Плохие новости для ИП, у которых есть земельные участки

Очень многие индивидуальные предприниматели начинают свою деятельность с того, что на своем земельном участке строят помещение и используют его для оказания различных услуг или торговли и даже устраивают автостоянку на принадлежащем им земельном участке.

До недавнего времени никого сильно не волновал вид разрешенного использования земельного участка, однако, после проведения кадастровой оценки и установления кадастровой стоимости, фискальные органы решили, что бюджет много теряет на земельном налоге.

Минфин России подготовил письмо от 3 апреля 2019 г. N 03-05-04-02/23083 «Об исчислении земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования „Для индивидуального жилищного строительства“, используемых в предпринимательской деятельности».

ФНС России обязало довести настоящие разъяснения до сотрудников налоговых органов, осуществляющих администрирование земельного налога, и организовать исполнение разъяснений, в т.ч. при формировании налоговых уведомлений (письмо №БС-4-21/6245@ от 05.04.2019 г.)

Минфин России в своем письме сообщает следующее:

Пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) определено, что налогоплательщиками земельного налога (далее — налог) признаются организации и физические лица.

При этом Кодекс в целях обложения земельным налогом не предъявляет требований и не устанавливает особенностей налогообложения в зависимости от наличия или отсутствия у физического лица статуса индивидуального предпринимателя.

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Кодекса в отношении отдельных категорий земельных участков, в том числе приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, устанавливается пониженная налоговая ставка 0,3 процента.

Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

В классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540, приведено следующее описание вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

По смыслу налогового законодательства пониженные ставки земельного налога устанавливаются для физических лиц, непосредственно использующих земли для индивидуального жилищного строительства (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2018 N 301-КГ18-7425).

Таким образом, для применения пониженной налоговой ставки 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, помимо категории и вида разрешенного использования земельного участка, необходимо также учитывать целевой характер использования указанных земельных участков.

На основании вышесказанного Минфин России сделал вывод:

исчисление земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», используемых в предпринимательской деятельности и предназначенных для дальнейшей перепродажи, осуществляется с учетом налоговой ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Кодекса.

Т.е. в отношении земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», используемых в предпринимательской деятельности, применяется налоговая ставка, предусмотренная НК РФ для «прочих земельных участков» в размере, не превышающем 1,5 процента,

Комментарий:

в связи с тем, что физические лица уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом, вполне вероятна ситуация когда налоговый орган, только на том основании, что физическое лицо является ИП, будет указывать повышенную ставку земельного налога.

на основании этих разъяснений, можно привлечь физическое лицо по ст. 8.8 КоАП за нецелевое использование земельного участка, что влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

следующим шагом фискальных органов следует ожидать изменение в налоге на имущество физических лиц. Ведь жилые дома облагаются налогом на имущество по минимальной ставке (0,1%), а следуя логике Минфина, необходимо облагать по ставке для «прочих объектов налогообложения» (0,5%).

По всему видно, что фискальному творчеству нет предела в нашей стране.