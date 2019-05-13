Нужна ли ККТ при взаимозачете

Учредитель-физическое лицо берет в счет оплаты займа, выданного им ранее организации, оборудование в аренду в порядке взаимозачета. Нужно ли пробивать в данном случае кассовый чек?

В целях применения законодательства о ККТ к расчетам относятся среди прочего:

прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. При проведении взаимозачета денежные средства не участвуют в расчетах;

прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов;

зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов;

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг;

предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Что следует понимать под иным встречным предоставлением, в Федеральном законе № 54-ФЗ не разъяснено.

На основании пункта 1 ст. 423 ГК РФ возмездным считается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Обязательство прекращается полностью или частично на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 407 ГК РФ). Так, по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного, то есть уплатой денежных средств или передачей иного имущества (ст. 409 ГК РФ). Осуществление зачета встречного однородного требования, прекращение обязательства новацией, прощение долга — это тоже основания для прекращения обязательств, предусмотренные ГК РФ.

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Учитывая, что при проведении взаимозачета договоры купли-продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ), с целью исполнения обязательств по которым производится зачет, остаются возмездными, считаем, что взаимозачет является иным встречным предоставлением.