Исполнительное производство: лайфхаки от практикующих юристов

Ежедневно клиенты нашей компании, коллеги и просто знакомые взаимодействуют с органами Федеральной службы судебных приставов и очень часто сталкиваются с определенными трудностями ввиду незнания тонкостей исполнительного производства. Это могут быть и медленный обмен данными между государственными ведомствами, и бездействие судебных приставов-исполнителей, и неправомерные действия должников, направленные на уклонение от исполнения своих обязательств и др.

Какие меры следует предпринимать взыскателю или должнику для скорейшего и эффективного достижения поставленных в рамках исполнительного производства задач? Об этом и не только поговорим в настоящей статье.

Взыскателю важно правильно выбрать, куда предъявить исполнительный лист

Предметом требований большинства исполнительных производств является взыскание денежных средств с должника. От грамотно спланированного порядка действий юриста зависит не только скорость взыскания денежных средств, но ещё и сама перспектива взыскания, поскольку уже на стадии рассмотрения спора недобросовестные должники предпринимают меры по сокрытию имущества (договариваются с контрагентами о получении оплаты на счета третьих лиц, продают имущество, заключают фиктивные сделки, направленные на выведение активов и пр.).

Безакцептное списание или исполнительное производство?

У вас в руках исполнительный лист на взыскание денежных средств, и встает вопрос, куда его направить: в банк, в котором открыт расчетный счет должника для безакцептного списания, или к приставам?

Банки переводят денежные средства быстрее — всего 3 рабочих дня с момента поступления соответствующего заявления, а приставу через 3 дня исполнительный лист только положат на стол.

К слову, сравнительно недавно появился инструмент для актуализации информации об открытых расчетных счетах у должника посредством направления запроса в любую районную инспекцию ФНС. Место нахождения должника не имеет значения, налоговый орган такие данные предоставит в любом случае через 5 рабочих дней.

Кажется, выбор очевиден, обращаться лучше в банк. Вовсе нет!

Налоговый орган предоставляет информацию обо всех открытых расчетных счетах должника, но не об остатках на счете. Соответственно, если счетов несколько, и они открыты в разных банках, можно «не угадать».

Если расчётный счет должника пуст, банк вернет исполнительный лист, и это только затянет время, поэтому совершенно смело направлять лист в банк можно только в том случае, если должник — крупное предприятие с большим количеством имущества и положительным балансом за последний отчетный период (такие данные размещены в официальных источниках).

Во всех остальных случаях правильнее обратиться к судебным приставам, поскольку они имеют гораздо больше инструментов для взыскания.

С момента возбуждения исполнительного производства должник не должен погашать задолженность напрямую

Этот совет особенно актуален в тех случаях, когда имущество нужно СРОЧНО продать, а оно арестовано, и причины наложения ареста вам не известны и не понятны. Порядок действий в такой ситуации должен быть примерно следующим.

Для начала нужно узнать данные пристава, наложившего арест. Выяснить это очень просто, достаточно ввести запрос на сайте ФССП. Если наложен арест или запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, информацию можно получить на сайте ГИБДД.

Произвести оплату задолженности можно непосредственно на сайте ФССП, в том числе скачать правильные реквизиты для оплаты долга с расчетного счета. После проведения оплаты платежное поручение или чек нужно предоставить приставу во время личного визита в приемное время, и тогда арест (или запрет) будет снят достаточно быстро.

Пример из практики 1: в отношении всех транспортных средств организации был наложен запрет на совершение регистрационных действий ввиду неуплаты штрафа за нарушение ПДД. Этот факт был установлен в ГИБДД во время попытки зарегистрировать одно из транспортных средств за новым собственником.

найти неоплаченный штраф, оплатить его и пассивно ожидать снятия обременения.

Почему это неправильно? Потому что задолженность уже передана для исполнения приставам, платеж поступит в ГИБДД, но приставы смогут получить информацию об этом через неделю, а может и через полгода. Всё это время запрет будет действовать.

Что предпринял клиент после консультации с нами: на сайте ГИБДД по VIN-коду нашел информацию о запрете, наложенном на транспортное средство (информация там очень подробная: данные судебного пристава, реквизиты отдела судебных приставов и номер исполнительного производства). Оплатил штраф и предъявил квитанцию об оплате приставу. Результат:постановления о снятии запрета и об окончании исполнительного производства получены представителем должника в день обращения, запрет снят через 2 рабочих дня.

Пример из практики 2: клиент-должник в рамках исполнительного производства оплатил задолженность напрямую взыскателю, но ни он сам, ни взыскатель не уведомили об этом пристава, в результате чего денежные средства были списаны дважды: добровольно и принудительно.

длительные мероприятия по возврату излишне взысканных денежных сумм.

Какие действия были бы правильными в данной ситуации: погашение задолженности на счет отдела судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство, предъявление платежного поручения приставу, получение постановления об окончании исполнительного производства, о снятии обременений, если они накладывались.

Таким образом, независимо от причин возбуждения исполнительного производства должнику представлять предмет исполнения, будь то денежные средства или документы, нужно напрямую судебному приставу-исполнителю. Так исполнение будет зафиксировано, а наложенные в ходе исполнительного производства обременения — сняты.

Исполнительное производство — способ получения доказательств для успешного решения текущих судебных споров

На практике нередки случаи, когда между одними и теми же лицами протекают споры, предмет которых так или иначе связан. Если один из таких споров находится на стадии исполнения судебного акта, то исполнительное производство превращается в волшебную палочку для получения дополнительных доказательств.

Итак, чтобы получить необходимую информацию нужно обратиться с заявлением к приставу и представить ему логичное правовое обоснование необходимости совершения того или иного исполнительного действия или истребования доказательства. Так, с помощью пристава можно получить банковские выписки по счетам должника за определенный период, безвозмездно истребовать сведения из государственных органов, осуществить выезд и документально зафиксировать какие-либо факты.

Пример из практики:

В арбитражном суде рассматривался спор об оспаривании сделки по отчуждению имущества. Мы доказывали, что сделка мнимая, денежные средства в счет оплаты стоимости имущества продавцу не поступали. Ответчик утверждал, что деньги поступали, и приобщил в материалы дела кассовую книгу с отраженным в ней приходом по договору купли-продажи, пояснил, что деньги находятся в кассе общества.

В рамках исполнительного производства был осуществлен выезд по месту нахождения должника (продавца), истребованы пояснения от директора. Было установлено, что кассы как таковой не существует, директором является номинальное лицо (бывший бухгалтер общества), не в полной мере осознающее бремя принятой на себя ответственности. Директор дал пояснения, идущие вразрез с позицией, изложенной представителем ответчика в суде: что деньги от продажи имущества поступили на его личный счет, открытый в банке.

Опять же с помощью пристава были истребованы сведения обо всех открытых директором счетах в банках, затем банковские выписки за период, в которой эти деньги должны были поступить. Из полученных документов было установлено, что денежные средства не поступали и на счета директора. Эти доказательства «поломали» правовую позицию ответчика.

Результат:сделка признана недействительной (мнимой), применены последствия признания сделки недействительной в виде обязания покупателя возвратить имущества продавцу.

Взыскателю и приставу важно работать «в одной команде»

Поймите одну простую вещь судебный пристав-исполнитель — это, в первую очередь, обычный человек, у которого имеются сложные нерешенные личные или рабочие вопросы, в принципе большой объём работы, к тому же порой приправленный неумением правильно организовать своё рабочее время.

Он может искренне хотеть помочь взыскателю, но при этом столкнуться с «непреодолимыми» препятствиями в виде ограниченного финансирования для исполнения своих обязанностей (например, на почтовые расходы, топливо), жалобами, агрессивным поведением должников и т.д.

Если ваша цель — получение реального результата, не нужно, стуча кулаком по столу, просто что-то требовать, ссылаясь на нормы закона. Нужно разговаривать, искренне поинтересоваться на каком этапе исполнение застопорилось, что нужно для решения, каких ресурсов не хватает, чем вы, заинтересованная сторона, можете помочь.

Ускорить ход исполнительного производства возможно путём направления корреспонденции, организации выезда для совершения исполнительных действий на собственном транспорте и т.д.

Задачи в исполнительном производстве иногда возникают крайне нестандартные, и пристав-исполнитель может попросту не знать, как он должен поступить чтобы не нарушить закон. Эффективным в таком случае будет обращение к старшему судебному приставу, но не для того, чтобы пожаловаться, а чтобы изложить суть вопроса более компетентному и опытному специалисту, высказать свое видение решения вопроса. Как правило, в таких случаях начальник вызывает к себе пристава, и вы согласовываете порядок действий уже втроём, приходите к определенному консенсусу.

Последнее по списку, но не по значению — доброжелательность, обращение по имени и отчеству и демонстрация желания сотрудничать, а не требовать. Звучит, вероятно, как напутствия фанатки Д. Карнеги, но это действительно работает: люди охотнее идут навстречу, принимаются за решение ваших вопросов в приоритетном порядке, дают личный номер телефона, самостоятельно информируют о ходе исполнительного производства, экономя ваше время.

Из изложенного следует, что 50% успеха в разрешении спора зависит от поведения сторон исполнительного производства и грамотно спланированного порядка действий. Крайне важно иметь контакты опытных специалистов, способных оперативно привести спор к его логическому завершению.