В России работает интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан РФ и голосования по ним. Предложение граждан по вопросам социально-экономического развития страны и законодательным изменениям публикуются на сайте РОИ.

Мы сделали для вас подборку недавних весьма своеобразных инициатив.

Неделя — не для работы

Инициативный россиянин требует изменить термин «неделя».

Дело в том, что слово «неделя» означает в первоначальном толковании: «ничего не делай».

Соответственно, каждый русскоговорящий человек, выдавая, что-то про «неделю», автоматически создает двусмысленный посыл, при котором вроде бы и нужно потрудиться, но делать ничего не требуется.

Автор инициативы уверен, что более сознательное отношение к терминологии позволит согражданам относиться более ответственно к затраченному времени на труд и отдых.

Он предлагает изменить термин «неделя» на термин «седмица». Как говорится, как вы лодку назовете, так она и поплывет.

В общем, всю неделю ничего не делай, а как придет седмица — начинай трудиться.

Фабрики — рабочим

Как мы писали ранее, один инициативный россиянин предложил принять закон о безвозмездной передаче предприятий трудовому коллективу. Речь идет о тех фирмах, которые находятся в стадии банкротства, а также о компаниях, которые, с точки зрения народных масс, работают неэффективно.

При этом бывший собственник из личных средств должен погасить все долги фирмы, за свой счет провести модернизацию. А в случае, если он нарушал трудовое законодательство, наказание для него должно быть самым суровым из тех, что предусмотрены законом.

Инициативный гражданин ратует за сохранение производственного потенциала России и усиление реальной социальной справедливости.

Отметим, что эта инициатива на момент написания данного материала набрала почти пять сотен голосов, то есть автор не одинок в своем желании прибрать к рукам чужой бизнес.

Отмена прибыли

Сейчас в ГК закреплено, что коммерческая организация — это организация, преследующаяв качестве основной цели своей деятельности.

Автор общественной инициативы предлагает внести поправки в ГК, чтобы вышеназванная норма звучала так:

Коммерческая организация — это организация, задачей которой является производство и обеспечение благами населения и поддержание комфортных условий его жизни и работы, а также поддержание и/или развитие инфраструктуры в зоне ответственности, в качестве основной цели своей деятельности.

Автор инициативы сетует, что желание получить прибыль, часто приводит к тому, что владелец предприятия, просто урезает до минимума расходы на персонал, скрывает доход, чтобы не платить много налогов, а, зачастую, и вовсе эксплуатирует своё предприятие или завод, пока он не развалится, тратя минимум на всё, что могло бы продлить срок службы техники, улучшить рабочие условия людей и т.д.

Поэтому прибыль надо отменить, вернее установить полный запрет на действия, направленные на извлечение прибыли.

Нет прибыли — нет проблем. Без нее прекратится рабская эксплуатация населения коммерческими организациями, уверен автор инициативы.

Свое предложение инициативный гражданин обосновывает с помощью формулы:

Прибыль = эксплуатация = рабство. А рабство запрещено.

За эту инициативу по отмене прибыли на момент подготовки публикации также проголосовало около 500 человек, как и за предложение по отъему бизнеса.

Отнять пенсии у инвалидов

Автор инициативы предлагает провести глобальное переосвидетельствование абсолютно всех инвалидов 2 и 3 групп. Среди них много симулянтов, уверен инициативный гражданин.

По его мнению, инвалидность получают здоровые люди. После масштабной «чистки» большое количество фиктивных инвалидов будут вынуждены идти работать. Высвободятся огромные денежные ресурсы (бывшие пенсии фиктивных инвалидов). Эти деньги автор инициативы предлагает добавить к пенсии инвалидов 1 группы, также к пособию по уходу за ребенком. Если что-то еще останется, можно раздать добавку пенсионерам по старости.

Отменить завещания

Наследодатели пишут завещания, которые некоторые потенциальные наследники считают несправедливыми.

Иногда добросовестные граждане, которые по закону являются наследниками первых очередей, остаются ни с чем по воле почившего родственника.



Чтобы прекратить это безобразие автор инициативы предлагает принять закон, согласно которому наследство распределяется между наследниками согласно очередности по закону. Завещание следует применять только в исключительных случаях (когда наследники первой очереди недостойны, не обеспечивают надлежащий уход и заботу) по решению суда или специальной комиссии по делам пожилых людей.

Отметим, что на момент написания материала за инициативу проголосовало чуть больше 50 человек, против — 800.