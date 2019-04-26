Работодателей будут усиленно штрафовать из-за квот по инвалидам

Минтруд опубликовал уведомления о разработке сразу нескольких проектов, которые касаются трудоустройства инвалидов.
Что и где планируется сделать — расскажем.
ЧтоОдин из проектов предусматривает внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закон «О занятости населения в Российской Федерации».
Цель поправок — совершенствование регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
В настоящее время действующий механизм выделения рабочих мест для найма инвалидов по квотам вызывает много нареканий как со стороны государственных органов, так и со стороны работодателей, отмечает Минтруд.
Действующий механизм в совокупности с нормами, направленными на социальную защиту инвалидов на их рабочем месте, а также в связи с невысокой ответственностью работодателей за невыполнение квот для приема работу инвалидов и неотлаженным механизмом контроля за выполнением соответствующих квот, неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.
ГдеДругой проект предусматривает проведение эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 5 регионах:
Сообщается, что законопроект подготовлен по аналогии с пакетом Федеральных законов, принятых в 2018 году о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Москве, в Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.
- Республике Саха (Якутия);
- Воронежской области;
- Орловской области;
- Свердловской области;
- Тверской области.
ОтветственностьЕще один проект предусматривает поправки в КоАП.
Цель поправок — усиление ответственности работодателей за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой, либо необоснованный отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, либо неосуществление в установленном порядке по итогам отчетного периода компенсационных выплат в фонд содействия в трудоустройстве инвалидов в случае нетрудоустройства инвалидов на рабочие места, выделенные для их трудоустройства, путем увеличения штрафных санкций для должностных лиц.
Речь идет о работодателях из экспериментальных регионов: Республики Саха (Якутия), Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областей.
Напомним, в настоящее время неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
КогдаПредполагается, что новый механизм квотирования и наказания работодателей заработает с 2020 года.
Тексты этих трех проектов пока не опубликованы. Как только Минтруд разместит тексты проектов, мы расскажем вам о подробностях нового механизма квотирования рабочих мест.