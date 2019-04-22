Страховые взносы ИП при совмещении налоговых режимов

Специальные налоговые режимы имеют несколько положительных моментов для индивидуального предпринимателя: они позволяют платить меньше налогов, чем на общей системе налогообложения, их можно менять каждый год или совмещать несколько режимов одновременно, а также налог по некоторым спецрежимам можно уменьшать на суммы страховых взносов ИП и страховых взносов, уплаченных за работников. Рассмотрим особенности такой практики.

Как уменьшить налог на размер страховых взносов

Налог, исчисленный в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы» (и авансы по нему), или единый налог на вмененный доход могут быть уменьшены ИП на сумму уплаченных им страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование в налоговом (отчетном) периоде (п. 3.1 ст. 346.21 и п. 2 ст. 346.32 НК РФ соответственно).

Важно помнить два момента, выполнение которых необходимо для уменьшения налога:

взносы должны быть уплачены в бюджет (имеются платежные поручения, квитанции, банковские чеки и т.д.). Некоторые предприниматели считают, что для уменьшения налога достаточно того, что взносы были начислены налоговым органом. Это не так;

уменьшение налога производится за тот отчетный или налоговый период, в котором была произведена оплата взносов. Частое заблуждение предпринимателей — взносы уменьшают налог за тот период, за который они начислены. Например, фиксированные взносы за 2018 г. были оплачены в феврале 2019 г. Вопрос: за какой период можно уменьшить налог по УСН на взносы. Поскольку взносы оплачены в Iквартале 2019 г., то и уменьшаться будет аванс по УСН за Iквартал 2019 г.

В случае, если у ИП имеются наемные работники, он также имеет право уменьшить аванс, налог по УСН или ЕНВД на сумму уплаченных взносов с заработной платы работников и взносов ИП, но не более чем 50% от суммы исчисленного налога, то есть только наполовину (п. 3.1 ст. 346.21, п. 2.1. ст. 346.32 НК РФ соответственно).

Налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, на страховые взносы индивидуального предпринимателя или взносы, уплаченные за работников, не может быть уменьшен (гл. 26.5 НК РФ не предусматривает такой возможности).

Порядок уменьшения исчисленного налога предусмотрен для каждой системы налогообложения в отдельности. НК РФ не рассматривает ситуаций, когда предприниматель выбирает не один режим уплаты налогов, а несколько. Так, предприниматель имеет право совмещать несколько спецрежимов, например, ЕНВД и УСН, УСН и ПСН, ПСН и ЕНВД, и даже ЕНВД, ПСН и УСН вместе.

Как в такой ситуации действовать налогоплательщику, рассказывают Письма ФНС и Минфина РФ. Рассмотрим несколько ситуаций и варианты уменьшения налога.

ИП без работников совмещает ЕНВД и ПСН, УСН (доходы) и ПСН

Как уже было отмечено, ПСН не предусматривает возможности уменьшения налога вне зависимости от того, имеются наемные работники или нет. В связи с чем возникает правомерный вопрос: возможно ли уменьшение на всю сумму уплаченных фиксированных взносов ИП ЕНВД при совмещении ЕНВД и ПСН или аванса, налога по УСН при совмещении этого режима с патентом?

Позиция по этому вопросу однозначная: сумму уплаченных фиксированных взносов можно будет учесть в уменьшение на ЕНВД или УСН (доходы) в полном объеме, без ограничений (Письмо Минфина от 07.04.16 № 03-11-11/19849).

ИП без работников совмещает УСН (доходы) и ЕНВД

Возможность уменьшения исчисленного налога предусмотрена и по «упрощенке», и по «вмененке». И как действовать предпринимателю в этой ситуации?

Есть два варианта действий:

Уменьшить один из налогов на выбор предпринимателя. Такая возможность предусмотрена Письмом Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24975. Важно закрепить это решение предпринимателя документально, например, приказом. Учесть взносы в уменьшение исчисленного налога на каждом режиме налогообложения. Размер взносов, который будет учтен на каждом режиме, рассчитывается пропорционально доходам, полученным на каждой из систем налогообложения.

Письмо Минфина от 03.08.2017 № 03-11-11/49766 указывает, что совмещение нескольких режимов налогообложения предполагает ведение раздельного учета доходов и расходов, имущества и обязательств. Взносы ИП относятся к обоим видам деятельности, следовательно, должны быть учтены в уменьшение налога по каждому из исчисленных налогов пропорционально доходам, полученным на ЕНВД и УСН.

Иными словами, предприниматель должен определить пропорцию (или процент), руководствуясь полученными доходами. Важно, что по УСН будут учитываться реальные доходы, а по ЕНВД — вмененный доход.

Таким образом, любой из вариантов по сути имеет одинаковое значение для предпринимателя, поскольку позволит сэкономить одну и ту же сумму.

ИП с наемными работниками совмещает ЕНВД и УСН

Допустим, работники задействованы в деятельностях, облагаемых по разным режимам.

В этой ситуации порядок учета взносов по работникам достаточно прост: суммы уплаченных взносов по каждому работнику учитываются в уменьшение налога по тому виду деятельности, в котором он задействован.

Взносы ИП в данной ситуации будут учитываться пропорционально полученным доходам по каждому из видов деятельности, облагаемых по разным режимам налогообложения.

Любая ситуация, связанная с учетом страховых взносов при совмещении спецрежимов, не предусмотрена НК РФ, но рассмотрена разъясняющими Письмами Минфина и ФНС. Именно поэтому важно перед расчетом обязательств ознакомиться со сложившейся практикой уменьшения налога на каждом из режимов.