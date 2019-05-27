ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными

Время, когда предприниматель мог искренне надеяться, что налоговикам и правоохранителям до него нет дела, поскольку его компания не самый примечательный налогоплательщик, прошло. Условия администрирования бизнеса меняются — государство активно выводит предпринимателей в «белую зону». Компании начинают «обеляться», а налоговики и правоохранители активно взаимодействуют, повышая показатели собираемости налогов, выявляя не только недобросовестных налогоплательщиков, но и стоящих за ними физлиц-выгодоприобритателей, а это уже персональная ответственность, зачастую перерастающая в уголовную.
Какие существуют критерии проявления интереса к компаниям со стороны налоговиков? Как налоговые правонарушения перерастают в уголовные риски? Что нужно предпринять, чтобы не попасть в поле зрения ФНС и УЭБиПК? Как обезопасить себя и свой бизнес?
Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Цифровизация на службе ФНССбор необходимой доказательной базы автоматизирован. Все мы знаем о работе таких поисковых аналитических систем, как АСК НДС-2, СУР АСК НДС-2, ВНП, АИС «Налог-3».
Например, если ваш контрагент не уплатили налоги, а вы включили сделку с ним в налоговую декларацию и получили вычеты, то не сомневайтесь, АСК НДС-2 это отследит.СУР АСК НДС-2 определит в вашей цепочке поставок наличие «однодневок» и отнесет вашу компанию к категории налогоплательщиков с высоким уровнем рисков, что может стать поводом к проведению предпроверочного анализа и выездной проверки.
ВНП-отбор сопоставляет вашу фирму с другими участниками отрасли по ряду критериев и проставляет баллы. При определенном количестве набранных баллов система рекомендует налогоплательщика к выездной проверке.
АИС «Налог-3» анализирует движение денежных средств, наличие имущества. Ведь налоговикам важно не только начислить недоимку, но и определить вероятность ее взыскания с компании.
В арсенале налоговых органов порядка 20 систем, которые помогают отслеживать правонарушения.
Три признака того, что вами заинтересовалась ФНСРассмотрим факторы, свидетельствующие о проявлении интереса к вашей компании со стороны ФНС:
- Вас пригласили на одну из комиссий — убытки, НДС, зарплата.
- Вашим контрагентам и в банк направлены запросы.
- Вы получили требования по сомнительным сделкам.
Передача информации из ФНС в УЭБиПК регламентируется письмом от ФНС России от 22.04.2015 №ПА-4-6/6929 «О порядке взаимодействия с МВД России». Сведения могут передаваться в любое время и в любом объеме. Сотрудники УЭБиПК имеют доступ к налоговой тайне, поэтому никаких проблем с передачей информации не возникает.
ФНС передала информацию о нарушениях в УЭБиПК: основные признакиОдним из первых сигналов, что ФНС передал информацию о правонарушениях в УЭБиПК является направление запросов в ваш банк и поставщикам.
Вторым сигналом может служить получение запроса с требованием предоставить документацию о финансово-хозяйственной деятельности компании.
Ну и третий сигнал — вызов на опрос сотрудников вашей компании и контрагентов.
Если Вы получили запрос не спишите готовить документы. Помните, что запрос должен обладать следующими критериями законности:
- Обоснованность — основан на нормах закона, которые предоставляют право сотрудникам правоохранительных органов запрашивать документы и информацию (ссылка на п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции»).
- Правомерным — содержит данные о направлении запроса в рамках материала проверки (должен быть указан номер КУСП — номер регистрации материала проверки в книге учета сообщений о преступлении).
- Мотивированным — указаны конкретные фактические обстоятельства, наличие которых позволяет сделать вывод о том, что запрашиваемые документы относятся к предмету проверки.
Уголовное преследование: как доказать отсутствие умыслаЕсли у вас изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности или вы сами их предоставили, риск возбуждения уголовного дела серьезно повышается. В этой ситуации важно понимать различие прямого и косвенного умысла. Именно эта тонкая грань разделяет административное правонарушение от уголовного преступления.
Косвенный умысел — лицо относится безразлично к негативным последствиям (причинение ущерба бюджету вследствие неуплаты налогов): вам предлагают заключить договор с сомнительным контрагентом, вам все равно будет ли он платить налоги, ваша цель — исполнение договора. Сделка реальна, имеет деловую цель.
При прямом умысле — лицо желает наступления негативных последствий: вы самостоятельно привлекаете недобросовестного налогоплательщика с целью сэкономить на налогах. Говоря терминами налоговиков и правоохранителей, ваша цель — получение необоснованной налоговой выгоды. При этом сделка фиктивна либо исполняется иным контрагентом и/или на иных условиях.
Как правоохранители доказывают наличие у вас прямого умысла?
Мне нравится выражение «любая имитация оставляет следы имитации», приведенное в методических рекомендациях по выявлению умысла ФНС и СК РФ от 2017 года (Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@). И если вы привлекли одну или несколько фирм-однодневок и пытаетесь имитировать с их участием реальную финансово-хозяйственную деятельность, то следы такой имитации можно выявить, например, с помощью следующих действий:
- Опросить сотрудников отделов закупок, сбыта, склада о том, знаком ли им такой контрагент. Как правило, сотрудники компании говорят от кого на самом деле поступал товар или кем выполнялись работы, а о фиктивном контрагенте либо вовсе не знают, либо дают противоречивые показания.
- Изъять информацию из пункта пропускной системы, сбор данных о логистике.
- Изъять данные электронной переписки, исследовав которую, установить с кем на самом деле происходило общение по заключению и исполнению спорных сделок.
- Взять данные из налоговой и банка об IPи MAC-адресах компьютеров, с которых осуществлялось отправление отчетности и платежей спорных компаний.
10 действий, которые помогут самостоятельно снизить риск привлечения к уголовной ответственности
- Отслеживайте свои показатели относительно общедоступных критериев отбора для ВНП (Приказ ФНС России от 30.05.2007 NММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»).
- Отслеживайте факторы проявления интереса со стороны ФНС и МВД (см. выше).
- Храните документацию и цифровую информацию вне офиса.
- Полностью откажитесь от схем с «однодневками».
- Проведите работу по выявлению фиктивных сделок и контрагентов.
- Установите процесс выбора данных контрагентов и лиц к нему причастных.
- Объясните процесс выбора данных контрагентов, как и кем он сделан.
- Соберите доказательства реальности сделок с фиктивными контрагентами, если это возможно.
- Соберите доказательства отсутствия умысла у руководства компании (как пример, руководитель компании не осуществляет подбор контрагентов).
- Получите пояснения причастных к сделкам лиц (закупки, сбыт, склад и др.).
Защита от претензий правоохранителей в рамках возбужденного уголовного дела, а тем более переданного в суд, ресурсозатратна (морально и материально) и низкоэффективна. Как показывает практика, и уголовные, и налоговые риски есть в любой компании и лучше проработать их до того, как ваша фирма попадет в поле зрения госорганов.
Проведите в своей компании профилактику уголовных рисков и это позволит вам:
- Определить бизнес-процессы и сделки, содержащие уголовные риски
- Установить лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, повысить их защищенность
- Повысить защищенность и стабильность работы компании даже в процессе предъявления претензий со стороны правоохранительных и налоговых органов
- Снизить риск попадания компании в поле зрения контролирующих органов.
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