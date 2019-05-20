Как работает электронный больничный лист в 2019 году

Значительному числу пациентов врачи уже оформляют этот документ. И работодатели постепенно осваивают процедуру работы с ним. Но вопросов остается много. Кому и где можно получить электронный листок нетрудоспособности? Почему он доступен не всем? Что делать, если медучреждение или работодатель не имеют технической возможности оформлять электронные больничные? Ответы — в нашей статье.

Обязателен или нет электронный больничный в 2019 году?

Электронный больничный постепенно и основательно входит в нашу жизнь. От его бумажного собрата пока полностью не отказались. Врачи по-прежнему оформляют знакомые всем голубенькие бланки, но их число значительно сократилось. В 2019 году бумажный и электронный больничные остаются юридически равноправными документами.

Обязателен или нет электронный больничный в 2019 году? По закону необязателен. Дело в том, что заставить поголовно всех (медиков, работодателей, пациентов) иметь дело исключительно с электронными больничными невозможно.

Медучреждения и работодатели должны быть готовы работать с электронными документами: установить специальные компьютерные программы, обучить персонал, получить УКЭП (усиленные квалифицированные электронные подписи), заключить соглашение с ФСС и т. д.

Если информационное взаимодействие между медучреждением, работодателем и ФСС не налажено, ни выдать, ни обработать электронный больничный не получится.

Если же врач выдаст по просьбе пациента электронный документ, а работодатель его не примет по причине своей неподготовленности, без бумажного бланка больничного все равно не обойтись.

В местностях, где нет интернета, также возникают сложности с выдачей электронных листков нетрудоспособности. И пока эти проблемы существуют, бумажные бланки остаются востребованными.

Знакомство с электронным листком нетрудоспособности: 7 достоинств и 7 недостатков

Если вы еще не сталкивались с электронным больничным, пора с ним познакомиться. Процесс перехода на электронные больничные запущен, и обратного хода уже не будет.

Почему электронный больничный постепенно вытесняет бумажный бланк? Это происходит благодаря уникальному набору его достоинств:

Как и у любого явления, у электронного больничного есть недостатки:

Эти недостатки преодолимы. Работать на компьютере и осваивать новые программы большинство из нас уже научились. А от технических сбоев не застрахован никто.

У электронного больничного есть важная особенность: его обязательно должны сопровождать два документа. Бумажный листок нетрудоспособности действовал без таких «попутчиков» и при этом выполнял свои функции в полном объеме. Как расценивать это дополнительное обременение к электронному больничному — как еще один недостаток или достоинство? Об этом — в следующем разделе.

Какие документы обязательны вместе с электронным больничным и как они выглядят

Пациенту электронный больничный, в отличие от бумажного, на руки не выдают. Вместо этого ему вручают талон, распечатанный на обычной бумаге. Форма талона законодательно не закреплена, но его назначение — снабдить пациента и его работодателя достаточным набором сведений, с помощью которых электронный больничный можно отыскать в базе ФСС.

Талон может выглядеть так:

Талон к электронному больничному

Номер листка нетрудоспособности 675438762391, выдан 13.05.2019 Наименование медицинской организации ГАУЗ ТО «КДЦ» ОГРН медицинской организации 10377225005334 СНИЛС 123-456-789 08 Период нетрудоспособности 13.05.2019–16.05.2019 Ф. И. О. врача Сидоров И. И. Явиться на прием 16.05.2019

Другой обязательный документ, оформляемый врачом до составления электронного больничного, — согласие на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа и обработку персональных данных.

А как выглядит электронный больничный лист? Увидеть свой электронный больничный каждый пациент может в личном кабинете на сайте ФСС, в который можно войти через учетную запись на портале «Госуслуги». Сведения в нем содержат персональные данные физического лица и не являются общедоступными.

Замена одного бумажного бланка тремя (одним электронным и двумя бумажными) обременительна для врача — именно он вынужден их оформлять. Но без этого пока не обойтись — все три документа (талон, согласие и электронный больничный) необходимы. Постепенно мы к ним привыкнем и не будем воспринимать как дополнительную обузу.

Как оплачивается электронный больничный

После того как врач оформит электронный больничный и подпишет его УКЭП, этот документ появляется в базе ФСС. Теперь с ним может работать бухгалтер организации, которому сотрудник сообщит полученный от врача уникальный номер больничного.

Задача бухгалтера — дополнить электронный больничный необходимыми сведениями (о стаже сотрудника, среднедневном заработке и др.) и рассчитать сумму пособия.

Размер пособия по электронному больничному листу в 2019 году сотрудник может увидеть в личном кабинете на сайте ФСС. Механизм его исчисления не зависит от того, какой больничный выдан пациенту — бумажный или электронный.

То, как оплачивается электронный больничный, зависит от применяемой работодателем системы. Либо оплата пройдет напрямую от ФСС (если организация участвует в пилотном проекте по прямым выплатам), либо попадет к сотруднику привычным способом от работодателя.

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Электронный больничный лист в 2019 году применяется наряду с бумажным. Использовать исключительно электронный документ закон не обязывает. Врач оформляет его в специальной программе и подписывает электронной подписью. Пациенту выдают талон с уникальным номером больничного, который он сообщает работодателю. По этому номеру бухгалтер находит в базе заполненный врачом больничный и дополняет его необходимыми сведениями (о стаже, среднедневном заработке и т. д.). Электронный больничный проще и быстрее заполнить, чем бумажный. Его невозможно потерять или испортить. Но в местности, где отсутствует интернет, оформить его невозможно.