Как проверить контрагента из Беларуси: 10 полезных ресурсов

Тщательная проверка потенциального контрагента сейчас стала правилом хорошего тона среди юристов. Прежде чем заключать существенную для компании сделку, отгружать товар с отсрочкой платежа либо вносить предоплату по договору в размере 100%, юристы всегда стараются собрать максимум доступной информации о контрагенте, чтобы оценить возможные риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента.
Но если с ресурсами для проверки российских компаний всё понятно (наверняка, у каждого есть памятка с нужными ссылками и адресами), то как быть с компаниями из Беларуси? Между тем, проверкой таких компаний тоже не следует пренебрегать, иначе есть риск вместо экономической выгоды получить проблемный долг.
В своей практике мы проверяем контрагентов из Беларуси, используя возможные платные и бесплатные ресурсы, по следующему алгоритму:
1. Запрос информации из ЕГР о юридическом лице и его участникахСпособ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.
Стоимость: 1 базовая величина (23 BYN или около 700 RUB) за 1 выписку.
Реквизиты для оплаты по ссылке.
Куда направлять запрос: Министерство Юстиции Республики Беларусь (220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10).
Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.
Срок предоставления информации: для физических лиц — 5 календарных дней, для юридических лиц — 7 календарных дней.
Какие сведения можно получить:
- в отношении компании: актуальный юридический адрес, ФИО руководителя, история руководителей, сведения о представительствах и филиалах, учредителях и участниках, история событий, произошедших с обществом (регистрация изменений в Устав, реорганизация и т.п.);
- в отношении физического / юридического лица: в каких юридических лицах является учредителем (участником) конкретное лицо (кроме ЗАО, ОАО).
2. Информация о принадлежащих компании правах на недвижимое имуществоСпособ получения: за плату, личный прием в кадастровом агентстве.
Стоимость: 0,4 — 0,5 базовых величин (9,2 — 11,5 BYN или около 275 — 345 RUB) за 1 выписку (для каждого вида выписки свой размер пошлины).
Куда обращаться: ГУП «Национальное кадастровое агентство» (220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, 3 этаж) либо территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Кто может получить информацию: ограниченный круг лиц: правообладатель либо его правопреемник, государственный органы, адвокат для целей составления документов правового характера. При этом, адвокат не обязательно должен быть представителем правообладателя.
Срок предоставления информации: в день обращения.
Какие сведения можно получить:
- о существующих на момент выдачи справки правах и ограничениях на конкретный объект недвижимого имущества
- обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на недвижимое имущество
3. Информация об исполнительных производствах, возбужденных в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателяСпособ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.
Стоимость: 3 базовых величины (69 BYN или около 2 100 RUB).
Реквизиты для оплаты: опубликованы на сайте соответствующего отдела принудительного исполнения.
Куда направлять запрос: в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника (перечень отделов и их адреса можно найти по ссылке).
Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.
Срок предоставления информации: не установлен, на практике около 15 календарных дней.
Какие сведения можно получить:
- о наличии исполнительных производств, возбужденных в отношении должников на момент предоставление информации заявителю
- об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве
4. Информация веб-сайтаЕдиного государственного регистра юридически лиц и индивидуальных предпринимателейСпособ получения: бесплатно, в режиме online.
Какие сведения можно получить: позволяет проверить существование субъекта хозяйствования, содержит сведения об учетном номере, дате регистрации, регистрирующем органе, актуальном состоянии контрагента (действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства).
5. Информация веб-сайта Верховного Суда Республики БеларусьСпособ получения: бесплатно, в режиме online (чтобы воспользоваться сервисами раздела «Электронное правосудие» необходимо пройти процедуру регистрации)
Объем сведений, которые можно получить:
- резолютивные части судебных постановлений по делам, рассмотренным экономическими судами с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Банк данных судебных постановлений»);
- расписание судебных заседаний, назначенных в экономических судах с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Расписание судебных заседаний»);
- сведения о делах приказного производства в экономических судах, рассмотренных с участием контрагента (для Экономического суда г. Минска, для Экономического суда Минской области, для Экономического суда Гродненской области, для Экономического суда Брестской области, для Экономического суда Витебской области, для Экономического суда Гомельской области, для Экономического суда Могилевской области).
6. Информация веб-сайтаМинистерства по налогам и сборам Республики БеларусьСпособ получения: бесплатно, в режиме online
Какие сведения можно получить:
- о включении контрагента в координационный план проверок;
- о наличии у контрагента задолженности перед бюджетом;
- сведения из Государственного реестра плательщиков, не составляющие налоговую тайну (юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);
- включен ли контрагент в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
- о наличии у контрагента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;
- о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.
7. Информация веб-сайта Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики БеларусьСпособ получения: бесплатно, в режиме online.
Объем сведений, которые можно получить: о субъектах хозяйствования, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, в том числе о сумме задолженности.
8. Информация веб-сайта журнала «Юстиция Беларуси»Способ получения: бесплатно, в режиме online.
Какие сведения можно получить:
Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования, в частности:
- дата принятия решения о ликвидации;
- контактные данные ликвидатора;
- дата опубликования сведений о ликвидации и срок принятия заявлений кредиторов.
9. Веб-сайт Единого государственного реестра сведений о банкротствеСпособ получения: бесплатно, в режиме online.
Какие сведения можно получить:
- открыта ли в отношении контрагента процедура банкротства;
- номер дела, находящегося на рассмотрении в экономическом суде;
- информацию о том, на основании какого типа заявления (заявление кредитора, должника, ликвидационной комиссии) возбуждено дело о банкротстве;
- информацию об управляющем в деле о банкротстве;
- ключевые даты по делу (дата начала производства по делу о банкротстве, дата открытия конкурсного производства).
10. Информация веб-сайта Министерства юстиции Республики Беларусь из реестра должников по исполнительным производствамСпособ получения: бесплатно, в режиме online.
Какие сведения можно получить:
- информацию о количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента и находящихся на исполнении более 3 месяцев (по которым производство не окончено);
- информацию об исполнительных производствах в отношении контрагента, производство по которым окончено не более 3 лет назад в связи с невозможностью взыскания долга (полностью или частично), открытием в отношении компании конкурсного производства, принятием компанией решения о ликвидации (прекращении деятельности);
- сведения об органе принудительного исполнения, в производстве которого находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.