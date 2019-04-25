Как проверить контрагента из Беларуси: 10 полезных ресурсов

Тщательная проверка потенциального контрагента сейчас стала правилом хорошего тона среди юристов. Прежде чем заключать существенную для компании сделку, отгружать товар с отсрочкой платежа либо вносить предоплату по договору в размере 100%, юристы всегда стараются собрать максимум доступной информации о контрагенте, чтобы оценить возможные риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента.

Но если с ресурсами для проверки российских компаний всё понятно (наверняка, у каждого есть памятка с нужными ссылками и адресами), то как быть с компаниями из Беларуси? Между тем, проверкой таких компаний тоже не следует пренебрегать, иначе есть риск вместо экономической выгоды получить проблемный долг.

В своей практике мы проверяем контрагентов из Беларуси, используя возможные платные и бесплатные ресурсы, по следующему алгоритму:

1. Запрос информации из ЕГР о юридическом лице и его участниках

Способ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.

Стоимость: 1 базовая величина (23 BYN или около 700 RUB) за 1 выписку.

Реквизиты для оплаты по ссылке.

Куда направлять запрос: Министерство Юстиции Республики Беларусь (220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: для физических лиц — 5 календарных дней, для юридических лиц — 7 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

в отношении компании: актуальный юридический адрес, ФИО руководителя, история руководителей, сведения о представительствах и филиалах, учредителях и участниках, история событий, произошедших с обществом (регистрация изменений в Устав, реорганизация и т.п.);

в отношении физического / юридического лица: в каких юридических лицах является учредителем (участником) конкретное лицо (кроме ЗАО, ОАО).

В этом случае будет выдана не одна выписка со сводной информацией, а отдельная выписка по каждому юридическому лицу, в котором интересующее вас лицо является участником. Поэтому, если пошлина будет уплачена за выдачу лишь 1 выписки, впоследствии необходимо будет доплатить пошлину. В ответе Министерства юстиции будет указано общее количество компаний, в которых лицо является участником, исходя из этого можно будет рассчитать пошлину, которую необходимо доплатить.

2. Информация о принадлежащих компании правах на недвижимое имущество

Способ получения: за плату, личный прием в кадастровом агентстве.

Стоимость: 0,4 — 0,5 базовых величин (9,2 — 11,5 BYN или около 275 — 345 RUB) за 1 выписку (для каждого вида выписки свой размер пошлины).

Куда обращаться: ГУП «Национальное кадастровое агентство» (220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, 3 этаж) либо территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Кто может получить информацию: ограниченный круг лиц: правообладатель либо его правопреемник, государственный органы, адвокат для целей составления документов правового характера. При этом, адвокат не обязательно должен быть представителем правообладателя.

Срок предоставления информации: в день обращения.

Какие сведения можно получить:

о существующих на момент выдачи справки правах и ограничениях на конкретный объект недвижимого имущества

обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на недвижимое имущество

3. Информация об исполнительных производствах, возбужденных в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя

Способ получения: за плату, на бумажном носителе по почте.

Стоимость: 3 базовых величины (69 BYN или около 2 100 RUB).

Реквизиты для оплаты: опубликованы на сайте соответствующего отдела принудительного исполнения.

Куда направлять запрос: в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника (перечень отделов и их адреса можно найти по ссылке).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: не установлен, на практике около 15 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

о наличии исполнительных производств, возбужденных в отношении должников на момент предоставление информации заявителю

об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве

4. Информация веб-сайтаЕдиного государственного регистра юридически лиц и индивидуальных предпринимателей

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить: позволяет проверить существование субъекта хозяйствования, содержит сведения об учетном номере, дате регистрации, регистрирующем органе, актуальном состоянии контрагента (действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства).

5. Информация веб-сайта Верховного Суда Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online (чтобы воспользоваться сервисами раздела «Электронное правосудие» необходимо пройти процедуру регистрации)

Объем сведений, которые можно получить:

Доступна информация о номере дела, должнике, взыскателе, сумме требования, результатах рассмотрения заявления.

6. Информация веб-сайтаМинистерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online

Какие сведения можно получить:

о включении контрагента в координационный план проверок;

о наличии у контрагента задолженности перед бюджетом;

сведения из Государственного реестра плательщиков, не составляющие налоговую тайну (юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);

включен ли контрагент в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

о наличии у контрагента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;

о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.

7. Информация веб-сайта Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Объем сведений, которые можно получить: о субъектах хозяйствования, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, в том числе о сумме задолженности.

8. Информация веб-сайта журнала «Юстиция Беларуси»

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования, в частности:

дата принятия решения о ликвидации;

контактные данные ликвидатора;

дата опубликования сведений о ликвидации и срок принятия заявлений кредиторов.

Если в прошлом компанией принималось решение о ликвидации, но по каким-либо причинам данное решение было отменено, на указанном веб-сайте всё равно будет содержаться информация, касающаяся процедуры ликвидации, но с пометкой в графе «Текущее состояние» о том, что компаний вышла из ликвидации.

9. Веб-сайт Единого государственного реестра сведений о банкротстве

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить:

открыта ли в отношении контрагента процедура банкротства;

номер дела, находящегося на рассмотрении в экономическом суде;

информацию о том, на основании какого типа заявления (заявление кредитора, должника, ликвидационной комиссии) возбуждено дело о банкротстве;

информацию об управляющем в деле о банкротстве;

ключевые даты по делу (дата начала производства по делу о банкротстве, дата открытия конкурсного производства).

10. Информация веб-сайта Министерства юстиции Республики Беларусь из реестра должников по исполнительным производствам

Способ получения: бесплатно, в режиме online.

Какие сведения можно получить: