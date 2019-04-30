Штраф 600 тыс. на одного работника: почему охрана труда несет самые большие риски для бизнеса?

По оценке Минтруда, условия труда на 21% рабочих мест в России являются вредными и опасными для здоровья людей. Такой вывод ведомство сделало, проверив 26,5 млн рабочих мест на предприятиях нашей страны. К сожалению, об охране труда вспоминают не все и не часто, обычно, если пришла проверка или если произошел несчастный случай.

Хотя часто об охране труда вспоминают лишь в трех случаях: если произошел несчастный случай, когда в компанию пришла проверка и во Всемирный День охраны труда 28 апреля. Что же так пугает в этой теме работодателей? Давайте вспомним историю ее появления и оценим риски бизнеса сегодня.

Логично, что охрана труда появилась именно там, где и была нужна прежде всего. Но, как часто бывает, «не было бы счастья...». Речь о компании Dupont. Сейчас это много различных производств и услуг, а начинала она 200 лет назад в США с пороховых заводов. И преуспела в этом, став главным поставщиком пороха в стране. Но давалось это огромной ценой: почти каждый год на заводах случались взрывы, уносившие жизни сотрудников. Что говорить, если даже один из Дюпонов погиб после взрыва нитроглицерина.

К сожалению, именно трагические цепочки вели к появлению элементов охраны труда. Так, компания стала строить заводы с очень легкими стенами, чтобы в случае обрушений они не задавили людей. Затем ввели правило, чтобы некоторые сотрудники проживали на заводе, а вместе с ними жил кто-то из семьи Дюпон. После аварии в 1865 году в компании сформировали инспекцию, которая оценивала безопасность производств, вероятность катастроф и вводила меры по борьбе с ними. По сути, это и стало первой системой охраны труда. Позднее компания разработала 10 принципов эффективной безопасности. Сегодня они лежат в основе многих предприятий, например, обязательно расследовать несчастный случай, проводить аудит по технике безопасности, обучать и инструктировать сотрудников.

К сожалению, в нашей стране охрана труда развивалась небыстро. К началу XX века в России была лишь одна инспекция из нескольких человек и не более 5 документов по безопасности на производствах. К 1941 году появились правила охраны труда в строительстве и лишь спустя 30 лет были определены полноценные нормы безопасности. Фактически, как в США XIX века, так и в нашей стране позднее не человек был главной ценностью, а продукция. Увы, и сейчас некоторые компании спустя рукава относятся к охране труда. Нет, здоровье человека бесценно, но дело в самоуверенности, что ничего не случится. Довод простой: «мы — офисная компания, какие у нас могут быть происшествия».

Отчасти поэтому серьезно дополненный раздел об охране труда в Трудовом кодексе РФ был непросто принят бизнесом.

К счастью, сегодня охрана труда заботит абсолютно все компании. Я говорю не только о производственных площадках, где вопросам безопасности уделяли и уделяют внимание, а о новых компаниях, преимущественно офисных — управляющие компании, сфера услуг, финансы и многие другие отрасли. Жизнь и здоровье превыше всего, неслучайно, самые большие наказания в трудовом законодательстве — именно в охране труда. Казалось бы, такая мелочь: нет подписи работника на инструктаже, ему не выдали мыло как обеззараживающее средство или на его рабочем месте не провели спецоценку условий труда. Но каждый несделанный шаг может привести к последствиям — потеря здоровья, несчастный случай — и виновным признают компанию. Да и сотрудники куда внимательнее относятся к себе. Ежегодно суды разбирают десятки исков, когда работник жалуется на нарушение норм охраны труда.

«Цена» таких дел — испорченная репутация, некомфортная среда в коллективе и колоссальные риски для бизнеса.

Достаточно лишь оценить размеры санкций за некоторые нарушения. Если допустить к работе сотрудника без обучения и проверки знаний по охране труда, компании грозит штраф до 130 тыс. рублей плюс штраф до 25 тыс. рублей руководителю. Такое же наказание последует, если организация не провела обязательные медицинские осмотры. Когда работодатель должен был выдать средства индивидуальной защиты (обувь, перчатки, одежда и т.д.), но не сделал этого, его ждет штраф до 150 тыс. рублей, а руководителя — до 30 тыс. рублей. Здесь стоит быть особо внимательным, например, водителю в компании надо обязательно выдавать перчатки. Таких нюансов со средствами защиты немало. Еще одна «забывчивость» — непроведение спецоценки условий труда — грозит компании штрафом до 80 тыс. рублей и директору — до 10 тыс. рублей. А повторное нарушение чревато не только штрафами, но и дисквалификацией руководителя, и остановкой деятельности до 3 месяцев.

Обо всем этом предупреждает ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Но опасность не столько в ней, сколько в мультипликативности штрафов. Это значит, что штраф может накладываться за каждое нарушение на каждого человека.

Так, в прошлом году по итогам проверки одной из крупнейших FMCG-компании выписали. Вряд ли кто-то будет готов рисковать подобными суммами.

А вместе со штрафом придут и другие потери — травматизм, возмещение ущерба работника, расследование несчастного случая, другие выплаты, внеплановые проверки, возможный найм и обучение другого сотрудника и т.д. Учитывая все это, сегодня намного проще и дешевле организовать и вести охрану труда в соответствии с законодательством. Сделать это — задача выполнимая, хотя в качестве причин называют и частые изменения норм, и сложность собрать подписи. Но любой из этих вопросов решить можно и нужно. Важно помнить другое: когда в компании все сделано правильно и охрана труда реально работает, то сам работодатель спокоен и уверен, а сотрудники знают, что полностью защищены и получат все социальные гарантии.