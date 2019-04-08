На какие письма Минфина сейчас ориентируются налоговики

Обзор сделал Максим Юзвак, юрист, специализирующийся в области налогового и финансового права.

НДС Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-07-11/5779 С целью исключения налоговых споров по вопросу применения подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ при реализации товаров, произведенных в ходе текущей производственной деятельности должником, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом), считаем целесообразным руководствоваться письмом Минфина России от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571, направленным в ФНС России, в соответствии с которым в случае, когда письменные разъяснения Минфина России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями, письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы, начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-07-11/6176 При реализации товаров, в том числе меда, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, налог на добавленную стоимость покупателю не предъявляется. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-07-11/7650 В случае расторжения договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и зачета сумм ранее перечисленной предварительной оплаты (частичной оплаты) по этому договору в счет предстоящей оплаты (частичной оплаты) товаров (работ, услуг) по другому договору суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету покупателем по перечисленной предварительной оплате (частичной оплате), восстановлению не подлежат. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-07-08/7638 Передача результатов работ, в том числе работ по производству рекламных материалов (видео-, радиоролики, дизайн-макеты, презентации, фотоматериалы и др.), посредством ftp-сервера к услугам, оказанным в электронной форме, в перечне не поименована. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-07-11/7538 Операции по реализации чистопородных племенных коз и молодняка таких коз, коды которых включены в вышеназванный перечень, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость при наличии у организации племенного свидетельства, выданного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве". Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-07-08/6650 Применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в отношении товаров, помещенных под иные таможенные процедуры, в том числе товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, пунктом 7 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. При оказании услуг, облагаемых по нулевой ставке налога на добавленную стоимость, в случае указания в счете-фактуре налоговой ставки 20 процентов данный счет-фактура является не соответствующим требованиям подпунктов 10 и 11 пункта 5 статьи 169 НК РФ и не может признаваться основанием для принятия предъявленных сумм налога на добавленную стоимость к вычету. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-07-13/1/6294 В случае если импортируемые в Российскую Федерацию с территории государства - члена ЕАЭС товары были приняты российским импортером на учет после 1 января 2019 года, то в отношении таких товаров налог на добавленную стоимость подлежит уплате налоговому органу по ставке в размере 20 процентов Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-07-08/5954 Если российская организация оказывает иностранной организации как услуги по предоставлению на основании лицензионного договора права на использование комплекса программного обеспечения, так и услуги по обучению сотрудников иностранной организации техническому сопровождению такого программного обеспечения, которые носят вспомогательный характер по отношению к услугам по предоставлению права на использование комплекса программного обеспечения, то место реализации таких вспомогательных услуг определяется по месту реализации основных услуг и эти услуги также не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Письмо от 14 февраля 2019 г. № 03-07-09/9057 Выставление продавцом дубликатов счетов-фактур и принятие покупателем к вычету сумм налога на добавленную стоимость, указанных в дубликатах счетов-фактур, нормами главы 21 НК РФ не предусмотрены. Письмо от 14 февраля 2019 г. № 03-07-11/9352 В отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) резидентами особых экономических зон начиная с 1 января 2019 года, применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов. Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-07-11/6620 В отношении работ (услуг) по технологическому присоединению, выполненных (оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-07-13/1/11374 При реализации российской организацией товаров казахстанскому хозяйствующему субъекту налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по нулевой ставке независимо от момента перехода права собственности на эти товары при условии представления российской организацией в налоговый орган документов, предусмотренных вышеуказанным пунктом 3 раздела II Протокола, в том числе заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленного казахстанским хозяйствующим субъектом, приобретающим товары, с отметкой казахстанского налогового органа об уплате налога на добавленную стоимость. Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-07-11/10284 Денежные средства, получаемые собственником объектов недвижимости от государственных предприятий и коммерческих организаций в рамках соглашений, предусматривающих компенсацию за изъятие этих объектов, являются по существу оплатой услуг по освобождению территории для строительства новых объектов, которые на основании указанной нормы НК РФ подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950 Осуществляемая адвокатской палатой операция по реализации автомобиля признается объектом налогообложения НДС. