Как штрафуют работодателей, которые пренебрегают СИЗ

Статистика несчастных случаев на производстве с работниками свидетельствует о безответственном отношении работодателей к обеспечению средствами индивидуальной защиты и применению их в процессе производственной деятельности.

Проверки надзорных органов выявляют множественные нарушения трудового законодательства:

работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты;

приобретаемые СИЗ не имеют сертификатов соответствия или не соответствуют требованиям охраны труда; при выдаче работникам СИЗ (респираторов, противогазов, предохранительных поясов и др.);

не проводятся инструктажи работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности в соответствии с установленными ГОСТом сроками;

не организовываются регулярные испытания СИЗ, тренировки по их применению;

не у всех работодателей должным образом ведутся карточки учета СИЗ;

не организовываются стирка, чистка, ремонт, хранение спецодежды и др.

В системе профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда важное место занимают средства индивидуальной защиты. По мнению президента Ассоциации СИЗ В. Котова «стоимость средств индивидуальной защиты для крупных компаний составляет доли процента от всех затрат, а потери от их неприменения могут стоить людям жизни». А для ответственных должностных лиц — это привлечение к уголовной и административной ответственности.

Отсутствие СИЗ при работах на высоте

Самой распространенной причиной травм на предприятиях стало падение с высоты. Лидер, безусловно, строительная отрасль.

Правила при работе на высоте, учитывающие современные технологии строительства и производства, вступили в силу 28 марта 2014 года на основании Приказа Минтруда России № 155н и должны были коренным образом изменить отношение к работам на высоте. Правила изменили критерии по определению работ на высоте, исключив «верхолазные работы», ужесточили требования к организации обучения и оснащению работников средствами индивидуальной защиты.

Вместо пояса предохранительного для обеспечения безопасности при работе на высоте должны теперь необходимо использовать четыре системы: удерживающую, позиционирования, страховочную система и систему спасения и эвакуации.Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают работникам наиболее полную защиту при работах на высоте. СИЗ, применяемые при работах на высоте, должны проходить сертификацию, что еще более повышает безопасность при выполнении работ на высоте. Казалось бы, максимально устранены организационные и индивидуальные причины травматизма. Однако, статистика показывает обратное.

27 декабря прошлого года сварщик ООО «Стройиновация» в г. Выкса Нижегородской области упал с высоты в трубоэлектросварочном цехе. В результате падения получил тяжелые переломы тазовых костей. Расследованием установлено, что сварщик не имел средств защиты при работе на высоте, у проемов рабочей площадки отсутствовало ограждение.Компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей, допустившего нарушения мастера участка — на 5 тысяч рублей. Материалы расследования передали в прокуратуру, которая решит, есть ли основания для уголовного дела.

20.01.2019 г. двое работников ООО «Балкум», проходя по территории предприятия, увидели провисший от прожекторной мачты электрический кабель над автомобильной дорогой. Посчитав, что это создаст опасность для транспортных средств (угроза обрыва кабеля), приняли решение его подтянуть. В нарушение Правил по охране труда при работе на высоте без применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты работники осуществили подъем на металлическую прожекторную мачту, площадка разрушилась и один из работников упал, получив осложненный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

Государственная инспекция труда наложила на предприятие штраф в размере 100 тыс.руб.

Вопиющий случай пренебрежения правилами при работе на высоте руководителем работ — мастером строительных и монтажных работ установлен государственной инспекцией труда г. Хабаровска. Строительная организация ООО «Фаворит» обязалась обеспечить выполнение работ по уборке территории средней школы и бригада этой организации приступила к работе. Руководитель работ выдал задание рабочим подняться на крышу здания школы и закрепить там ранее поднятый штабель листов металлочерепицы.

Рабочие надели каски, страховочные пояса и поднялись на крышу. Через некоторое время руководитель работ тоже поднялся на крышу, но без каски и страховочного пояса, встал на конек крыши, впоследствии упал вниз. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему первую медицинскую помощь, затем доставила в медучреждение, где он и скончался. Руководитель ООО «Фаворит» привлечен к административной ответственности. Руководитель работ, обязанный в соответствии со своими должностными обязанностями, контролировать правильное применение подчиненным персоналом выданных СИЗ, и не допускать к работе работников без СИЗ, подает беспрецендентный пример беспечности к своей собственной жизни.

Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ

Применение СИЗОД является необходимой составляющей при эвакуации из зараженной опасными для здоровья веществами зоны, а также при работах в условиях нахождения в атмосфере повышенного уровня вредных веществ, не допустимых для дыхания человека.

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания является необходимым условием для персонала, работающего на предприятиях промышленности или производствах, связанных с выделением в атмосферу сверхдопустимой нормы опасных для здоровья веществ.

К СИЗОД относят: респираторы, противогазы, самоспасатели. За приобретение, выдачу и контроль использования работниками средств защиты отвечает работодатель. В его обязанности входит не только обеспечить персонал защитными средствами, организовать проведение инструктажа по правилам эксплуатации СИЗОД и проконтролировать его применение. Печальный опыт неисполнения работодателем этих требований приводит к трагедиям.

