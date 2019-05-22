Когда получение дивидендов может быть опасным: ведите раздельный учет

Многие предприятия, получая дивиденды от своих дочерних компаний, даже не подозревают, что они занимаются отдельным видом предпринимательской деятельности.

Если в соответствии со п. 3 ст. 284 НК к полученным дивидендам применяется налоговая ставка 0 процентов, то в соответствии с пунктом 2 статьи 274 НК РФ получатель обязан вести раздельный учет доходов (расходов) при формировании налоговой базы по прибыли, облагаемой по ставке 20% и 0 процентов.

Вы скажете, вести раздельный учет при получении дивидендов — это полный бред? Наши суды так не считают.

Сразу скажу, в настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде РФ, но раннее все суды отказали налогоплательщику в его иске.

Рассмотрим ситуацию на примере решения суда первой инстанции. Решение от 9 ноября 2017 г. по делу № А47-9881/2017 АС Оренбургской области.

ООО «УралМетКом» (далее — налогоплательщик) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением к МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области о признании недействительным решения № 6 от 14.04.2017 в части: налога на прибыль организаций в размере 2 770 634 руб.; штрафа по налогу на прибыль в размере 554 126 руб.; пени по налогу на прибыль в размере 785 534 руб.

По результатам проверки налоговым органом составлен акт выездной налоговой проверки от 27.02.2017, а также вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налогоплательщику предложено уплатить налог на прибыль организаций в сумме 2 788 243,00 рубля, пени в сумме 834 511,00 рублей, штрафы в соответствии с пунктом 1 статьи 122 и статьей 123 НК РФ в размере 595 899,00 рублей.

Основанием для доначисления налога на прибыль организаций в сумме 2 770 634 руб. явилось завышение расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли по налоговой ставке 20%, по причине отсутствия раздельного учета доходов (расходов ).

Как следует из материалов дела, ООО «УралМетКом» в 2013 году получило доход, облагаемый по общей ставке (20%), и доход в виде дивидендов, облагаемый по иной налоговой ставке (0 процентов).

Так, в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2013 год отражены доходы от реализации товаров, работ, услуг, основных средств в сумме 1 659 586 080 руб. и внереализационные доходы в сумме 238 927 079 руб., в том числе дивиденды в сумме 231 550 042 руб.

Таким образом, по мнению инспекции и суда, в соответствии с пунктом 2 статьи 274 НК РФ ООО «УралМетКом» обязано вести раздельный учет доходов (расходов) при формировании налоговой базы по прибыли, облагаемой по ставке 20% и 0 процентов.

В ходе выездной налоговой проверки инспекцией установлено завышение расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли по налоговой ставке 20%, в общей сумме 13 853 170 руб.

В основном, это были расходы на понесенные ООО «УралМетКом» при осуществлении основной деятельности, на содержание московского филиала и на приобретение услуг управляющей организации. Которые, по мнению налогового органы, при формировании налоговой базы должны быть учтены пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.

В ходе проверки было установлено, что ООО «УралМетКом» несет значительные расходы по содержанию филиала в г. Москва со штатом сотрудников, в обязанности которых входят исключительно организационно-распорядительные функции (управление, координация, контроль и иные), в том числе и в отношении дочерних организаций. При этом все расходы по содержанию филиала уменьшают доходы общества от основной производственной деятельности, облагаемые по ставке 20 %.

Довод ООО «УралМетКом» относительно того, что участие в деятельности ОАО «Втормет» и ООО «Уралметком — Оскол» не является видом предпринимательской деятельности и не выделяется как таковой в классификаторе ОК 029-2001, судом отклоняется поскольку в пункте 3.3. Устава ООО «УралМетКом», перечислены виды деятельности, которые осуществляет общество. Помимо основного вида деятельности, уставом предусмотрены еще 17 видов деятельности, в том числе «деятельность по созданию в России и за рубежом совместных предприятий».

По мнению суда

Имея преимущественное количество голосов при принятии любого решения общим собранием, в том числе и о распределении чистой прибыли (дивидендов) между участниками дочерних обществ, ООО «УралМетКом» фактически управляет деятельностью дочерних компаний. В рассматриваемом случае речь идет о корпоративном контроле как о результате приобретения преобладающего участия в уставном капитале подконтрольных юридических лиц, которое дает возможность диктовать решения, обязательные для органов управления дочерних обществ.

Согласно ОК 029-2001 в разделе финансовая деятельность под кодом 65.23.1 значится вид деятельности «капиталовложения в ценные бумаги». Данная группа включает: капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов.

Таким образом, приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, а также акций акционерных обществ является видом коммерческой деятельности.

Вывод

Если в Уставе общества предусмотрена деятельность по созданию совместных предприятий, получая дивиденды от дочерней компании по ставке 0 процентов, не забудьте про необходимость ведения раздельного учета расходов.