понимают суть ваших взаимоотношений с арендатором.

3) Камеральные проверки, запросы и допросы ваших контрагентов, НДС по услугам, приобретенных товарам, которых вы возмещаете. Могут прийти к вашим контрагентам внезапно, задавать вопросы по взаимоотношению с вашей организацией. Особо ценных контрагентов стоит предупредить о возможности таких внезапных визитов и предупредить, что для предоставления полной и объективной информации лучше сослаться на занятость, не давать необдуманных ответов и прийти в налоговую инспекцию подготовленным и с надлежащими документами.

В процессе возмещения вам почти наверняка предложат поторговаться. Каков торг уместен:

Откажитесь от НДС и поставьте к зачету. Мы все равно вам ничего не возместим, потому что контрагент, который продал вам имущество, не заплатил НДС/оптимизировал НДС/у него разрывы в 1-2-3-4 колене. Снизьте возмещаемый НДС до суммы Х рублей (для Москвы − 5 млн.). Как правило, предлагают снизить ниже 5 млн рублей, чтобы не отправлять документы на дополнительное согласование в Управление по субъекту федерации. Сдайте уточненную декларацию, потому что мы нашли тут Х рублей ошибок. Не забывайте, что при сдаче любой уточненки срок начинает течь заново.

В случае если все испытания пройдены — налоговая инспекция выдаст решение о возмещении НДС, и еще через какое то время деньги поступят на ваш расчетный счет.

Идти или не идти по этому сложному пути — решать вам. Однако помните, что НДС имеет смысл возмещать при безупречной чистоте и прозрачности бухгалтерского учета и проверенных добросовестных контрагентах. В любых иных случаях будьте готовы спорить с инспекцией в судах.