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-07-11/11286 Принятие к вычету сумм НДС по услугам по проезду к месту обучения и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также на наем жилых помещений в период обучения работника организации с отрывом от работы, сохранением за этим работником места работы (должности) и оплатой командировочных расходов, на основании бланков строгой отчетности, оформленных на этого работника, при выполнении вышеназванных условий НК РФ не противоречит. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-07-14/9890 В налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются денежные средства, полученные вышеуказанными организациями на формирование резерва на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ. Поскольку для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 162 НК РФ значение понятия "формирование резерва на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах" НК РФ не предусмотрено, при определении данного понятия, а также при решении вопросов, касающихся сроков, в течение которых возможно формировать резерв на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах, следует руководствоваться нормами жилищного законодательства Российской Федерации. Письмо от 20 февраля 2019 г. № 03-07-14/10689 Положения вышеуказанных пункта 8 статьи 161 и абзаца второго пункта 5 статьи 168 НК РФ применяются налогоплательщиком налога на добавленную стоимость при реализации, в том числе на безвозмездной основе, пришедших в негодность или утративших свои потребительские свойства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходов, образовавшихся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимого брака, возникшего в процессе производства указанных изделий. В случае если налогоплательщиком налога на добавленную стоимость указанные изделия передаются для хранения и дальнейшей утилизации без передачи права собственности на эти изделия, то в отношении такой передачи изделий, не являющейся реализацией, положения пункта 8 статьи 161 и абзаца второго пункта 5 статьи 168 НК РФ не применяются. Письмо от 12 февраля 2019 г. № 03-07-07/8373 Освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации комплекта медицинской техники, состоящего из нескольких приборов, возможно применять при наличии регистрационных удостоверений на данные приборы с указанием кодов, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-07-11/6171 В связи с обращением о применении в 2019 году налога на добавленную стоимость при возврате принятых на учет товаров Департамент налоговой и таможенной политики сообщает, что при решении данного вопроса руководствоваться пунктом 1.4 письма ФНС России от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@, упоминаемым в обращении, возможно как в случае возврата некачественных товаров, так и возврата товаров надлежащего качества. Письмо от 26 февраля 2019 г. № 03-07-11/12293 Услуги по передаче вышеуказанных медицинских изделий по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-07-07/9851 В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные удостоверения отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока их действия, пониженная ставка НДС в размере 10 процентов не применяется. Соответственно, по таким лекарственным средствам следует применять ставку НДС в размере 18 процентов.

Налог на прибыль Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-07-11/6345 В случае если на основании решения суда цены, используемые в рамках исполнения договоров между налогоплательщиком и контрагентом, признаются завышенными, то налогоплательщик обязан произвести перерасчет налоговой базы по налогу на прибыль с учетом положений статьи 54 НК РФ. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/7663 Рыночная стоимость имущества, полученного в качестве объекта концессионного соглашения, а также расходы, произведенные в том числе за счет платы концедента, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и доведение имущества, полученного в качестве объекта концессионного соглашения, до состояния, в котором оно пригодно для использования, формируют первоначальную стоимость соответствующего амортизируемого имущества для целей налога на прибыль организаций. Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/6635 Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств или для капитальных вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Если капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, произведенные арендатором с согласия арендодателя, не поименованы в Общероссийском классификаторе основных фондов, утверждаемом Правительством Российской Федерации, то указанные капитальные вложения амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств. Письмо от 15 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/9525 Датой осуществления расходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств, в случае если должник не признает санкции за нарушение договорных обязательств, является дата вступления в законную силу решения суда. В случае наличия у такого должника решения международного коммерческого арбитража или решения третейского суда, а также учитывая позицию, изложенную в письме Департамента от 08.12.2014 N 03-03-06/1/62816, которая в настоящее время не изменилась, датой осуществления соответствующих расходов является дата вступления в законную силу решения (определения) компетентного государственного суда о признании и приведении в исполнение вышеуказанных решений. Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/8747 Учитывая, что исчисление предельной величины признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности производится дискретно, перерасчет налоговой базы и суммы налога на прибыль в случае изменения процентной ставки по долговому обязательству производится за все периоды, в которых меняется ставка. Установленный положениями главы 25 НК РФ порядок признания расходов в виде процентов для целей налогообложения при этом не меняется. Письмо от 15 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/9528 С учетом внесенных изменений положения абзаца первого пункта 4.1 статьи 284 НК РФ в редакции Федерального закона N 294-ФЗ вступили в силу с 01.12.2018 и применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на прибыль организаций за налоговые периоды начиная с 2018 года. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-03-07/7618 В случае если налогоплательщиком возмещаются расходы другого налогоплательщика, то такие расходы не могут рассматриваться как расходы, произведенные для осуществления деятельности самого налогоплательщика, в связи с чем не подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/6135 Расходы, произведенные в том числе за счет платы концедента, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и доведение имущества, полученного в качестве объекта концессионного соглашения, до состояния, в котором оно пригодно для использования, учитываются в первоначальной стоимости соответствующего амортизируемого имущества для целей налога на прибыль организаций. Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-08-05/6387 Определение размера доли участия австрийской компании в российском обществе следует считать с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-03-06/3/7605 В случае, когда в течение установленного в подарочной карте срока она не была предъявлена физическим лицом обществу в целях получения соответствующего товара, сумма предварительной оплаты, полученная продавцом, для целей налогообложения прибыли является безвозмездно полученным имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ. Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/10527 При квалификации передаваемого имущества следует учитывать также применимое законодательство иностранных государств и Закон N 39-ФЗ. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-03-07/9950 Членские взносы в адвокатскую палату, поступившие от адвокатов - членов данной адвокатской палаты на содержание и ведение уставной деятельности, а также расходы, произведенные за счет указанных взносов, для целей налога на прибыль организаций не учитываются. Расходы, связанные с приобретением адвокатской палатой за счет членских взносов автомобиля, в целях налогообложения прибыли не учитываются. При реализации автомобиля выручка от реализации полностью включается в налоговую базу по налогу на прибыль организаций без уменьшения на стоимость его приобретения. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/7589 Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты (пункт 4 статьи 252 НК РФ). Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-03-05/7599 Положения пункта 24.2 статьи 255 НК РФ регулируют вопросы, связанные с порядком учета вышеуказанных расходов в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, и не регулируют взаимоотношения работника и работодателя, связанные с оплатой услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации по вышеназванному договору (договорам). Разъяснение подобных вопросов к компетенции Минфина России не относится. Письмо от 28 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/13134 При передаче лицензий на пользование недрами дочерней организации налогоплательщик - прежний владелец лицензии (материнская компания) продолжает учитывать осуществленные расходы на освоение природных ресурсов в порядке, установленном статьей 325 НК РФ. Вместе с тем если передача указанных имущественных прав носит безвозмездный характер, то на основании пункта 8 статьи 250 Кодекса доход от такой операции подлежит включению в состав внереализационных доходов дочерней организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Письмо от 28 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/12989 У налогоплательщика-участника при увеличении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью за счет нераспределенной прибыли (без изменения доли участия) возникает доход, учитываемый при налогообложении прибыли организаций. Письмо от 7 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/7519 В случае реорганизации в форме присоединения одной организации к другой право собственности на имущество присоединенной организации возникает у присоединившей организации на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Учитывая указанное, исчисление срока владения на праве собственности имуществом присоединенной организации у присоединившей российской организации в случае реорганизации и присоединения к ней российской организации, удовлетворяющей критериям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, начинается с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Письмо от 28 февраля 2019 г. № 03-03-06/3/12899 В случае если организация получает право на основании решения суда достроить объект незавершенного строительства и при этом ни имущества, ни имущественных прав указанная организация в собственность не получает, то у нее не возникает дохода в виде стоимости указанного объекта незавершенного строительства. Письмо от 15 февраля 2019 г. № 03-03-06/1/9700 У налогоплательщика, применяющего метод начисления, премия по опционному контракту подлежит признанию в соответствующих доходах (расходах) единовременно на дату осуществления расчетов по опционной премии в соответствии с условиями договора.

