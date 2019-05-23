Как налоговики вычисляют работодателей с конвертными зарплатами

Отечественные предприниматели и организации стремятся держать значительную часть доходов «в тени», посетовали налоговики.

Чтобы сэкономить на фонде оплаты труда и налогах, многие работодатели «прячут» часть зарплаты своих наемных работников от официального оформления. Естественно, это незаконно. Часть белых заработков снижается, потому что работодатели используют различные вариации «серых» схем.

Признаки «серости»

Как рассказали в УФНС по Костромской области, налоговые органы проводят кампанию по борьбе с тенезацией заработной платы, если:

— зарплата сотрудников той или иной деятельности заявлена значительно ниже, чем средний уровень по региону или по аналогичной отрасли; — сотрудники на руководящих должностях по документам получают меньше денег, чем сотрудники рядового ранга; — работник организации в целях получения кредита в банковских документах указал не тот уровень зарплаты, что числится в налоговых отчетах по его организации; — поступила жалоба работника, обращение, звонок или письмо о выплате серой или черной зарплаты.

Расплата за грехи

Работодатели, практикующие «серые» схемы «оптимизации» заработной платы, должны быть готовы к тому, что в результате проверки налоговыми органами этот факт раскроется, предупреждает УФНС.

Если работодатель не уплачивает с выдаваемых работникам средств НДФЛ и не отчисляет на их основе взносы в социальные фонды, он подлежит административной и уголовной ответственности:

— ст. 122 НК предусматривает за занижение базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате штраф в размере 20% от невыплаченной суммы. Штраф будет начислен даже в том случае, если к ситуации недоимки или неуплаты налога привело бездействие работодателя;

— то же деяние, совершенное умышленно, если это удалось доказать, влечет за собой удвоенную сумму штрафа;

— помимо штрафов и пеней, придется заплатить все недоначисленные суммы в полном объеме;

— руководители организаций могут быть вызваны на специальную комиссию по зарплатам, где им придется отвечать перед представителями налоговых органов и в результате повышать официальную зарплату либо же предстать перед выездной проверкой, где могут выявиться еще и дополнительные нарушения, помимо махинаций с зарплатой;

— по ст. 199 УК, если организация не предоставила или предоставила налоговые декларации или иные требуемые документы, связанные с зарплатой, не вовремя, либо же в этих документах содержится заведомо ложная информация, ей может быть начислен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. А виновный в таком нарушении может быть оштрафован на сумму годового дохода (от 1 до 3 лет), лишен права на определенную деятельность или должности, либо приговорен к принудительным работам до 2 лет, а возможен также полугодовой арест или лишение свободы (до 2 лет);

— если проблемы с налоговыми декларациями возникли по предварительному сговору группы лиц, либо размер нарушения особо крупный, суммы штрафов возрастут (максимум до 500 тысяч руб.), а сроки наказаний удлинятся (принудительные работы до 5 лет, ограничения в деятельности до 3 лет, лишение свободы до 6 лет).

Сотрудники тоже виноваты

Вина за серую зарплату лежит не только на работодателе и ответственность перед законом несет не только одна сторона. Работник, получивший доход, с которого не уплачены положенные по закону налоги,и уплатить положенные суммы в бюджет. Срок для этого предоставляется до 30 апреля следующего года, а для уплаты — до 15 июля.

Если физическим лицом это не было сделано, то ответственность по ст. 228 НК предполагает штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (до 30% от полной суммы, не менее 1000 руб.). А если нарушение было повторным или особо крупным по размерам, ответственность может быть уголовной.

Почему «серая зарплата» — это плохо

Выплата заработной платы вовремя и в установленном размере — законодательная обязанность работодателя. За не вовремя полученный или неполный «конверт» работник не может потребовать у работодателяили законным образом на него повлиять для восстановления попранных прав.

Многие выплаты социального характера, например, пособия по беременности и родам, по уходу за малышом, по нетрудоспособности, отпускные и др., рассчитываются исходя из официально указанной в документах суммы зарплаты.

При получении кредита у получающего белую зарплату не возникнет проблем, ведь его доход фиксируется во всех фондах, а при серой зарплате возможны разночтения.

Размер будущей пенсии работающего гражданина напрямую зависит от отчислений в ПФР. Если они не производятся или отчисляются в уменьшенных размерах, то это неминуемо отразится на сумме будущего пенсионного обеспечения. Получающий серую зарплату делает выбор в пользу немедленного увеличения суммы, получаемой на руки, тем самым лишая себя значительной части будущих пенсионных накоплений.

Жалобы

Если работодатель отказывается выплачивать зарплату или ее часть официально, несмотря на требование работника, сотрудник вправе обратиться в трудовую или налоговую инспекцию, либо в прокуратуру.

Налоговики регулярно вызывают на зарплатные комиссии работодателей, которых подозревают в выплате «серых» зарплат. Сигналы о фактах выплаты зарплаты «в конвертах» поступают в налоговые органы, в том числе, из Прокуратуры, Госинспекции по труду и от физических лиц.

В отношении налогоплательщиков, которые игнорируют приглашения на заседания комиссии в налоговых органах, без объяснения причин, материалы направляются мировым судьям, поскольку неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), является административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 19.4 КоАП, и влечет наложение штрафа на должностных лиц от 2 до 4 тысяч рублей.