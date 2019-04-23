Какие налоги возьмут с крипты

Ключевые разъяснения Минфина России в отношении операций с криптовалютой.

Налог на прибыль

Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении деятельности, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ. При этом особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютой главой 25 НК РФ не установлен.

Письмо от 16 августа 2018 г. № 03-03-06/1/58171

Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютой ни главой 23 НК РФ, ни главой 25 НК РФ не установлен. При этом, в частности, логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком-организацией, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ.

Письмо от 14 июня 2018 г. № 03-03-06/1/40729

Любой доход, полученный организацией в рамках деятельности, направленной на получение дохода (коммерческой деятельности), подлежит учету при налогообложении прибыли. Вместе с тем правовой статус криптовалюты и токенов, а также деятельности по генерированию таких активов на территории Российской Федерации не определен.

Письмо от 9 февраля 2018 г. № 03-03-06/1/8061

В настоящее время правовой статус криптовалюты на территории Российской Федерации не определен. Криптовалюта не является официальной валютой, а следовательно, и платежным средством.

Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении приносящей прибыль деятельности, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ.

В соответствии со статьей 271 НК РФ доход признается по факту реализации вне зависимости от получения средств (активов) за реализованные товары, работы, услуги.

НДФЛ

При продаже криптовалют оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества, установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, не имеется. Положения подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ в части возможности получения имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающего в целом 250 000 руб., в отношении операций купли-продажи криптовалют также неприменимы. Как указывалось в письме Департамента от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, возможно исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ, исходя из которой налоговая база от операций купли-продажи криптовалют определяется как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Письмо от 4 сентября 2018 г. № 03-04-05/63144

В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, правовой статус криптовалют как особого вида имущества не установлен. С учетом изложенного при продаже криптовалют оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества, установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, не имеется.

Письмо от 24 августа 2018 г. № 03-04-05/60392

В настоящее время законодательством Российской Федерации не определен правовой статус криптовалют. Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютами главой НК РФ также не установлен.

Письмо от 12 июля 2018 г. № 03-04-05/48714

Особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами НК РФ не установлен.

Письмо от 5 июля 2018 г. № 03-04-05/46553, Письмо от 21 мая 2018 г. № 03-04-05/34004

В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, не определен правовой статус криптовалют. В связи с этим, а также с учетом положений пункта 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

УСН

В настоящее время понятия майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой, законодательством не определены. В связи с этим вопрос о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от продажи криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов, определяющих понятие майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой.

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