Бригада работников ООО «Водоканал Ковылкинский» выполняли работы по очистке канализации на улице Желябова г. Ковылкино. Один из работников спустился в колодец и установил причину засора, но очень скоро перестал откликаться. Другой работник поспешил ему на помощь и тоже перестал подавать признаки жизни. Третий работник поспешил им на помощь и тоже перестал отвечать. Только четвертый работник, спускаясь в колодец, почувствовал резкий запах и сразу выбрался на поверхность. Замеры, проведенные работниками Центра гигиены и эпидемиологии, показали превышение допустимой концентрации отравляющего вещества в несколько раз.

Почему работники не выполнили требования правил безопасности, не проверили колодец на отсутствие загазованности с помощью переносного газоанализатора, не провентилировали его и не надели противогазы (они остались в машине), разбирается следственный комитет Мордовии. Который возбудил уголовное дело по ст.143 УК РФ «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Виновные лица могут быть привлечены к принудительным работам на срок до пяти лет либо лишены свободы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пренебрежение правилами охраны труда привели трех работников к гибели, но и внесли свой печальный вклад в судьбы тех, кто по долгу своей службы обязан обеспечивать безопасность труда на производстве.

Неприменение средств защиты органов зрения

Повреждения глаз находятся на четвертом месте в статистике несчастных случаев на производстве. Чаще всего повреждение глаз связано с попаданием в них инородных тел — пыли, твердых частиц или брызг жидкостей. Особо опасны химические вещества, которые используются во многих сферах промышленности и могут присутствовать в виде порошка, аэрозоля, жидкости, газа или пара, или дымов металла.

Потеря зрения навсегда может сделать работника инвалидом, а работодателю придется отвечать за производственную травму.

Так, в НПО «Архей» г. Межгорье электрогазосварщик Х. был вызван в выходной день для устранения аварийной ситуации, создавшейся на теплотрассе вследствие низкой температуры воздуха окружающей среды (работы с повышенной опасностью). Для восстановления циркуляции теплоносителя в системе отопления двух овощных складов работник спустился в приямок с зажженным газовым резаком, чтобы осмотреть фронт работ. Трубу разорвало и в образовавшуюся трещину длиной 7 мм произошел выброс остатков воды, пара, воздуха, мусора и частиц утеплителя (стекловата), которые ему попали в область лица и глаз.В результате был причинён вред его здоровью в виде множественных инородных тел роговицы. По заключению судебно-медицинского эксперта причинённый вред расценивается, как вред здоровью средней тяжести.

По заключению государственного инспектора труда основной причиной допущенного случая явилось не обеспечение работника средствами индивидуальной защиты, неудовлетворительная организация производства работ. За допущенные нарушения работодатель привлечен к административной ответственности, и по решению суда работнику возмещены материальный и моральный вред (решение суда № 2-57/2010 от 23.09. 2010).

Невыдача работодателем защитных очков стала основной причиной произошедшего тяжелого несчастного случая в ООО «Лидер» со слесарем по ремонту автомобиля. При выпрессовке сайлентблока автомобиля от удара молотком отлетела окалина и попала в левый глаз работника. В медучреждении в последующем глаз был удален. Проведенным расследованием государственным инспектором Иркутской области установлена причина несчастного случая — не обеспечение работника средствами защиты глаз. Работник длительное время работал в этой организации без оформления трудовых отношений. Куйтунским районным судом Иркутской области был установлен факт трудовых отношений, факт наличия производственной травмы.

В пользу работника взыскан моральный вред в сумме 250 000 рублей (решение суда № 2-92/2016 от 27 апреля 2016 г. по делу № 2-92/2016).

Свой вклад в создании проблемы вносят и сами работники, нередко отказываясь их использовать по разным причинам.Чаще всего работники называют следующие причины:

СИЗ мешают выполнять работу. Например, в наушниках не слышно сигналов, обращений коллег, звуков работающего оборудования. При использовании закрытых очков не виден подъезжающий сбоку транспорт;

СИЗ неудобны. Например, респиратор сползает и не держится на лице. Очки и полноценные лицевые маски запотевают. На поверхности линз очков царапины).

«Если СИЗ неудобны, не спешите обвинять производителя, — рекомендует Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ. —Возможно, специалист по охране труда неправильно выбрал работникам очки или маску, а может, вы просто неправильно их надеваете. Такое случается сплошь и рядом! В любом случае, обратитесь к производителю или в Ассоциацию СИЗ, где вам всегда помогут и подскажут, как правильно выбрать или использовать то или иное средство индивидуальной защиты».

Неправильно подобранные средства индивидуальной защиты могут свести на нет весь положительный эффект от их применения. СИЗ выданные без учета его антропометрических характеристик, кроме неудобства, могут не обеспечить необходимый уровень защиты. Эти проблемы, безусловно, необходимо решать работодателям. В настоящее время рынок СИЗ велик. Ведущие производители постоянно совершенствуют свою продукцию, делают изделия более легкими, комфортными, эргономичными.Надежная защита человека может быть достигнута при условии рационального выбора и правильного применения соответствующих средств индивидуальной защиты в конкретных условиях. Отсутствие или неправильное применение средств индивидуальной защиты является причиной производственного травматизма.

Ассоциация СИЗ