Налоговики прокомментировали весенние поправки в НК

Фискалы напоминают, что благодаря Закону от 15.04.2019 № 63-ФЗ изменились некоторые положения НК РФ. Чиновники направляют отдельные рекомендации, касающиеся налогообложения имущества.

Транспортный налог

С момента публикации закона в НК РФ вносятся изменения, освобождающие от налогов угнанные транспортные средства. Соответствующая норма законодательства теперь действует в новой редакции. Не облагаются налогом разыскиваемые ТС с месяца, в котором начат розыск, и до месяца, в котором угнанное ТС вернули владельцу. Если розыск окончен, а транспорт так и не нашли, то налогообложение не возобновят. Сведения о возврате ТС налоговики получат от правоохранителей.

С налогового периода 2020 года отменены налоговые декларации по транспортному налогу для плательщиков-организаций. Вместо этого налоговики отправляют компаниям сообщения с рассчитанной суммой налога. Форму сообщения утверждает ФНС РФ, сроки его отправки регламентированы законом.

Плательщики получают сообщения в цифровом виде по месту нахождения принадлежащих им ТС. Если в электронной форме отправить сообщение нет возможности, его отправят заказным письмом или передадут руководителю организации или его представителю. Если сообщение отправлено по почте, оно считается полученным в течение шести дней с даты отправки.

На протяжении десяти дней с момента получения сообщения плательщик имеет право представить налоговикам пояснения или документы, обосновывающие и подтверждающие расчет и уплату налога, обоснованность применения пониженных ставок и льгот. Эти объяснения фискалы рассмотрят за месяц. Если потребуются дополнительные время или данные, то чиновники могут продлить срок рассмотрения еще на месяц, уведомив плательщика об этом. Если сумма налога в результате изменилась, налоговая отправит уточненное сообщение. Если же сумма начисленного налога превысит размер уплаченного, то налоговики оформят разницу как недоимку и взыщут ее в общем порядке.

Для плательщиков-организаций также вводится заявительный порядок предоставления документов о льготе.

Налог на имущество организаций

С даты официальной публикации закона в нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимости определяется как цена по кадастру, обозначенная в ЕГРН и подлежащая применению с начала года налогового периода, кроме указанных в НК РФ исключений.

Также с периода 2020 года плательщикам не надо будет предоставлять налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу. Кроме того, вводятся положения о возможности подачи единой отчетности по налогу.

Плательщик, стоящий на учете в нескольких налоговых по адресам принадлежащих ему объектов недвижимости, налоговую базу по которым определяют как их среднегодовую стоимость, могут предоставить одну декларацию за все такие объекты в одну инспекцию, уведомив об этом региональную налоговую. Данное уведомление подают до 1 марта года — налогового периода, в котором применяют такой порядок подачи декларации. Менять его в течение периода нельзя.

Форму этого уведомления утверждает ФНС РФ.

Если местными законами установлены нормативы отчислений от налога в местные же бюджеты, то эту норму применить нельзя.

Пока форма не утверждена, плательщик может уведомить региональную налоговую о подаче единой декларации в произвольной форме, указав период, за который подается такая отчетность.

Земельный налог

С налогового периода 2018 года к числу людей, имеющих право на вычет в размере цены по кадастру 6 соток одного земельного участка, причислили многодетных граждан РФ.

Если гражданин, имеющий право на льготу, не сообщил об этом в налоговую, то чиновники предоставят преференцию на основе полученных в соответствии с законодательством данных.

Если налог, рассчитанный в этом налоговом периоде, больше суммы налога за прошлый год с учетом коэффициента 1,1, то плательщики-физлица платят налог в размере, рассчитанном за прошлый год, учитывая коэффициент 1,1. Этот коэффициент не распространяется на участки, предназначенные для жилищного строительства, для которых применяются коэффициенты 2 или 4 из-за несвоевременной застройки.

Со дня публикации закона переносится на 31 декабря предельный срок для подачи физлицами уведомления о выбранном участке, для которого применяется вычет. Это сделано для того, чтобы была возможность подать уведомление на купленный в конце года участок.

С налогового периода 2020 года предельное значение ставки налога в размере, не превышающем 0,3 процента, распространяется и на участки ЛПХ.

С 2020 года земельный налог для плательщиков-организаций администрируется так же, как и транспортный налог: декларации отменяют, а вместо них фискалы будут рассылать сообщения. Сроки отправки сообщений и предоставления плательщиками возможных пояснений регулируются аналогично порядку и срокам, установленным в пп. 4–7 ст. 363 НК РФ для транспортного налога.

Налог на имущество физических лиц

Налоговые вычеты на жилье для многодетных увеличены начиная с налогового периода 2018 года. Вычет для квартир или их частей составит цену по кадастру 5 кв. м на ребенка, для жилого дома или его части размер вычета составит цену 7 кв. м на ребенка. Этот вычет предоставят на один налогооблагаемый объект каждого вида, даже если соответствующее заявление не будет представлено.

Так называемый проактивный порядок предоставления льгот введен начиная с периода 2018 года для расчета налога с использованием данных о льготниках, которые есть у налоговиков.

Так же, как и для поправок, касающихся земельного налога, на 31 декабря изменен крайний срок подачи уведомления о выбранной недвижимости, к которой применяется вычет.

Налогообложение уничтоженных или снесенных объектов прекращают с месяца сноса или гибели объекта. Плательщик подает заявление и документы, подтверждающие разрушение объекта. Если таких документов у налоговой нет, то чиновники запрашивают эту информацию у тех, кто располагает ею. Исполнить такой запрос или объяснить, почему это невозможно, надо за семь дней. Налоговики же, в свою очередь, в течение трех дней должны будут уведомить плательщика о том, что сведения по запросу не получены, а значит, он должен предоставить подтверждающие документы. Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения утверждается ФНС РФ.

Налоговиков поручено ознакомить с письмом в течение трех дней, представителей СМИ — в течение 10 дней, а изменения в автоматические процессы будут вводиться постепенно, по мере их технической реализации.

Письмо ФНС РФ от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@