НДФЛ Письмо от 7 февраля 2019 г. № 03-04-05/7204 Поскольку сумма жилищного сертификата, направленная налогоплательщиком на приобретение квартиры, является расходами налогоплательщика, то при ее продаже он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры, в том числе произведенных за счет средств жилищного сертификата. Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-04-05/5889 Плата за коммунальные услуги включает в себя как не зависящие от использования помещения наймодателем или нанимателем услуги, так и зависящие от факта и объема их использования. При компенсации наймодателю нанимателем жилого помещения суммы расходов на коммунальные услуги, размер которых не зависит от их фактического использования, у наймодателя возникает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц. Компенсация нанимателем жилого помещения суммы расходов наймодателя на коммунальные услуги, размер которых зависит от их фактического потребления и фиксируется на основании показаний счетчиков, не образует экономической выгоды у наймодателя, поскольку такие расходы производятся нанимателем исключительно в своих интересах. Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-04-05/6563, от 5 февраля 2019 г. № 03-04-05/6630, от 5 февраля 2019 г. № 03-04-05/6633 С 01.01.2019 при продаже недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации, физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц при условии, что такое имущество находилось в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-04-05/6066 Независимо от того, что физическим лицом к моменту продажи недвижимого имущества деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена, к доходам, полученным от продажи нежилых помещений, которые непосредственно использовались в предпринимательской деятельности, положения пункта 17.1 статьи 217 НК РФ не применяются. Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-04-05/5890 Сумма денежных средств, полученная физическим лицом - продавцом имущества и в полной сумме фактически возвращенная покупателю в связи с расторжением договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Соответственно, основания для представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в данном случае отсутствуют. Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-04-06/8806 Доход налогоплательщика в натуральной форме в связи с его обучением в образовательном учреждении за счет средств такого учреждения освобождается от налогообложения на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при условии выполнения установленных указанной нормой требований (обучение по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности). Письмо от 12 февраля 2019 г. № 03-04-06/8405 Оплата организацией за работника в его интересах стоимости аренды жилого помещения признается его доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц указанного лица. Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-04-05/7687 При продаже в одном налоговом периоде нескольких объектов недвижимого имущества в отношении доходов, полученных от продажи одного из объектов недвижимого имущества, налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере, установленном подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ и не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а доход от продажи другого объекта уменьшить на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта. Письмо от 4 февраля 2019 г. № 03-04-06/6225 Если организация не требует от налогоплательщика выплаты штрафов, пеней и (или) иных санкций, возможность взыскания которых предусмотрена договором между сторонами, то и экономической выгоды, по мнению Департамента, в таких случаях не возникает, так как отсутствует долг. Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-04-05/8654 В связи с этим моментом возникновения права собственности у налогоплательщика является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на квартиру в связи с изменением состава собственников квартиры и размера их долей, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности. Поскольку квартира находилась в собственности налогоплательщика (независимо от изменения размера доли в праве собственности на указанную квартиру) более трех лет, доход от ее продажи не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Письмо от 22 февраля 2019 г. № 03-04-05/11747 Доходы в виде сумм возмещения расходов сотрудников организации по найму жилых помещений освобождаются от налогообложения на основании указанной нормы Кодекса только в случае, если действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления предусмотрена компенсация расходов по найму жилых помещений за счет бюджетных средств, а также определены порядок и условия выплаты такой компенсации. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-04-06/11745 Стипендии, выплачиваемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, своим студентам и аспирантам, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы пункта 11 статьи 217 НК РФ независимо от источника финансирования таких стипендий. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-04-05/11362 Минимальный предельный срок владения квартирой, приобретенной на основании договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, исчисляется с даты государственной регистрации права собственности на такую квартиру. Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-04-05/10596 Имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры налогоплательщиком - участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих может быть применен к общей сумме расходов налогоплательщика на приобретение квартиры, уменьшенных на сумму денежных средств, полученных налогоплательщиком на приобретение квартиры в рамках реализации указанного Федерального закона из федерального бюджета. Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в части расходов на приобретение квартиры, фактически произведенных за счет собственных (личных) средств. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-04-05/10078 Момент возникновения права собственности члена жилищно-строительного кооператива в недвижимом имуществе кооператива определен специальной нормой Гражданского кодекса и связан с полным внесением паевого взноса и фактом предоставления помещения после ввода жилого дома в эксплуатацию, а не с датой государственной регистрации. При этом передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (пункт 1 статьи 556 Гражданского кодекса). В случае если квартира по акту приема-передачи передана налогоплательщику, являющемуся членом жилищно-строительного кооператива, в 2014 году и на этот момент налогоплательщиком полностью внесен паевой взнос за указанную квартиру, в целях обложения налогом на доходы физических лиц срок владения объектом недвижимого имущества исчисляется с 2014 года. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-15-06/11330 Работа генерального директора не может относиться к работе, имеющей разъездной характер. Ни Трудовым кодексом, ни иными положениями действующего законодательства Российской Федерации не предусмотрено норм, устанавливающих обязанность возмещения работодателем стоимости проезда от места проведения отпуска до места работы и обратно в случае отзыва работника из отпуска. Иных положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения работодателем стоимости проезда от места проведения отпуска до места работы и обратно в случае отзыва работника из отпуска, статья 217 НК РФ не содержит. С учетом положений статей 41 и 210 НК РФ указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Письмо от 25 февраля 2019 г. № 03-04-05/12061 Учитывая, что расходы на доставку (транспортные расходы) покупных строительных материалов не поименованы в подпункте 3 пункта 3 статьи 220 НК РФ, указанные расходы не включаются в состав имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Письмо от 25 февраля 2019 г. № 03-04-05/11823 Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругой исчисляется с даты первичной государственной регистрации супругом права собственности на квартиру, приобретенную в общую совместную собственность супругов. Письмо от 26 февраля 2019 г. № 03-04-05/12226 При продаже в одном налоговом периоде нескольких объектов недвижимого имущества в отношении доходов, полученных от продажи одного из объектов недвижимого имущества, налогоплательщик вправе заявить имущественный налоговый вычет в размере, установленном подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ и не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а доход от продажи другого объекта уменьшить на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта. Письмо от 22 февраля 2019 г. № 03-04-06/11746 Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой. В частности, в случае, если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования (независимо от продолжительности отпуска), имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 НК РФ, в виде оплаты организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы. В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока командировки, обозначенного в приказе о командировании, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ, признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в полном объеме в соответствии с положениями статьи 211 НК РФ. Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды. Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала. Письмо от 18 февраля 2019 г. № 03-04-05/10010 При определении в целях налогообложения срока владения объектом недвижимого имущества моментом возникновения права собственности на образованный в результате объединения квартир объект (в пределах общих границ исходных квартир налогоплательщика) следует считать дату первоначальной государственной регистрации права собственности на исходные квартиры, которые до момента отчуждения не выбывают из владения, пользования и распоряжения налогоплательщика. Письмо от 11 февраля 2019 г. № 03-04-05/8197 По информации, содержащейся в обращении, квартира была приобретена супругом по договору уступки прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с использованием собственных и кредитных денежных средств. При этом на момент заключения договора и осуществления оплаты по договору брак между супругами не был заключен. При приобретении квартиры, в частности, на основании договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве фактическими расходами на приобретение квартиры является сумма денежных средств, уплаченная по такому договору. В этой связи, в случае продажи квартиры, находившейся в собственности менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, супруга не вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этой квартиры, понесенных супругом до заключения брака. Письмо от 26 февраля 2019 г. № 03-04-05/12408 Из текста обращения следует, что квартира приобретена в собственность супруга в 2008 году до заключения брака (брак заключен в 2010 году). В 2018 году квартира переоформлена в общую совместную собственность супругов с выделением долей в праве собственности на квартиру несовершеннолетним детям. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругой исчисляется с даты государственной регистрации права общей совместной собственности на квартиру, а в отношении несовершеннолетних детей - с даты государственной регистрации права собственности на долю в квартире.

