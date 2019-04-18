Новое мошенничество от имени Сбербанка

В социальных сетях, особенно Фейсбук, полно рекламы: кликните по ссылке и пройдите опрос. Тем, кто ответит на все вопросы, обещают щедрую оплату: от 15 тысяч до 600 тысяч рублей.

Как правило, страница опроса оформлена в фирменных цветах и с логотипом Сбербанка и утверждается, что в его интересах и проводится опрос. В чем же развод?

Мошенники утверждают, что это «ежемесячный мотивированный опрос в целях улучшить качество сервиса». Заманивают в свои сети образами ведущего Ивана Урганта и других знаменитостей.

Если вы перейдете по ссылке, вам предложат ответить на несколько вопросов за случайную сумму. Мне предложили 153 тысячи рублей.

Вопросы действительно очень простые: пользуетесь ли вы продуктами Сбербанка, довольны ли самими продуктами и безопасностью платежей, которую организует госбанк.

По итогам опроса вас перед «перечислением» выигрыша попросят выполнять «закрепительный» платеж в 150 рублей. Очевидно, что никакого выигрыша вам никто перечислять и не собирается.

«Закрепительный платеж» уходит неизвестному пользователю Теле2, и что интересно, помогает этому сам Сбербанк — во всяком случае, 150 рублей проводится именно через его платежную систему.

Я конечно, мошенникам дала номер моей старой заблокированной карты, поэтому платеж не прошел.

Я жаловалась в администрацию Фейсбука на мошенническую рекламу, но администрация ответила, что такая реклама не противоречит нормам сообщества.

А вам такое попадалось?