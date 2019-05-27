Выбираем кассу, боремся с блокировками и уничтожаем черновики: что обсуждают бухгалтеры

Обзор самых важных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Какую онлайн-кассу купить?

Для многих предпринимателей 1 июля 2019 г. завершится отсрочка по переходу на онлайн-кассы.

Но для многих ее продлили.

Ну всё. Отдышалась от отчетов, теперь хочу ставить онлайн-кассу. Товарищи по окопам! Какую кассу купить, если у меня будет 1 (один!) чек в месяц? А можно какую-то такую кассу, чтобы все было в компе, а отдельного аппаратика не было? И как это работает: в одном месте я покупаю кассу, а в другом выбираю оператора? Буду признательна за поделиться опытом! — Наталия Поган

Что рекомендуют коллеги?

«Атол 30ф 1с. И все прекрасно» — голос Владимира за Атол 30 ф.

На что следует обратить внимание при работе с онлайн-кассой, рассказывает Александр:

«Атол 30ф, 11ф и т.д Только учитывайте, после покупки ее нужно настроить и установить, это не так просто и очевидно для обычного пользователя. А ещё нужно проверить прошивку, чтобы она поддерживала 1,05 и при необходимости прошить, а это то же не легко))) Далее ее нужно будет обслуживать, в какой-то момент обязательно по каким-то причинам перестанут отправляться чеки, и с этим нужно будет разбираться)»

«На счет машинок на маленькое количество чеков, лучше к продавцам. У нас похожая с вами ситуация, используем Атол 30ф с 2017- нареканий нет. Как правило, организации, продающие ККМ, оказывают услуги по подключению к ОФД и регистрации ИФНС. Стоимость ОФД везде практически одинакова около 3000р. 13 мес. Регистрация в ИФНС по разному стоит, так же как и настройка 1С» (Наталия Савенкова).

Как работает Эвотор — делится Екатерина:

«В год пробиваем 10 чеков. Купили Эвотор. Может работать автономно от 1С. Как раньше ПКО из 1С, чек из ККТ. В ККТ номенклатура до 50 тыс. Но на наши 5 видов номенклатуры хватает».

В какую копейку обойдется онлайн-касса, просчитала Ирина:

«Если купите у ЦТО, то они и подключат вас к ОФД, и зарегят в ФНС, если всё это самой сложно. Касса около 15-20 т.р., раз в год 3 т.р. — ОФД, 8-10 ФНС, плюс обслуживание, если сами не разберётесь, по то цены разные, мои ЦТО берут 1950 р в квартал».

Помним, что онлайн-кассу можно не только купить, но и арендовать. Правда, большой вопрос: выгодна ли будет аренда?

«Ну аренда минимум по моему 2000 в мес. стоит, за год любая касса окупается» — говорит Елена.

Если у вас есть сомнения на какой онлайн-кассе оставить выбор, то с помощью сервиса на «Клерке», можно подобрать необходимую кассу.

Как поступить со старой ККТ?

При переходе на онлайн-кассы многие старые кассовые аппараты устарели и не все подлежат модификации, соответственно возникает вопрос:

Что вы сделали со старыми кассами? Не онлайн? Куда их деть? — Ольга Осокина

Законодательство не обязывает хранить сам кассовый аппарат. Хранить должны только фискальные данные, их срок хранения 5 лет. Да и выбросить кассовый аппарат на мусор тоже нельзя, т.к. он относится к отходам производства и потребления 4 класса опасности, которые подлежат обязательной утилизации специализированными организациями. Неправильное обращение с отходами карается высокими штрафами.

Специализированные организации — это, конечно, дополнительная трата времени и дополнительные финансовые расходы. Как в итоге поступают с устаревшей кассовой техникой коллеги?

Среди ответов лидирует:

Отдать детям. Дети по достоинству оценят новую игрушку. Просто выбросить. Оставить и пусть хранится где-нибудь на складе. Уточнить у производителя, есть ли возможность модификации:

«На сайте производителя проверьте возможность модернизации. Либо же найдете на сайте производителя АСЦ, которое сможет объяснить — модернизируется или нет: если ответ да — скажут цену модернизации, если ответ нет — тогда как раритет в музей» ( Максим Сухоруков ).

Какие лайфхаки у вас еще есть для старых касс?

Черновик в жизни бухгалтера

Проверяю одну фирму... О вреде экономии рассказ. Смотрю доки, а они распечатаны на черновиках. А черновик, это договор с контрагентом, с одной (ОДНОЙ) печатью от него. А другой документ, на подлиннике счета контрагента. Хорошо, что это я, а если бы заинтересованное лицо? — Алла Кись

Бухгалтеры скрупулезны в своей работе, ведут учёт каждой копейки, минимизируют налоги, сокращают расходы организации. Бумага в бухгалтерии расходуется пачками и в процессе работы остаются черновики. Вот на счет черновиков и решили чуть подискутировать: выбрасывать их или подарить вторую жизнь?

Программисты всегда акцентируют внимание, что не стоит в принтер загружать черновики, т.к. получится не экономия бумаги, а порча принтера:

«C тех пор как мне системный администратор вломил за то, что я порчу принтер черновиками, я не использую их вообще» (Эминем Эминем).

Иногда на черновиках может быть информация не для всех, а только для узкого круга пользователей. Очень нежелательно, чтобы такие черновики оказались не в тех руках:

«Мне казалось, что история с Ходорковским научила не пользоваться черновиками» (Ольга Кривонос).

Контролирующие органы тоже злоупотребляют работой на черновиках:

«Налоговая сама пользуется черновиками. На мой вопрос, что так, инспектор ответила: » У нас бумаги не хватает« — рассказывает Мария.

При обсуждении вопроса о черновиках большинство бухгалтеров предпочитают не использовать их в работе, а сразу уничтожать:

«Ога, надо мной смеются, что я любые черновики сразу в шредер отправляю. Ну и пусть смеются, но годы работы в банковских и консалтинговых структурах приучили намертво — лишней информации не должно быть:) В любом виде» — говорит Ольга.

А как у вас обстоят дела с черновикам?

Очередные квесты с разблокировкой расчетных счетов

Делая еженедельные обзоры по самым животрепещущим темам для бухгалтеров вижу, что из недели в неделю курсирует один и тот же вопрос — блокировка расчетного счёта и проблемная разблокировка.

Прошу помощи, у кого такое было. Висит ограничение по счету с 2017 г. Банк продиктовал номера даты и суммы всех инкассо, поехала в ИФНС. Там дали список файлов, которые были отправлены в банк. То есть все инкассо были давно отозваны! Но банк почему то их не видит! И даже в файлах. Что за ерунда? — Светлана Терешина

На разблокировку уходят недели. Не так давно один расчетный счет разблокировала около месяца: при этом в банк от налоговиков никакой информации не поступало, а налоговики рассказывали, что вот сейчас всё передаем в банк и прозвоните дня через три.

Звонками в налоговую потом ничего доказать невозможно, поэтому сразу свои претензии следует излагать на бумаге:

«Пишите только письменно. Все они могут. У меня такое было. Причем пишите в ИФНС, пусть вам дадут письменный ответ с номерами фалов. Далее — в банк с указанием, что налоговый орган все вам отправил и вообще офигели. Все письменно. Если банк ответит, что не получал — в управление ЦБ и УФНС жалобы» (Елена Синицына).

Также следует проверить, актуальная ли у налоговиков информация по вашему банку, его реквизитам:

«Было такое, ВТБ поменял БИК, и по старому бику разблокировки улетали, поехал ножками в отдел не помню какой, поговорил, парни отправили бумажным письмом в банк, через 6 дней сняли все» (Гор Хакобян).

Налоговики могут и пустой контейнер отправить в банк, а могут даже и не ваш:

«У нас было такое недавно, выяснили, что налорги отправили в банк пустой контейнер, Т. е . внутри контейнера не было решения об отмене блокировки» (Елена Уткина).

И фаворит всей этой долгой и нудной разблокировки расчетного счета — переход налоговых органов на новое программное обеспечение:

«Та же история была. Только налоговая прямо сказала — отозвать электронно нет возможности в связи со сбоями при устоновке нового ПО. О чем и дали письменное подтверждение. Эту бумагу отвезли в банк. В течении 3-х рабочих дней банк снял блокировку» (Наталья Кургузова).