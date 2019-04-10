Что делать, если онлайн-касса сломалась?

Онлайн-касса — это сложное электронное устройство, которое в какой-то момент может выйти из строя. Разумеется, при бережном отношении и соблюдении инструкции вероятность поломки терминала минимальна, но в жизни бывает всякое. К неприятной ситуации может привести множество разных причин — от случайно пролитой на устройство чашки кофе до пожара или замыкания. Маловероятен, но все же возможен и сбой в работе железа или программного обеспечения, в результате которого касса начинает «чудить»: не включается, печатает некорректные чеки и т.д. От неожиданностей не застрахован никто.

На интернет-форумах предприниматели время от времени задаются вопросом о том, что делать, если онлайн-касса вышла из строя. Попытаемся дать исчерпывающий ответ на него и другие вопросы пользователей, связанные с поломкой кассы. Статья будет полезна не только тем, кто столкнулся с такой проблемой, но и всем бизнесменам, ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Итак, начнем с главного.

1. Могу ли я продолжить работу без кассы?

По закону вы не имеете права получать от клиентов и покупателей деньги без проведения операции через кассу и выдачи чека. Использовать неисправную онлайн-кассу тоже нельзя. Не стоит пытаться устранить поломку самостоятельно. Вы должны временно остановить работу и незамедлительно обратиться в сервисный центр производителя устройства через его сайт или по телефону. Не исключено, что специалисты смогут быстро устранить неисправность прямо на месте, и вы не понесете убытков.

2. А что, если поломка серьезная?

Если поломка серьезная и на ее устранение требуется время, то возможны разные варианты:

На время, пока ваша онлайн-касса в ремонте, можно взять новую в аренду. Вернуть арендованную кассу можно в любой момент, возместив только стоимость фискального накопителя. Чтобы снова не тратить время на активацию кассы, ее настройку и подключение, можно взять вариант, где все включено. То есть вы получите кассу, практически полностью готовую к работе. Это не очень дорого, например, у МТС Кассы стоимость тарифа с активацией и полным сервисным обслуживанием начинается от 2300 рублей в месяц. Если же и арендованная касса даст сбой — ее без проблем заменят на новую без лишних доплат и проволочек.

— Если вы заранее позаботились о том, чтобы купить и зарегистрировать в налоговой подменную кассу на случай поломки — похвалите себя за предусмотрительность и смело используйте запасное устройство. Вам не придется прекращать работу и нести убытки из-за форс-мажора. Вы не зря потратили деньги на приобретение резервного оборудования.

— Также если вы заблаговременно заключили контракт с сервисным центром на сервисное абонентское обслуживание с опцией экстренной замены кассы — вас тоже можно поздравить. На время ремонта вам будет выдана новая касса.

3. А если касса не в аренде, и запасного оборудования нет, то налоговая меня накажет?

Если оперативно заменить кассу возможности нет, то обойтись без проблем не получится. Так вы почти наверняка понесете убытки из-за вынужденного простоя. Но штрафа от налоговой можно и избежать. Вот о чем надо помнить:

— Сразу после обнаружения неисправности необходимо с помощью специалиста сервисной службы извлечь из памяти фискального накопителя данные о платежах, в том числе информацию о том, какие данные были переданы оператору фискальных данных (ОФД), а какие — из-за поломки — нет. Это нужно, чтобы впоследствии направить в налоговую непереданные данные вместе с разъяснительным письмом.

— Как только вы остановили операции по вышедшей из строя кассе, составьте и направьте в налоговую письмо с разъяснениями причины остановки. Тогда у налоговой не будет причин подозревать вас в попытке скрывать выручку.

— Осуществляя расчеты с покупателями и клиентами без использования онлайн-кассы, либо применяя неисправное устройство, вы рискуете нарваться на солидный штраф. Его размер будет зависеть от суммы выручки, полученной «мимо кассы». К примеру, за неприменение онлайн-кассы юрлицо накажут на сумму до полного объема такой выручки, но не менее 30 тысяч рублей, а должностное лицо — на сумму до половины выручки, но не менее десяти тысяч. За использование устройства, не соответствующего требованиям закона (в том числе неисправного) предусмотрен штраф до десяти тысяч на юридическое лицо, и до трех тысяч на должностное.

— Владельцам касс иногда советуют в случае серьезной поломки кассы не останавливать работу, фиксировать операции вручную, выдавая клиентам чеки на типографских бланках строгой отчетности, а после завершения ремонта сформировать чек коррекции. Это не самый лучший совет, поскольку если во время ремонта кассы к вам вдруг нагрянет проверяющий и уличит вас в работе без кассы, то почти наверняка придется заплатить штраф. Исключения из этого правила есть (придется доказать, что прекращение торговли привело бы к серьезным негативным социально-экономическим последствиям), но в абсолютном большинстве случаев не стоит так рисковать. Гораздо дешевле и безопаснее заранее позаботиться о резервном оборудовании на случай поломки. Также использование арендованной кассы избавит вас от многих хлопот.

4. Во сколько мне обойдется ремонт кассы?

Стоимость ремонта кассы будет зависеть от того, насколько серьезна поломка, а также от стоимости комплектующих, которые придется заменить. Если ваш договор поставки кассового оборудования содержит пункт о сервисном обслуживании, то оплатить придется только стоимость деталей, требующих замены. А вот если сервисное обслуживание не предусмотрено — будьте готовы раскошелиться: оплатить придется не только изношенные детали, но и каждое действие специалиста — от выезда на место (от 2 000 рублей) и диагностики оборудования (от 800 рублей) до настройки интернет-соединения (от 800 рублей). Ремонт кассы — это дорогое удовольствие. К примеру, замена испорченного дисплея обойдется в 70% от стоимости самого устройства. Некоторые специалисты устанавливают почасовой тариф на свои услуги (примерно 1500 рублей/час), и тогда стоимость ремонта для предпринимателя становится непредсказуемой, известен случай, когда поломка кассы оказалась настолько сложной, что ремонт обошелся владельцу в 12 тысяч рублей.

Чтобы избежать таких трат на ремонт онлайн-касс, эксперты рекомендуют либо подключить сервисное абонентское обслуживание устройства, либо взять кассу напрокат.