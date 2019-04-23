Какие налоги возьмут с крипты

Ключевые разъяснения Минфина России в отношении операций с криптовалютой.
Налог на прибыльПисьмо от 28 августа 2018 г. № 03-03-06/1/61152
Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении деятельности, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ. При этом особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютой главой 25 НК РФ не установлен.
Письмо от 16 августа 2018 г. № 03-03-06/1/58171
Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютой ни главой 23 НК РФ, ни главой 25 НК РФ не установлен. При этом, в частности, логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком-организацией, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ.
Письмо от 14 июня 2018 г. № 03-03-06/1/40729
Любой доход, полученный организацией в рамках деятельности, направленной на получение дохода (коммерческой деятельности), подлежит учету при налогообложении прибыли. Вместе с тем правовой статус криптовалюты и токенов, а также деятельности по генерированию таких активов на территории Российской Федерации не определен.
Письмо от 9 февраля 2018 г. № 03-03-06/1/8061
В настоящее время правовой статус криптовалюты на территории Российской Федерации не определен. Криптовалюта не является официальной валютой, а следовательно, и платежным средством.
Логика положений главы 25 НК РФ подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налогоплательщиком при осуществлении приносящей прибыль деятельности, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ.
В соответствии со статьей 271 НК РФ доход признается по факту реализации вне зависимости от получения средств (активов) за реализованные товары, работы, услуги.
НДФЛПисьмо от 8 ноября 2018 г. № 03-04-07/80764
При продаже криптовалют оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества, установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, не имеется. Положения подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ в части возможности получения имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающего в целом 250 000 руб., в отношении операций купли-продажи криптовалют также неприменимы. Как указывалось в письме Департамента от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, возможно исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ, исходя из которой налоговая база от операций купли-продажи криптовалют определяется как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.
Письмо от 4 сентября 2018 г. № 03-04-05/63144
В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, правовой статус криптовалют как особого вида имущества не установлен. С учетом изложенного при продаже криптовалют оснований для применения льготного порядка налогообложения доходов от продажи имущества, установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, не имеется.
Письмо от 24 августа 2018 г. № 03-04-05/60392
В настоящее время законодательством Российской Федерации не определен правовой статус криптовалют. Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с криптовалютами главой НК РФ также не установлен.
Письмо от 12 июля 2018 г. № 03-04-05/48714
Особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами НК РФ не установлен.
Письмо от 5 июля 2018 г. № 03-04-05/46553, Письмо от 21 мая 2018 г. № 03-04-05/34004
В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, не определен правовой статус криптовалют. В связи с этим, а также с учетом положений пункта 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.
УСНПисьмо от 14 ноября 2018 г. № 03-11-11/81983
В настоящее время понятия майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой, законодательством не определены. В связи с этим вопрос о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от продажи криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов, определяющих понятие майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой.