ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными

Время, когда предприниматель мог искренне надеяться, что налоговикам и правоохранителям до него нет дела, поскольку его компания не самый примечательный налогоплательщик, прошло. Условия администрирования бизнеса меняются — государство активно выводит предпринимателей в «белую зону». Компании начинают «обеляться», а налоговики и правоохранители активно взаимодействуют, повышая показатели собираемости налогов, выявляя не только недобросовестных налогоплательщиков, но и стоящих за ними физлиц-выгодоприобритателей, а это уже персональная ответственность, зачастую перерастающая в уголовную.

Какие существуют критерии проявления интереса к компаниям со стороны налоговиков? Как налоговые правонарушения перерастают в уголовные риски? Что нужно предпринять, чтобы не попасть в поле зрения ФНС и УЭБиПК? Как обезопасить себя и свой бизнес?

Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Цифровизация на службе ФНС

Сбор необходимой доказательной базы автоматизирован. Все мы знаем о работе таких поисковых аналитических систем, как АСК НДС-2, СУР АСК НДС-2, ВНП, АИС «Налог-3».

Например, если ваш контрагент не уплатили налоги, а вы включили сделку с ним в налоговую декларацию и получили вычеты, то не сомневайтесь, АСК НДС-2 это отследит.

СУР АСК НДС-2 определит в вашей цепочке поставок наличие «однодневок» и отнесет вашу компанию к категории налогоплательщиков с высоким уровнем рисков, что может стать поводом к проведению предпроверочного анализа и выездной проверки.

ВНП-отбор сопоставляет вашу фирму с другими участниками отрасли по ряду критериев и проставляет баллы. При определенном количестве набранных баллов система рекомендует налогоплательщика к выездной проверке.

АИС «Налог-3» анализирует движение денежных средств, наличие имущества. Ведь налоговикам важно не только начислить недоимку, но и определить вероятность ее взыскания с компании.

В арсенале налоговых органов порядка 20 систем, которые помогают отслеживать правонарушения.

Три признака того, что вами заинтересовалась ФНС

Рассмотрим факторы, свидетельствующие о проявлении интереса к вашей компании со стороны ФНС:

Вас пригласили на одну из комиссий — убытки, НДС, зарплата. Вашим контрагентам и в банк направлены запросы. Вы получили требования по сомнительным сделкам.

225-38823-17 в

Стоить отметить, что не всегда вышеперечисленные события заканчиваются выездной налоговой проверкой. Если по каким-то причинам налоговая служба решила, что приходить к вам с проверкой нецелесообразно, не спешите радоваться, информация по Вам может быть передана в УЭБиПК. Согласно Письму Следственного комитета РФ от 13 сентября 2017 г. N2016 году СК РФ возбуждено 3111 уголовных дел по налоговым составам, в том числе 1676 по материалам, поступившим из ФНС России, то есть более 53%.

Передача информации из ФНС в УЭБиПК регламентируется письмом от ФНС России от 22.04.2015 №ПА-4-6/6929 «О порядке взаимодействия с МВД России». Сведения могут передаваться в любое время и в любом объеме. Сотрудники УЭБиПК имеют доступ к налоговой тайне, поэтому никаких проблем с передачей информации не возникает.

ФНС передала информацию о нарушениях в УЭБиПК: основные признаки

Одним из первых сигналов, что ФНС передал информацию о правонарушениях в УЭБиПК является направление запросов в ваш банк и поставщикам.

Вторым сигналом может служить получение запроса с требованием предоставить документацию о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Ну и третий сигнал — вызов на опрос сотрудников вашей компании и контрагентов.

Если Вы получили запрос не спишите готовить документы. Помните, что запрос должен обладать следующими критериями законности:

Обоснованность — основан на нормах закона, которые предоставляют право сотрудникам правоохранительных органов запрашивать документы и информацию (ссылка на п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции»). Правомерным — содержит данные о направлении запроса в рамках материала проверки (должен быть указан номер КУСП — номер регистрации материала проверки в книге учета сообщений о преступлении). Мотивированным — указаны конкретные фактические обстоятельства, наличие которых позволяет сделать вывод о том, что запрашиваемые документы относятся к предмету проверки.

Если запрос не обладает вышеперечисленными свойствами, то можно ответить на запрос письмом с просьбой устранить имеющиеся недостатки и направить повторное требование. Помимо запроса, оперативники могут прийти в офис и самостоятельно изъять необходимые документы. Несмотря на то, что обследование является гласным разыскным мероприятием и должно проводиться только с согласия компании, на практике обследование мало чем отличается от обыска. Поэтому после получения запроса из полиции, для понимания и минимизации рисков, рекомендуем вам обратиться к юристам, специализирующимся в данной отрасли права.

Уголовное преследование: как доказать отсутствие умысла

Если у вас изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности или вы сами их предоставили, риск возбуждения уголовного дела серьезно повышается. В этой ситуации важно понимать различие прямого и косвенного умысла. Именно эта тонкая грань разделяет административное правонарушение от уголовного преступления.

Косвенный умысел — лицо относится безразлично к негативным последствиям (причинение ущерба бюджету вследствие неуплаты налогов): вам предлагают заключить договор с сомнительным контрагентом, вам все равно будет ли он платить налоги, ваша цель — исполнение договора. Сделка реальна, имеет деловую цель.

При прямом умысле — лицо желает наступления негативных последствий: вы самостоятельно привлекаете недобросовестного налогоплательщика с целью сэкономить на налогах. Говоря терминами налоговиков и правоохранителей, ваша цель — получение необоснованной налоговой выгоды. При этом сделка фиктивна либо исполняется иным контрагентом и/или на иных условиях.

Как правоохранители доказывают наличие у вас прямого умысла?

Мне нравится выражение «любая имитация оставляет следы имитации», приведенное в методических рекомендациях по выявлению умысла ФНС и СК РФ от 2017 года (Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@). И если вы привлекли одну или несколько фирм-однодневок и пытаетесь имитировать с их участием реальную финансово-хозяйственную деятельность, то следы такой имитации можно выявить, например, с помощью следующих действий:

Опросить сотрудников отделов закупок, сбыта, склада о том, знаком ли им такой контрагент. Как правило, сотрудники компании говорят от кого на самом деле поступал товар или кем выполнялись работы, а о фиктивном контрагенте либо вовсе не знают, либо дают противоречивые показания. Изъять информацию из пункта пропускной системы, сбор данных о логистике. Изъять данные электронной переписки, исследовав которую, установить с кем на самом деле происходило общение по заключению и исполнению спорных сделок. Взять данные из налоговой и банка об IPи MAC-адресах компьютеров, с которых осуществлялось отправление отчетности и платежей спорных компаний.

Реальный пример из нашей практики: производственная компания, при помощи фирм-однодневок, завышала стоимость расходных материалов и формально производила ежемесячный ремонт и техобслуживание оборудования. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников отдела ремонта, которые пояснили, что станки ремонтируются раз в пять лет. Сотрудники склада дали сведения, кто и в каком объеме на самом деле привозил расходные материалы и запчасти. Естественно, о существовании фиктивных контрагентов, указанных в налоговой декларации, никто из работников не знал.

10 действий, которые помогут самостоятельно снизить риск привлечения к уголовной ответственности

Отслеживайте свои показатели относительно общедоступных критериев отбора для ВНП (Приказ ФНС России от 30.05.2007 NММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»). Отслеживайте факторы проявления интереса со стороны ФНС и МВД (см. выше). Храните документацию и цифровую информацию вне офиса. Полностью откажитесь от схем с «однодневками». Проведите работу по выявлению фиктивных сделок и контрагентов. Установите процесс выбора данных контрагентов и лиц к нему причастных. Объясните процесс выбора данных контрагентов, как и кем он сделан. Соберите доказательства реальности сделок с фиктивными контрагентами, если это возможно. Соберите доказательства отсутствия умысла у руководства компании (как пример, руководитель компании не осуществляет подбор контрагентов). Получите пояснения причастных к сделкам лиц (закупки, сбыт, склад и др.).

В заключение хочу отметить, что наша команда более 12 лет занимается защитой бизнеса от уголовной ответственности и часто сталкиваемся с тем, что руководители и собственники компаний, даже понимая свои риски, откладывают работу с ними на «потом». Но это «потом» может наступить и помимо вашей воли.

Защита от претензий правоохранителей в рамках возбужденного уголовного дела, а тем более переданного в суд, ресурсозатратна (морально и материально) и низкоэффективна. Как показывает практика, и уголовные, и налоговые риски есть в любой компании и лучше проработать их до того, как ваша фирма попадет в поле зрения госорганов.

Проведите в своей компании профилактику уголовных рисков и это позволит вам:

Определить бизнес-процессы и сделки, содержащие уголовные риски Установить лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, повысить их защищенность Повысить защищенность и стабильность работы компании даже в процессе предъявления претензий со стороны правоохранительных и налоговых органов Снизить риск попадания компании в поле зрения контролирующих органов.