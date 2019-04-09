Готовим отчетность за I квартал 2019 года

В преддверии подготовки к сдаче отчетности по страховым взносам за I квартал 2019 г. организациям необходимо учитывать не только действующие законодательные нормы, но и последние поправки в налоговом законодательстве, а также брать на вооружение разъясняющие письма Минфина и ФНС. При этом, как показала практика, вопросов остается немало.

Тарифная политика по страховым взносам

В число самых обсуждаемых изменений в 2019 г. вошла тарифная политика по страховым взносам.

Напомним, что в целях обеспечения стабилизации фискальной нагрузки на бизнес, нормами Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» закреплен тариф страхового взноса в ПФР с 1 января 2019 г. на уровне 22% на бессрочный период (действующая ставка 22% являлась льготной, ее действие было рассчитано до 2021 г., после чего планировалось повышение ставки).

Однако наряду с этой нормой, Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ регламентирует продление права применения пониженных тарифов страховых взносов в размере 20% для всех благотворительных организаций на УСН и некоммерческих фондов. Согласно поправкам, 2018 г. является заключительным для расчета страховых взносов по пониженным тарифам для организаций и ИП, применяющих УСН и занимающихся видами деятельности из пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ. Соответственно, с 1 января 2019 г. перечисленные категории льготников должны рассчитывать взносы с применением общих тарифов.

Блокировка счетов и обязанность предоставления отчетности

Еще одним немаловажным пояснением ИФНС, на которое необходимо обратить внимание, стало Письмо ФНС РФ от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@. В нем инспекция подчеркивает то, что организации, которые временно прекратили свою деятельность, не освобождаются от сдачи налоговой отчетности, это касается и отчетности по страховым взносам.

В период приостановления деятельности ежеквартально сдается расчет по страховым взносам, как при наличии, так и при отсутствии наемных работников. Если организация этим пренебрежет, то согласно ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ФНС имеет право исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, так как непредставление отчетности и отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счету — признаки недействующего юридического лица.

КБК для фиксированных страховых взносов ИП и взносы при оплате путевок

Помимо писем ФНС при подготовке к уплате взносов нужно обратить внимание на письмо Минфина от 24.12.2018 № 03-15-05/94027 . В нем ведомство напомнило КБК, который применяется при уплате ИП без наемных работников страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2019 г. Фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступающие от ИП без наемных работников, уплачиваются по тому же единому КБК, что и в прошлом году — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Этот же КБК применяется при уплате страховых взносов в ПФР, исчисленных сверх величины дохода 300 000 руб. Необходимые изменения в правилах применения КБК предусмотрены приказом Минфина от 30.11.2018 № 245н.

Одним из последних уточнений контролирующих органов стало письмо Минфина от 15.01.2019 № 03-04-06/1107 . В нем ведомство уточнило какие суммы при оплате (компенсации) стоимости путевок для работников и членов их семей подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами. В части обложения страховыми взносами данных сумм Минфин напоминает, что полный перечень выплат, не попадающих под обложение взносами приведен в действующем законодательстве приведен в ст. 422 НК РФ. Оплата туристических путевок работников в данном перечне отсутствует, а значит эта выплата облагается страховыми взносами в общем порядке. Но, если путевки куплены непосредственно для членов семьи сотрудника организации, то данные выплаты не являются объектом обложения взносами — это объясняется отсутствием трудовых отношений между этими физлицами и организацией.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», апрель 2019.