Манна небесная дня

Что-то мне подсказывает, что это соглашение ПФ надо для дальнейшего электронного сбора бумаг при ...
А вы в белом пальто, наверное
Можно порадоваться за центр Москвы - тамошние зарплаты настолько превышают зарплаты окраин, что в...
1c 8 намного лучше и удобней.. чем 7...Пользователем очень быстро привыкнуть, программистам можно...
Хранителем может выступать ООО или ИП на УСН 6%. Почему не ООО на ОСН?...
непонятно, чем поможет, если начать использовать подпись, отличную от вписанной в паспорт: мошенн...
Причем тут вообще школы и соседи? Если речь про Трудовой кодекс и трудовые отношения? ...
некоторые отдельные граждане перестанут «жировать» на ворованные деньги"некоторые отдельные ...
это не повод радоваться за ВСЮ Москву
Он иногда с такими физиономиями виснет))) ужастик прям а не котик))) просто стараюсь не произноси...
А учителя в школе, директор школы и т.п., имеют право делать и замечания, и выговоры ученикам на ...
Сосед соседу делает "выговоры" часто, при том у них нет "Трудовых отношений". Так же и учитель с ...
Рады за Москву.А как дела в России?
Сдается мне,что эти "отдельные граждане" как «жировали» на ворованные деньги,так и продолжат...
Даже большинство водок по минимальной цене являются приличными, т.к. с/с даже самого хорошего спи...
Актуальная отчетность сейчас практически во всех программах имеется, так что не надо превозносить...
Перебои с куревом (локальные, по регионам) начались в конце 70-х - в начале 80-х, ибо хозяйство п...
Так мы же боремся с коррупцией условками за миллиардные хищения, развиваем судебную систему хахал...
Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр...
Ну да. На водку устанавливается минимальная цена, на курево - максимальная. Так и боремся....
Так и я это помню. Мне не 20 лет. И в разных местах наше родины жил в те времена. Прекрасно помню...
Ну так вы придумали буха - феерического дебила, а теперь удивляетесь. Кстати, когда вы впарите е...
Точно, примерно тогда. Просто я пытался примерно по своему тогдашнему школьному возрасту дату при...
Ключевое слово "изредка". Это 2-3-4 раза в год. Вы, простите, хамон, или там устрицы с трюфелями,...
Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр...
Слушайте, но вы-то должны понимать, что такое статистика. Как российская, так и советская. Она вс...
Ну мы же в Роиссе, ну чё вы, ну? Мы же боремся с курением и алкоголизмом. Поэтому у нас водка и с...
В детстве помню был масштабный перебой с сигаретами (года не помню)Это был конец 80-х годов. Тогд...
Алкашня и сейчас спокойно пьет боярышник и собирает окурки по помойкам, но это проблемы алкашни. ...
Вот кстати согласен. В Москве, как минимум, над остановками не стоят клубы сигаретного дыма, и на...
Высокая цена не позволит школьнику купить пачку сигарет,Вы в курсе, что государством предписана ...
у меня была такая ситуация - юр. адрес, который был зарегистрирован в августе, в феврале налогови...
Не расстроен совсем. По крайне мере, на каждой остаеновке не сидят кучками бабушки и не продают с...
Просто черную "растаможку", или наштампованные узбеками в ближайшем подвале винстоны и кенты, кот...