Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам

Минтруд опубликовал уведомления о разработке сразу нескольких проектов, которые касаются трудоустройства инвалидов.

Что и где планируется сделать — расскажем.

Что

Один из проектов предусматривает внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Цель поправок — совершенствование регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

В настоящее время действующий механизм выделения рабочих мест для найма инвалидов по квотам вызывает много нареканий как со стороны государственных органов, так и со стороны работодателей, отмечает Минтруд.

Действующий механизм в совокупности с нормами, направленными на социальную защиту инвалидов на их рабочем месте, а также в связи с невысокой ответственностью работодателей за невыполнение квот для приема работу инвалидов и неотлаженным механизмом контроля за выполнением соответствующих квот, неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Где

Другой проект предусматривает проведение эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 5 регионах:

Республике Саха (Якутия);

Воронежской области;

Орловской области;

Свердловской области;

Тверской области.

Сообщается, что законопроект подготовлен по аналогии с пакетом Федеральных законов, принятых в 2018 году о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Москве, в Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Ответственность

Еще один проект предусматривает поправки в КоАП.

Цель поправок — усиление ответственности работодателей за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой, либо необоснованный отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, либо неосуществление в установленном порядке по итогам отчетного периода компенсационных выплат в фонд содействия в трудоустройстве инвалидов в случае нетрудоустройства инвалидов на рабочие места, выделенные для их трудоустройства, путем увеличения штрафных санкций для должностных лиц.

Речь идет о работодателях из экспериментальных регионов: Республики Саха (Якутия), Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областей.

Напомним, в настоящее время неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Когда

Предполагается, что новый механизм квотирования и наказания работодателей заработает с 2020 года.

Тексты этих трех проектов пока не опубликованы. Как только Минтруд разместит тексты проектов, мы расскажем вам о подробностях нового механизма квотирования рабочих мест.