Налог на профессиональный доход (НПД) Письмо от 11 февраля 2019 г. № 03-11-11/8019 Доходы физического лица от оказания услуг (работ) по гражданско-правовым договорам с его работодателем (бывшим его работодателем менее двух лет назад) не облагаются в рамках НПД. Письмо от 1 февраля 2019 г. № 03-11-11/5884 Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, заключивших трудовой договор с юридическим лицом, при условии, что это юридическое лицо не является заказчиком услуг (работ) по гражданско-правовому договору для указанных физических лиц либо не являлось их работодателем менее двух лет назад. Письмо от 6 февраля 2019 г. № 03-11-11/6901 Положения Федерального закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для физических лиц, оказывающих юридические услуги, при условии соблюдения норм указанного Федерального закона. Письмо от 12 февраля 2019 г. № 03-11-11/8536 Физическое лицо, оказывающее на территории муниципального образования города Краснодара услуги по сдаче внаем (в аренду) жилых и нежилых помещений, не вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-11-11/8598 Арбитражные управляющие, получающие доходы в качестве вознаграждения, при проведении процедур банкротств не вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-11-11/11352 При этом согласно пункту 1 части 2 статьи 6 Закона N 422-ФЗ для целей Закона N 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения доходы, получаемые в рамках трудовых отношений. При этом выплату гонораров арбитрам за оказание услуг в процессе третейского разбирательства может производить постоянно действующее арбитражное учреждение, являющееся подразделением некоммерческой организации, с которой третейские судьи могут как состоять, так и не состоять в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Для решения вопроса о возможности применения НПД в отношении деятельности третейского судьи (арбитра) требуется экспертиза соответствующих конкретных договорных отношений между организацией, третейскими судьями и сторонами арбитража Письмо от 25 февраля 2019 г. № 03-11-11/12012 Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" физическими лицами, получающими процентный доход по договорам займа.

Страховые взносы Письмо от 12 февраля 2019 г. № 03-15-05/8300 Если индивидуальный предприниматель - агент производит выплаты физическому лицу в рамках его отношений с третьими лицами по договорам, указанным в пункте 1 статьи 420 НК РФ, то индивидуальный предприниматель - агент является плательщиком страховых взносов с сумм данных выплат. Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-15-06/10549 Руководитель организации, являющийся единственным участником, признается застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию. НК РФ не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов - организации по представлению Расчетов в случае неосуществления финансово-хозяйственной деятельности и отсутствия выплат физическим лицам. Письмо от 13 февраля 2019 г. № 03-15-06/8792 Руководитель некоммерческой организации, главный бухгалтер организации, осуществляющие административную деятельность, признаются застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию. Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-15-05/10358 Если физическое лицо, являясь индивидуальным предпринимателем, состоит в качестве работника в трудовых отношениях с организацией, то в этом случае возникают два разных плательщика страховых взносов: организация, которая уплачивает страховые взносы с сумм выплат и иных вознаграждений, начисляемых ею в пользу работника в рамках трудовых отношений (пункт 1 статьи 420 НК РФ), и индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, который обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (пункт 3 статьи 420 НК РФ). При этом организация уплачивает страховые взносы с выплат в рамках трудовых отношений в пользу своих работников - застрахованных лиц независимо от того, являются ли они индивидуальными предпринимателями или нет, с применением тарифов страховых взносов к их заработной плате, установленных статьей 425 НК РФ. Уплата самим индивидуальным предпринимателем страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде, учитывая реализацию в обязательном пенсионном страховании принципа солидарности в несении бремени установленных законом обязательных расходов на осуществление обязательного пенсионного страхования. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-15-06/11330 Учитывая, что статья 422 НК РФ не содержит положений о включении в перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, выплат работнику в виде компенсации стоимости его проезда от места использования отпуска к месту исполнения его служебных обязанностей и обратно к месту использования отпуска в случае отзыва работника из отпуска, указанные выплаты облагаются страховыми взносами на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплаты в рамках трудовых отношений. Письмо от 21 февраля 2019 г. № 03-15-06/11380 Вознаграждение, выплачиваемое по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретений и секрета производства автору этих результатов интеллектуальной деятельности, на основании вышеприведенного подпункта 3 пункта 1 статьи 420 НК РФ признается объектом обложения страховыми взносами. Учитывая, что после смерти автора изобретений и секрета производства (ноу-хау) застрахованное лицо по обязательному социальному страхованию отсутствует, вознаграждения, выплачиваемые организацией по лицензионному договору о предоставлении права использования этих изобретений и секрета производства (ноу-хау) наследнику автора, не подлежат обложению страховыми взносами.

Налог на имущество Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-05-05-01/10400 Жилые помещения, учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций исходя из среднегодовой стоимости имущества.

