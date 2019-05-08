Работа в выходной день: что делать с мнением профсоюза

В редакцию поступил вопрос о согласовании с профсоюзным органом порядка привлечения бухгалтеров учреждения к работе в выходной или нерабочий праздничный день, а также сверхурочно. Учреждение обычно направляло в профсоюз служебную записку о такой необходимости с приложением письменного согласия работника. На этом основании издавался приказ. Однако некоторые сотрудники из профсоюзного органа стали требовать проект приказа о привлечении к работе в выходной день или сверхурочно, ссылаясь на ст. 372 ТК РФ. Правы ли они? Ответим, опираясь на нормы законодательства РФ.

Об общих правилах учета мнения профсоюза

Трудовой кодекс устанавливает несколько порядков учета мнения первичной профсоюзной организации, которые закреплены в ст. 372,373.

Случаи, когда организация должна учитывать мнение профсоюза в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, прямо указаны в данном законодательном акте, например:

разделение рабочего дня на части (ст. 105);

введение и отмена неполного рабочего времени при угрозе массовых увольнений (ст. 74);

определение порядка и условий предоставления дополнительных отпусков, предусмотренных коллективным договором (ст. 116);

утверждение графика отпусков (ст. 123);

утверждение графика работы на вахте (ст. 301).

Статья 373 ТК РФопределяет порядок учета мнения профсоюзной организации при увольнении работников. Его мы рассматривать не будем, а обратимся к порядку, установленномуст. 372 ТК РФ, поскольку в вопросе речь идет именно о ней.

Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников.

Выборный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по нему в письменной форме.

Если профсоюзный орган не согласен с названным проектом, он может предложить усовершенствовать его. Работодатель, в свою очередь, может согласиться с таким предложением, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.

В том случае, когда достичь согласия не удалось, составляется протокол разногласий. После этого работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующей государственной инспекции труда или в суде. При этом профсоюз вправе начать процедуру коллективного трудового спора.

К сведению Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение месяца со дня ее (его) получения провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю обязательное для исполнения предписание об отмене указанного локального нормативного акта.

О соблюдении порядка, предусмотренного статьей 372 ТК РФ

Необходимо ли соблюдать порядок, установленный этой статьей, при согласовании привлечения к работе в выходной день или сверхурочной работе?

Во-первых, как видим, ст. 372 ТК РФ утвержден порядок принятия локальных нормативных актов с учетом мнения профсоюза. Но является ли приказ о привлечении к работе в выходной день или сверхурочно таким актом?

Считаем, что нет. Значит, и применять порядок учета мнения профсоюза, определенный указанной нормой, при принятии подобных актов не совсем правильно.

В настоящее время в действующем трудовом законодательстве не раскрывается понятие локального нормативного акта. Вместе с тем на основании положений Трудового кодекса и иных нормативно-правовых документов локальный нормативный акт — это принимаемый работодателем в соответствии со ст. 8 ТК РФ внутренний документ, который:

действует только в отношении работников данной организации;

рассчитан на неоднократное применение;

распространяется на всех работников организации или на отдельные их категории в части, не урегулированной трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.

Например, локальными нормативными актами являются правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, правила и инструкции по охране труда, график отпусков, положение о командировках.

На сайте Онлайниспекция.рф специалисты Минтруда указали, что документы однократного применения или документы, касающиеся лишь одного работника, локальными нормативными актами не являются. Такие документы считаются индивидуальными правовыми актами. К ним относятся приказы о приеме на работу, переводе на другую работу, об увольнении работника, о премировании, предоставлении отпуска, направлении в командировку и т. д.

Во-вторых, в Трудовом кодеке также встречаются случаи, когда порядок учета мнения профсоюза не установлен. Например, в ч. 4 ст. 99, ч. 5 ст. 113 говорится о необходимости учета мнения профсоюзного органа при привлечении сотрудника к работе в выходной или праздничный день, а также сверхурочной работе, но как это сделать, не поясняется.

Поэтому полагаем, что учреждение может самостоятельно утвердить порядок для таких случаев, закрепив его в локальном нормативном акте.

Подведем итог

Трудовой кодекс четко регламентирует процедуру учета мнения профсоюзного органа лишь для некоторых случаев: прямо предусмотренных законодательством при принятии локальных нормативных актов и при увольнении работников — профсоюзных деятелей. Вместе с тем для некоторых ситуаций данный порядок не определен. К таковым относится как раз привлечение сотрудников к работе в выходной, праздничный день или работе сверхурочно. Поэтому учреждение вправе самостоятельно разработать его и закрепить в локальном нормативном акте.