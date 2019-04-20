Правила жизни (и работы) главбуха. Нужен ли главный бухгалтер в 21 веке?

Профессия бухгалтера с середины прошлого века претерпела большую трансформацию. Главный бухгалтер уже не ассоциируется с кипой бумаг и деревянными счетами. Большинство функций главбуха сегодня завязано на компьютерных программах. А сохранится ли этот образ через 10 лет? Мы пообщались с главными бухгалтерами, чьи компании автоматизировала компания «Первый Бит». Они рассказали о том, как изменилась их сфера деятельности и что её ждёт в ближайшем будущем.

Ульяна Смирнова, главный бухгалтер агентства «Спейс-Проект»:

Скоро все отчетности можно будет отправлять одним кликом.

Я не гонюсь за большими деньгами. Мне нравится моя работа и то, что я приношу пользу своей компании. Если говорить о хороших доходах, то есть множество других более высокооплачиваемых профессий.

Главный бухгалтер должен быть на рабочем месте. Работать удалённо могут себе позволить только те бухгалтеры, у которых есть помощники. На мне многое завязано: кадровая работа, кассы, «первичка». Делать это удалённо невозможно.

Вырасти до главного бухгалтера еще не предел карьеры. Рост есть всегда. Если идти по этой стезе, то можно стать финансовым директором. Как раз недавно я окончила курсы по этой специальности и собираюсь развиваться в этом направлении.

У меня на столе всего пара папок. Я вспоминаю свою знакомую, которая до 70 лет работала главным бухгалтером на ярославском заводе. Ее не было видно за кипами бумаг и талмудом огромных книг. Еще она делала манипуляции с деревянными счетами. Я не то, что никогда ими не пользовалась, такие счёты я вряд ли смогу их поднять.

К сожалению или к счастью, пройдет еще 15 лет и профессия бухгалтера, скорее всего, канет в лета.

Мне важен контакт с человеком. При всём прогрессе в бухгалтерской сфере теряется взаимодействие с людьми. Я отправляю важные материалы на электронную почту и не в курсе, кто находится по ту сторону монитора. Меня это слегка настораживает.

Работа бухгалтера — это не физический труд. Не нужно таскать кирпичи, падать без сил и снова идти на работу.

Голова работает постоянно, даже когда я дома. Время от времени что-то додумываю, рассчитываю.

Приятно, что именно мне доверяют финансовые вопросы. Пожалуй, это самое ценное в каждой компании. Я чувствую эту отдачу от своего руководства и коллег.

У меня золотое правило — не сдавать отчетность раньше положенного срока. Я это знаю на собственном опыте. Если сдал за неделю или раньше — жди беды. Обязательно что-то пойдет не так. Поэтому всегда сдаю отчетность не раньше, чем за 3 дня.

Ирина Калинина, главный бухгалтер центра поставок «Эко-Продукция»:

Мы перешли на него в прошлом году и ощутили пользу от этого решения.

Современные компьютерные программы всё упрощают. В них есть подсказки и напоминания для эффективной работы.

Рабочее место в офисе должно быть в любом случае, первичные документы никто не отменял.

Говорят, что главбуху некуда расти— это мнение обывательское. Нет преград совершенству. Есть возможность стремиться стать гендиректором фирмы, президентом компании.

Сегодня бухгалтеры водят мышкой по столу, а в ХХ веке постоянно работали со счётами. 70 лет назад было больше письменной работы. Бухгалтеры даже нарукавники надевали, чтобы не протирать рукава. Конечно, сегодня бумажная документация осталась, но ее все равно много. Придет время, и она уйдет в электронную версию.

Многие отдают свои компании на аутсорсинг, программы заменили множество функций.

Программные продукты для бухгалтеров нужно обновлять. Сервис постоянно нужно улучшать, делать новые разработки и дополнения. Если довольствоваться тем, что есть, значит, вы уже отстали.

Профессия бухгалтера исчезнет. Это обязательно произойдет, может уже лет через 10. Сегодня становится популярно быть фрезеровщиком или иметь другую ремесленную профессию. В бухгалтерах нуждаются всё меньше. Их заметят специалисты по финансам или отчетности. Как бы это грустно не звучало, но я не делаю ставку на эту профессию. Мир меняется очень быстро. Сегодня и в банк ходить не надо. Достаточно иметь приложение на смартфоне.

Самое приятное в моей работеосознать, что я это сделала! Есть у бухгалтеров такое понятие — всё «схлопывается». То есть, не тащатся ненужные остатки, чистая ровная красивая отчетность. Когда так происходит, то ощущается гордость за результат.

Главное кредо бухгалтера — делать всё вовремя. Завтра может произойти непредвиденная ситуация. Компьютер выйдет из строя или интернет отключат. Я не суеверна, но доверять технике на 100% нельзя.

Надежда Вертинская, главный бухгалтер ООО «Спецстройпроект»:

Результат будет очевиден, если пользоваться всеми современными технологиями, которые есть сегодня. Но для этого нужно быть готовым обучаться новому.

Не обязательно ходить на работу каждый день. Я сама работаю удалённо и провожу платежи. Нет необходимости быть в офисе с 9 до 18. Я могу себе это позволить за счёт определенных знаний, которыми я владею. Но это не говорит о том, что я могу отсутствовать на рабочем месте совсем.

Когда приходят молодые специалисты с ограниченным функционалом и не хотят расти — мне становится смешно. Не стоит зацикливаться на работе бухгалтера. Как правило, в компаниях есть финансовый директор и юридический консультант. В моём случае все эти специальности срослись воедино.

Думаю, через 10 лет должность бухгалтера трансформируется. Если человек грамотный и многофункциональный, он сохранит свою работу. У тех, кто умеет выполнять только монотонные операции, шансов нет.

Скоро не будет необходимости держать человека на «первичке». Это произойдет в том случае, если усовершенствовать электронный документооборот, которого становится всё больше.

Я радуюсь, когда могу решить, казалось бы, нерешаемое.