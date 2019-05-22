Как руководителю не теряться в стрессовых ситуациях. Главбухов тоже касается

Работа руководителя практически всегда связана со стрессовыми ситуациями. Маленькие нестыковки и глобальные вопросы управления требуют непосредственного включения в ситуацию. Все, что работники организации делают по заданной схеме, связано с ежедневной рутинной работой. А все, что выбивается из обыденности, требует внимания начальника. Уметь принять взвешенное решение в любой нестандартной и стрессовой ситуации, пожалуй, одно из самых важных умений менеджера.

Не поддаваться эмоциям, не сеять панику, сохранять свое лицо и лицо фирмы, действовать в корпоративных интересах — компетенции в рамках этого умения. В этом смысле руководителя можно сравнить с разведчиком на задании, для которого чрезвычайно важно сохранять холодную голову и решать поставленную задачу вопреки любым обстоятельствам.

Принятие ситуации стресса

Осознание себя таким работником-разведчиком — уже первый шаг на пути к цели. Руководитель должен представлять, что его работа связана со стрессом. Стресс неизбежен, его нужно принять как данность. Вместе с тем следует понимать, что не все подвластно человеку, какой бы пост он ни занимал и каким бы опытом не обладал, бывают форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы. Фактор непредсказуемости присутствует и влияет на результаты работы, не нужно переживать по этому поводу, с этим следует смириться.

Планирование и очередность дел

Следующее важное умение управленца — это способность решать проблемы по мере их поступления. Откладывать неактуальные задачи, не изводить себя и подчиненных тем, что может случиться в отдаленной перспективе. Заниматься насущными делами, не забывая про планирование и предвидение развития событий. Выделять главное, не терпящее отлагательств дело и мобилизоваться на его решение.

Саморегуляция и самоконтроль

Освоение практики саморегуляции существенно поможет в управлении эмоциями, а также физическим и психологическим состоянием в целом. Здесь поможет практика контроля пульса, описанная в книге «Сила воли. Как развить и укрепить» автора Келли Макгонигал. Люди, которые умеют силой мысли замедлять и ускорять частоту сердцебиений, которая и является мерилом степени возбуждения, могут этим приемом заставить себя успокоиться или, наоборот, активизироваться. Владеющие этой практикой успешны в принятии решений, поскольку способны холодно оценивать ситуацию.

Кроме того, к таким полезным практикам относится медитация и умение регулировать свои эмоции посредством других методик.

Как и в спорте, здесь многое зависит от частоты тренировок.

Остановить внутренний диалог

В стрессовой ситуации люди склонны вести так называемый внутренний диалог. Бесконечно возвращаться к ситуации, придумывать реплики, представлять возражения оппонента и свою на них реакцию. Вести внутренний диалог по оценкам психологов не только вредно, но и саморазрушительно. Вместо того, чтобы действовать, человек погружается в пучину переживаний. Нередко эти переживания разъедают личность изнутри. Человек себя постоянно упрекает в несообразительности, медлительности, других ошибках. Это тоже не способствует движению к цели.

Преодолеть тягу к ведению внутреннего диалога помогает методика его перевода во внешний. Обсудите ситуацию с наставником, коучем, старшим коллегой. В результате проговаривания вы избавитесь от отрицательных эмоций, а возможно, и услышите какие-то полезные вопросы и мнения, позволяющие взглянуть на неудачи под другим углом. Проговорите варианты развития событий, оцените ситуацию извне.

Применение системного анализа

Принять решение в стрессовой ситуации поможет системное мышление, позволяющее оценить ситуацию сверху, что и требуется для эффективного руководства.

Предлагаю рассмотреть ситуацию с четырех сторон.

Прошлое ситуации. Здесь мы ищем ответы на вопрос о том, что привело к текущему положению дел. Какие были предпосылки, как давно это начало развиваться, что или кто повлиял на возникновение ситуации. Будущее ситуации. Рассматриваются все возможное варианты развития событий. Какие неизбежные изменения повлечет ситуация, что принять, а с чем бороться. Как использовать исходные данные, чтобы повернуть сценарий в наиболее благоприятное русло. Надсистема. Частью какой деятельности выступает наша ситуация. Оценить тенденции: что происходит в мире, в стране, в отрасли, в организации, если речь идет о работе отдела? Подсистема. Раскладываем ситуацию на детали и нюансы и прорабатываем каждую частичку отдельно.

Систематизация позволит принять решение по существу проблемы и набрать информацию для дальнейшей работы. Подвергая системному анализу свою деятельность, вы запасаетесь бесценным опытом управления.

Сводный анализ как инструмент работы руководителя

Управленцу, как я уже упоминала выше, важно помнить, что всего предвидеть невозможно, и промахи неизбежны. Но есть инструменты, которые помогают осмысленно работать с проблемами.

Среди них можно выделить технику сводного анализа. Применение своданализа позволяет выделить сильные и слабые стороны ситуации, определить риски и возможности. Эта простая техника позволяет замедлиться, охладиться и обрести должную рациональность.

Минимизация второстепенных стрессов

Там, где можно сократить воздействие стрессовых факторов, следует сделать это. Когда накапливаются вопросы и стрессы, спасательным кругом могут послужить рутинные дела и повседневные ритуальные действия. Ежедневные планерки с подчиненными, регулярные встречи со специалистами из отделов задают определенный ритм жизни организации. Таким образом, следуя распорядку, персонал избегает лишней суеты. Все, что может быть систематизировано, организовано, продумано и просчитано заранее, окажется на своих местах. Работа организации наладится и войдет в колею. И только действительно внезапные и сложные вещи потребуют вмешательства со стороны начальника.

Проработка негативных сценариев

Иногда бывает полезно отталкиваться от наихудших обстоятельств. Если вас что-то беспокоит, напишите сценарий самого худшего варианта развития событий под названием «Самая ужасная встреча», «Самые провальные переговоры», «Самая невыгодная сделка». Попробуйте представить себе все ошибки, которые могут быть допущены. Это позволит перейти к профилактике широкого спектра рисков.

Ошибка как этап

Ошибка превратилась в свершившийся факт, что с этим делать? Главное, не застопориваться на ней, не душить свою работоспособность упреками и прочими моральными терзаниями. Ошибку надо принять. Позволить себе считать, что вы приняли наилучшее решение на тот конкретный момент, обладая той информацией, которой владели. Пусть это привело к определенным трудностям. Эти трудности — всего лишь изменившиеся исходные данные. Их наличие надо учесть и двигаться дальше.

Отличие успешного человека не в том, что он безупречно и точно принимает решения в любой стрессовой ситуации. А в том, что он способен двигаться вперед всегда. Он откорректирует свои действия, проявит настойчивость и упорство в решении поставленных задач. Одиннадцать раз упадет и двенадцать раз встанет.

Трансляция уверенности

Более того ответственность руководителя за свои ошибки заключается еще и в умении вдохновлять сотрудников. Нельзя поддаваться панике и унынию, сеять суету или саботировать работу коллектива. При общении с подчиненными следует демонстрировать лишь нужные для дела эмоции, чтобы не передавать свое волнение команде. Сдерживание эффекта нервозности поможет скорее преодолеть временные затруднения и освободить пространство для дальнейшего развития организации.