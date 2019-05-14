Манна небесная дня

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Над.К Причем тут вообще школы и соседи? Если речь про Трудовой кодекс и трудовые отношения? ... Кто может объявлять сотрудникам выговоры

tutorio107 А учителя в школе, директор школы и т.п., имеют право делать и замечания, и выговоры ученикам на ... Кто может объявлять сотрудникам выговоры

tutorio107 Сосед соседу делает "выговоры" часто, при том у них нет "Трудовых отношений". Так же и учитель с ... Кто может объявлять сотрудникам выговоры

Чалдон Даже большинство водок по минимальной цене являются приличными, т.к. с/с даже самого хорошего спи... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

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ale96433132 Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

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Чалдон Так он и по минимальной вряд ли сможет много купить. Да. и торгаши в большинстве своем вряд ли пр... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

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Над.К Алкашня и сейчас спокойно пьет боярышник и собирает окурки по помойкам, но это проблемы алкашни. ... Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

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