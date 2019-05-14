Какие выплаты можно не облагать взносами, и это поддержат судьи

В двух предыдущих статьях мы разбирали ситуации, когда ФСС отказывал в возмещении расходов, направленных на выплату различного рода пособий, и доначислял страховые взносы. В новом номере разберем ситуации, когда суды встают на сторону страхователя.

Правовая основа

В соответствии со статьей 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ, а также в результате назначения на должность или утверждения в должности.

В силу части 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 данного Закона, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.

Ссылки в настоящей статье на Закон № 212-ФЗ, утративший силу с 01.01.2017 г., применяются в той части, в которой не противоречат переходным положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ, то есть за периоды уплаты страховых взносов до 01.01.2017 г. С 01.01.2017 г. порядок уплаты страховых взносов регулируется главой 34 НК РФ, администрирование и контроль за правильностью уплаты передано налоговым органам.

Отметим, что в настоящее время контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов за периоды до 01.01.2017 г. осуществляется ПФ РФ, ФСС РФ, так как «глубина» проверки оставляет 3 года.

Статьей 9 Закона № 212-ФЗ установлен перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

В этот перечень включены все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (подпункт «и» пункта 2 части 1 указанной статьи Закона).

Поскольку Закон № 212-ФЗ не содержит определения компенсационных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, этот термин используется в смысле, который придает ему трудовое законодательство.

Статьей 129 ТК РФ установлено, что заработная плата (оплата труда работника) — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихсярадиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Согласно статье 164 ТК РФ компенсациями являются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

Дополнительные гарантии могут устанавливаться ТК РФ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или работодателем.

В силу статьи 8 ТК РФ работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями, данные локальные акты в силу статьи 5 ТК РФ входят в систему трудового законодательства.

Именно поэтому суды придерживаются позиции, согласно которой выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре или ином локальном нормативном акте работодателя, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами, однако, указанные выплаты подпадают под действие подпункта «д» пункта 2 части 1 статьи 9 Закона и не подлежат включению в базу, облагаемую страховыми взносами.

Ниже разберем отдельные ситуации, когда выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов, не подлежат обложению страховыми взносами.

Случаи отсутствия обложения страховыми взносами выплат в пользу работника

денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.06.2016 г. по делу № А76-26414/2015)

Статьей 236 ТК РФ установлена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.

Таким образом, денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, является видом материальной ответственности работодателя перед работником, выплачивается в силу закона физическому лицу в связи с допущенными работодателем нарушениями, обеспечивая дополнительную материальную защиту трудовых прав работника и не подлежит обложению страховыми взносами.

В соответствии с положениями части 4 статьи 178 ТК РФ выплачиваемое работнику при расторжении трудового договора по соглашению сторон выходное пособие, предусмотренное коллективным договором и дополнительными соглашениями к трудовым договорам, которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров, в качестве дополнительной гарантии и компенсации при увольнении, является компенсационной выплатой при увольнении, установленной законодательством Российской Федерации.

Следовательно, в силу компенсационного характера выплаты отсутствуют основания для включения в базу для начисления страховых взносов единовременных выплат работникам при их увольнении по соглашению сторон.

оплата дополнительных выходных дней отдыха одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2016 г. по делу № А76-20771/2015)

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 08.06.2010 N 1798/10 указал, что данные выплаты носят характер государственной поддержки, поскольку направлены на компенсацию потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и обязанным осуществлять за ними должный уход, имеют целью компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и(или) социального положения работающих граждан. При этом указанная гарантия не относится по своей природе ни к вознаграждению за выполнение трудовых или иных обязанностей, ни к материальной выгоде.

выплаты работникам, находящимся в однодневных служебных командировках (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 3.08. 2017 г. по делу № А82-1613/2017)

Частью 2 статьи 9 Закона № 212-ФЗ и частью 2 статьи 20.2 Закона № 125-ФЗ предусмотрено, что при оплате страхователями расходов на командировки работников как в пределах территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

компенсации затрат работнику по проведению предварительных медицинских осмотров при приеме на работу (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.02.2016 г. по делу № А47-2495/2015).

Согласно статье 213 ТК РФ для отдельных категорий работников законодательно установлена обязанность по проведению предварительных медицинских осмотров лиц при приеме на работу. Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя.

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

Таким образом, соответствующая компенсация затрат не является объектом обложения страховыми взносами.

Таким образом, судами сформирована правовая позиция, согласно которой сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда. Выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре или ином локальном нормативном акте работодателя (что обязательно!), не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами.

В отличие от трудового договора, который в соответствии со статьями 15 и 16 ТК РФ регулирует именно трудовые отношения, коллективный трудовой договор и иные локальные нормативные акты организации аналогичного характера, согласно статье 40 ТК РФ, регулируют социально-трудовые отношения.

Правовая природа выплат в рамках социальных взаимоотношений является специальным видом выплаты, связанной исключительно с возможностями работодателя. Именно в этой связи данные выплаты не поименованы в качестве гарантированных выплат ни в трудовом, ни в страховом законодательстве и не установлены в каком-либо нормативно-правовом акте.

Спорные выплаты подлежат исследованию и оценке как выплаты социального характера, основанные на локальном правовом акте организации, и не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.