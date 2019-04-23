Масштабные поправки в НК РФ весны-2019: обзор

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

В чем суть документа?

В НК РФ внесён ряд существенных изменений, связанных с НДС, отменой деклараций, по налоговому администрированию. Скорректирован порядок расчёта налога на доходы физических лиц и уточнён порядок налогообложения угнанных транспортных средств и уничтоженных объектов. Кроме того, многодетные семьи получили дополнительные налоговые льготы.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на оптимизацию налоговых правоотношений и приняты в целях совершенствования налогообложения доходов физлиц и имущества, порядка предоставления налоговых льгот по транспортному и земельному налогам, а также в целях упрощения налогового администрирования, сокращения налоговой отчётности и уменьшения административной нагрузки на налогоплательщиков.

Какие декларации отменены?

Отменена обязанность организаций подавать в ИФНС декларации по транспортному и земельному налогам. Однако совсем без документов не обойдётся: налоговые инспекции будут сами информировать организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об исчисленных налогах за прошедший период. Всю необходимую информацию налоговая служба уже автоматически получает от регистрирующих органов (управления Росреестра, подразделения ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы гостехнадзора и т.п.).

По общему правилу сообщение пришлют не позднее шести месяцев после срока уплаты налога. Для перерасчёта или при ликвидации организации сроки иные. В течение 10 дней после получения этого сообщения организация может предоставить пояснения и подтверждающие документы. Они понадобятся в том случае, если суммы налога, фактически уплаченного организацией и указанного в сообщении, различаются.

Эти пояснения налоговики будут рассматривать месяц (могут и продлить срок). По итогам либо скорректируют сообщение, либо выставят требование об уплате налога.

Такая технология позволит взаимодействовать налоговым инспекциям только с недобросовестными плательщиками, что сократит издержки на оформление и представление налоговой отчётности для остальных участников налоговых отношений.

Что поменялось по налогу на имущество организаций?

Во-первых, отменена обязанность сдавать расчёты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций.

Во-вторых, закреплено право выбора инспекции, в которую можно сдавать единую налоговую отчётность по налогу на имущество организации, если в одном регионе есть несколько объектов. Пока такой порядок действует только на уровне разъяснений Минфина и ФНС.

Как скорректирован НДС?

Введён новый порядок расчёта пропорции облагаемых и необлагаемых НДС операций для вычета «входного» налога (правило 5%). Закреплено такое положение: при расчёте этой пропорции операции, при которых местом реализации работ и услуг Россия не признаётся, приравниваются к облагаемым. Под это правило не подпадают операции, освобождённые от налогообложения.

Предусмотрены ли ещё изменения по НДС?

Да. Во-первых, появится вычет НДС при «экспорте» услуг и работ: если местом реализации работ или услуг не признаётся РФ, то «входной» НДС можно будет принять к вычету. Сейчас такой налог можно только отнести на расходы. Это правило не будет действовать в отношении операций, освобождённых от налогообложения, — «входной» НДС по таким операциям нужно будет списывать в расходы. Фактически эта поправка даёт право на вычет налога «экспортёрам» услуг и работ.

Таким образом, у организации будет возможность не уменьшить прибыль на сумму НДС, предъявленного при покупке товаров, работ и услуг для такого «экспорта», и немного сэкономить на налоге на прибыль, а учесть в расчётах с бюджетом весь уплаченный НДС.

Во-вторых, предусмотрено освобождение от обложения НДС передачи на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике.

Кроме того, дополнены положения о том, что не является объектом обложения НДС. Поправки касаются передачи различного имущества в казну региона или муниципалитета либо в собственность РФ.

Что поменялось в налогообложении физлиц?

Продлён предельный срок (с 1 ноября до 31 декабря) для представления физлицами в ИФНС уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 кв. м. площади участка, а также уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.

Установлена обязанность налоговых органов самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на имущество физлиц пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с учётом соответствующей налоговой льготы, в случае если указанные лица не заявляли о предоставлении налоговой льготы.

Кроме того, для физлиц введено ограничение на повышение земельного налога: налог следующего года не может превысить налог предыдущего более чем на 10%. Если по новой кадастровой стоимости повышение налога более значительное, то платить нужно будет прежнюю сумму с коэффициентом 1,1.

Какие льготы получили многодетные?

Физлица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, могут получить вычет по налогу на имущество. В отношении жилых объектов вычет будет предоставлен в размере кадастровой стоимости 5 кв. м. общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 кв. метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного объекта каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) по заявлению о льготе и уведомлению о выборе льготируемого объекта.

Кроме того, многодетные получили право «вычета на 6 соток». Они смогут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м. в отношении одного земельного участка.

Эти правила распространяются на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года. Таким образом, налоги за 2018 год для многодетных семей уже будут уменьшены на вычеты.

Как будут облагать угнанный транспорт?

Действующее положение о том, что с транспортного средства в розыске не нужно платить налог, сохранится. Его дополнили нормой: если розыск прекращён, освобождение продолжает действовать.

Ранее ФНС разъясняла: если дело об угоне прекращено, а автомобиль не снят с учёта, то налог будет начисляться снова. Налоговики предлагали налогоплательщику обращаться в ГИБДД, чтобы снять машину с учёта, и тогда уже точно не платить налог. Теперь этого делать не придётся: даже если дело об угоне будет прекращено, налог начислять не начнут.

Что с обложением уничтоженного имущества?

Поправками установлен порядок взаимодействия граждан с налоговиками при гибели или уничтожении имущества: какую форму, как и когда нужно подать, чтобы перестали начислять налог на имущество.

Подать заявление можно в налоговый орган по своему выбору, подкрепив его (по желанию) документами, подтверждающими гибель объекта. Если у налоговиков нет документов, подтверждающих факт уничтожения объекта, то по информации, указанной в заявлении, будут запрошены сведения, подтверждающие этот факт, у органов и иных лиц, имеющих эти сведения. Далее в течение 7 дней информация проверяется и готовится ответ.

Форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок её заполнения, формат представления в электронной форме утвердит ФНС.

Предусмотрены ли изменения по налогу на прибыль?

Да, уточнены нормы о размере инвестиционного налогового вычета. Они касаются вычета по расходам на создание объектов инфраструктуры.

Что ещё поменялось?

С 2020 года ИП и другим частнопрактикующим лицам больше не потребуется подавать предварительную декларацию 4-НДФЛ. Для них вводится уплата авансовых платежей исходя из фактически полученных доходов вместо рассчитываемых от предполагаемого дохода.

Когда Закон № 63-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 15 апреля 2019 года за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. К примеру, положения об отмене деклараций по земельному и транспортному налогам вступят в силу только 1 января 2020 года. Следовательно, подать декларации по этим налогам за 2019 года всё-таки придётся.