Транспортный налог Письмо от 6 февраля 2019 г. № 03-05-06-04/6941 В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 358 НК РФ объектом налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. Таким документом является справка об угоне, которая выдается органами, осуществляющими работу по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. В случае угона транспортного средства лицо, на которое это средство зарегистрировано, должно написать заявление об угоне в соответствующий орган внутренних дел (ОВД), на основании которого указанный орган вынесет постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона, а также выдаст заявителю справку об угоне зарегистрированного на него транспортного средства. Следовательно, при представлении в налоговый орган подлинника указанной справки, подтверждающей факт угона (кражи) транспортного средства, транспортное средство, находящееся в розыске, не рассматривается как объект налогообложения. В случае если налогоплательщик представит не подлинник, а копию справки об угоне зарегистрированного на него транспортного средства, выданную соответствующим подразделением ОВД России, то налоговый орган в целях подтверждения обоснованности освобождения этого транспортного средства от налогообложения транспортным налогом должен направить в указанное подразделение запрос о подтверждении факта его угона. Необходимо отметить, что угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения по транспортному налогу только в период его розыска.

УСН Письмо от 28 февраля 2019 г. № 03-11-06/2/12880 В случае если доля управляющей компании, выступающей в качестве доверительного управляющего ПИФом, в обществе с ограниченной ответственностью будет составлять более 25 процентов, такое общество не вправе применять упрощенную систему налогообложения. При этом НК РФ не предусмотрен учет состава владельцев инвестиционных паев ПИФа

ЕНВД Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-11-11/10519 Глава 26.3 НК РФ не содержит норм, запрещающих уменьшать сумму ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет одного муниципального образования, на сумму расходов на приобретение ККТ, применяемой при осуществлении предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, в другом муниципальном образовании. Письмо от 19 февраля 2019 г. № 03-11-11/10541 Если на дату регистрации контрольно-кассовой техники индивидуальным предпринимателем, являющимся плательщиком ЕНВД, осуществляющим виды предпринимательской деятельности, предусмотренные подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, не заключены трудовые договоры с работниками, такой индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов, указанных в абзаце первом пункта 2.2 статьи 346.32 НК РФ, при условии регистрации соответствующей контрольно-кассовой техники в сроки, установленные пунктом 2.2 статьи 346.32 НК РФ.

НДД Письмо от 5 февраля 2019 г. № 03-06-06-01/6466 Для целей исчисления НДД фактические расходы, в том числе авансовые платежи, связанные с деятельностью по освоению участка недр, признаются в том налоговом (отчетном) периоде, в котором они были оплачены (частично оплачены) либо произведены - в случае если работы по сооружению, изготовлению, доставке амортизируемого имущества, доведению его до состояния, пригодного для использования, были осуществлены собственными силами налогоплательщика. При отсутствии возможности отнесения фактических расходов к расходам, связанным с деятельностью по освоению участка, признаются в том налоговом (отчетном) периоде, в котором налогоплательщиком было принято решение об отнесении указанных расходов к фактическим расходам, связанным с деятельностью по освоению участка недр, или на который приходится дата ввода в эксплуатацию (дата изменения первоначальной стоимости) объекта амортизируемого имущества. При этом условие отражения перечисленных фактических расходов на каком-либо счете бухгалтерского учета для признания таких расходов для целей исчисления НДД Кодексом не предусмотрено. В целях исчисления НДД учет исторических убытков, понесенных в ретроспективном периоде, могут осуществлять организации, признанные налогоплательщиками НДД в соответствии с пунктом 1 статьи 333.43, а также являющиеся пользователями недр на участках недр, указанных в пункте 1 статьи 333.45 НК РФ, на протяжении ретроспективного периода.

ККТ Письмо от 8 февраля 2019 г. № 03-01-15/7892 Возмещение работниками расходов организации-работодателя, выплата денежных средств подотчетному лицу не относятся к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требуют применения ККТ. Письмо от 26 февраля 2019 г. № 03-01-15/12485 Прием садоводческим некоммерческим товариществом взносов, в том числе в качестве компенсационной платы за коммунальные услуги, оказанные товариществу сторонними организациями, не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения контрольно-кассовой техники. Вместе с тем при приеме (получении) денежных средств за выполняемые работы, оказываемые услуги организация обязана применять контрольно-кассовую технику.