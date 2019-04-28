Минус СНИЛС, плюс доплаты пенсионерам: обзор последних новинок от ПФР

В мае для малоимущих пенсионеров будут пересчитаны доплаты к пенсиям по новым правилам. С 1 июля увеличится размер компенсаций родителям детей-инвалидов. Правила выплаты маткапитала на покупку жилья поменялись. Зеленые карточки СНИЛС больше не будут выдавать.

Обо всех этих последних изменениях пенсионного законодательства рассказали специалисты ОПФР по Амурской области.

ФСД и ПМП

В январе 2019 года была произведена индексация страховых пенсий на 7,05%, однако некоторые граждане не заметили увеличения: это получатели федеральной социальной доплаты (ФСД), то есть те, чей размер пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.

Пенсию этим пенсионерам увеличили, но в результате у них уменьшилась сумма ФСД, и суммарный размер дохода остался на уровне прожиточного минимума.

Эту несправедливость призвал устранить Президент РФ в феврале в своем Послании Федеральному Собранию.

В связи с этим 1 апреля 2019 года был подписан федеральный закон, который изменил механизм формирования социальной доплаты к пенсии тем пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины ПМП.

Как было до этих изменений? Выплаты, которые составляют общую сумму материального обеспечения пенсионера — пенсии, ЕДВ, другие социальные выплаты — индексировались, но на размер этой индексации уменьшался размер социальной доплаты.

Сейчас же ПФР индексирует пенсионеру страховую пенсию с 1 января, индексирует ЕДВ с 1 февраля, индексирует социальные пенсии с 1 апреля и размер индексации выплачивается сверх размера ФСД, которая производится пенсионеру.

Пример: пенсионер получает пенсию 6500 рублей и ЕДВ 998 рублей. ПФР складывает эти суммы и получает сумму, которая меньше, чем 8846 рублей (ПМП в регионе) на 1348 рублей: значит ФСД составляет 1348 рублей. Когда ПФР индексирует с 1 января пенсию, сумма индексации составляет 458 рублей. Индексируют с 1 февраля ЕДВ — это 43 рубля, и общий доход по новому расчету для пенсионеров будет составлять уже не 8846 рублей, а 9347 рублей. То есть доход пенсионера увеличится на 501 рубль — это размер индексации пенсии и индексации ЕДВ.

Таким образом пенсионеры будут понимать, что их пенсия тоже была проиндексирована, они будут ощущать эту прибавку в своем материальном обеспечении.

Категории граждан, которых коснутся данные изменения, — это получатели ФСД на сегодняшний день и те граждане, которые получали ФСД в декабре 2018 года, но в январе после индексации пенсии утратили это право, так как пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера. Для пересмотра доплаты к пенсии в соответствии с новыми нормами законодательства Пенсионный фонд вернется к декабрю 2018, возьмет для расчета размер пенсии до ее индексации и выплатит сумму индексации сверх прожиточного минимума.

Такой перерасчет произведен всем неработающим пенсионерам, независимо от вида получаемой ими пенсии, у кого общая сумма материального обеспечения ниже ПМП.

ПФР должен произвести выплаты до 1 июля, но большая часть пенсионеров получит их уже в мае.

Как отметили в ОПФР по Амурской области, в среднем доплата составит 230 рублей в месяц, максимальный размер доплаты — около 600 рублей в месяц.

Этот механизм будет сохраняться и дальше. Подойдя к январю 2020, ПФР опять будет сравнивать с уровнем прожиточного минимума 2020 года пенсию в размере по состоянию на декабрь 2019 года, а сумму индексации пенсии, которая произойдет с января 2019 года, заплатят сверх прожиточного минимума. Так будет продолжаться до тех пор, пока пенсионер не будет получать пенсию выше ПМП.

Выплаты на детей-инвалидов

Увеличение компенсационной выплаты по уходу за детьми-инвалидами

По предложению президента Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию, с 1 июля ее компенсационной выплаты для родителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы повысят до 10 тысяч рублей.

Новый размер компенсации будет выплачиваться с 1 июля 2019 года. Родителям и опекунам детей-инвалидов никаких заявлений подавать не нужно.

Исключение — это те родители, которые будут менять свой статус: то есть сейчас работают, но собираются прекратить трудовую деятельность и в дальнейшем получать компенсационную выплату. Тогда после увольнения им нужно прийти в ПФР и написать заявление.

МСК

Ужесточились требования, предъявляемых к жилью, которое приобретают владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Улучшая свои жилищные условия, семья должна, в первую очередь, понимать, что жилье должно быть пригодным для проживания.

С 29 марта 2019 года вступили в силу изменения в закон о МСК, которые накладывают на ПФР контрольные функции по проверке состояния приобретаемого жилья за счет средств маткапитала в сплошном порядке.

Кроме того, внесенные изменения скорректировали перечень организаций, которые могут выдавать займы на приобретение (строительство) жилья владельцам сертификатов.

Раньше позволялось брать займы у любой организации, которая способна и правомочна это делать. В том числе, некоторые граждане брали займы у работодателя.

Однако на сегодняшний день перечень организаций определен достаточно четко: это банки, КПК, сельскохозяйственный кредитные потребительские кооперативы, которые осуществляют свою деятельность не менее 3 лет, и единый институт развития в жилищной сфере. На сегодня это АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК).

При этом на те займы, которые были взяты у других организаций до 29 марта, законодательные изменения не распространяются. Но те займы, которые были взяты после 29 марта, должны быть взяты только у организаций, которые определены законом. В противном случае, человек сможет взять займ, но не сможет погасить его средствами маткапитала.

СНИЛС

ПФР и далее будет регистрировать граждан в системе обязательного пенсионного страхования, но будет

Однако документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета выдаваться будет. Он может быть направлен гражданину по запросу как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

При этом ранее выданные страховые свидетельства, которые сейчас есть на руках у граждан, не придется обменивать. Они сохраняют свое действие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе персучета. Также сам гражданин может на портале госуслуг или на сайте ПФР зайти в свой личный кабинет и запросить эти сведения.