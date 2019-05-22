Как руководителю не теряться в стрессовых ситуациях. Главбухов тоже касается

Работа руководителя практически всегда связана со стрессовыми ситуациями. Маленькие нестыковки и глобальные вопросы управления требуют непосредственного включения в ситуацию. Все, что работники организации делают по заданной схеме, связано с ежедневной рутинной работой. А все, что выбивается из обыденности, требует внимания начальника. Уметь принять взвешенное решение в любой нестандартной и стрессовой ситуации, пожалуй, одно из самых важных умений менеджера.
Не поддаваться эмоциям, не сеять панику, сохранять свое лицо и лицо фирмы, действовать в корпоративных интересах — компетенции в рамках этого умения. В этом смысле руководителя можно сравнить с разведчиком на задании, для которого чрезвычайно важно сохранять холодную голову и решать поставленную задачу вопреки любым обстоятельствам.
Принятие ситуации стрессаОсознание себя таким работником-разведчиком — уже первый шаг на пути к цели. Руководитель должен представлять, что его работа связана со стрессом. Стресс неизбежен, его нужно принять как данность. Вместе с тем следует понимать, что не все подвластно человеку, какой бы пост он ни занимал и каким бы опытом не обладал, бывают форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы. Фактор непредсказуемости присутствует и влияет на результаты работы, не нужно переживать по этому поводу, с этим следует смириться.
Планирование и очередность делСледующее важное умение управленца — это способность решать проблемы по мере их поступления. Откладывать неактуальные задачи, не изводить себя и подчиненных тем, что может случиться в отдаленной перспективе. Заниматься насущными делами, не забывая про планирование и предвидение развития событий. Выделять главное, не терпящее отлагательств дело и мобилизоваться на его решение.
Саморегуляция и самоконтрольОсвоение практики саморегуляции существенно поможет в управлении эмоциями, а также физическим и психологическим состоянием в целом. Здесь поможет практика контроля пульса, описанная в книге «Сила воли. Как развить и укрепить» автора Келли Макгонигал. Люди, которые умеют силой мысли замедлять и ускорять частоту сердцебиений, которая и является мерилом степени возбуждения, могут этим приемом заставить себя успокоиться или, наоборот, активизироваться. Владеющие этой практикой успешны в принятии решений, поскольку способны холодно оценивать ситуацию.
Кроме того, к таким полезным практикам относится медитация и умение регулировать свои эмоции посредством других методик.
Как и в спорте, здесь многое зависит от частоты тренировок.
Остановить внутренний диалогВ стрессовой ситуации люди склонны вести так называемый внутренний диалог. Бесконечно возвращаться к ситуации, придумывать реплики, представлять возражения оппонента и свою на них реакцию. Вести внутренний диалог по оценкам психологов не только вредно, но и саморазрушительно. Вместо того, чтобы действовать, человек погружается в пучину переживаний. Нередко эти переживания разъедают личность изнутри. Человек себя постоянно упрекает в несообразительности, медлительности, других ошибках. Это тоже не способствует движению к цели.
Преодолеть тягу к ведению внутреннего диалога помогает методика его перевода во внешний. Обсудите ситуацию с наставником, коучем, старшим коллегой. В результате проговаривания вы избавитесь от отрицательных эмоций, а возможно, и услышите какие-то полезные вопросы и мнения, позволяющие взглянуть на неудачи под другим углом. Проговорите варианты развития событий, оцените ситуацию извне.
Применение системного анализаПринять решение в стрессовой ситуации поможет системное мышление, позволяющее оценить ситуацию сверху, что и требуется для эффективного руководства.
Предлагаю рассмотреть ситуацию с четырех сторон.
- Прошлое ситуации. Здесь мы ищем ответы на вопрос о том, что привело к текущему положению дел. Какие были предпосылки, как давно это начало развиваться, что или кто повлиял на возникновение ситуации.
- Будущее ситуации. Рассматриваются все возможное варианты развития событий. Какие неизбежные изменения повлечет ситуация, что принять, а с чем бороться. Как использовать исходные данные, чтобы повернуть сценарий в наиболее благоприятное русло.
- Надсистема. Частью какой деятельности выступает наша ситуация. Оценить тенденции: что происходит в мире, в стране, в отрасли, в организации, если речь идет о работе отдела?
- Подсистема. Раскладываем ситуацию на детали и нюансы и прорабатываем каждую частичку отдельно.
Сводный анализ как инструмент работы руководителяУправленцу, как я уже упоминала выше, важно помнить, что всего предвидеть невозможно, и промахи неизбежны. Но есть инструменты, которые помогают осмысленно работать с проблемами.
Среди них можно выделить технику сводного анализа. Применение своданализа позволяет выделить сильные и слабые стороны ситуации, определить риски и возможности. Эта простая техника позволяет замедлиться, охладиться и обрести должную рациональность.
Минимизация второстепенных стрессовТам, где можно сократить воздействие стрессовых факторов, следует сделать это. Когда накапливаются вопросы и стрессы, спасательным кругом могут послужить рутинные дела и повседневные ритуальные действия. Ежедневные планерки с подчиненными, регулярные встречи со специалистами из отделов задают определенный ритм жизни организации. Таким образом, следуя распорядку, персонал избегает лишней суеты. Все, что может быть систематизировано, организовано, продумано и просчитано заранее, окажется на своих местах. Работа организации наладится и войдет в колею. И только действительно внезапные и сложные вещи потребуют вмешательства со стороны начальника.
Проработка негативных сценариевИногда бывает полезно отталкиваться от наихудших обстоятельств. Если вас что-то беспокоит, напишите сценарий самого худшего варианта развития событий под названием «Самая ужасная встреча», «Самые провальные переговоры», «Самая невыгодная сделка». Попробуйте представить себе все ошибки, которые могут быть допущены. Это позволит перейти к профилактике широкого спектра рисков.
Ошибка как этапОшибка превратилась в свершившийся факт, что с этим делать? Главное, не застопориваться на ней, не душить свою работоспособность упреками и прочими моральными терзаниями. Ошибку надо принять. Позволить себе считать, что вы приняли наилучшее решение на тот конкретный момент, обладая той информацией, которой владели. Пусть это привело к определенным трудностям. Эти трудности — всего лишь изменившиеся исходные данные. Их наличие надо учесть и двигаться дальше.
Отличие успешного человека не в том, что он безупречно и точно принимает решения в любой стрессовой ситуации. А в том, что он способен двигаться вперед всегда. Он откорректирует свои действия, проявит настойчивость и упорство в решении поставленных задач. Одиннадцать раз упадет и двенадцать раз встанет.