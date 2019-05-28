Как налоговая выявляет недобросовестные организации?

В своей работе — в том числе при планировании проверок — налоговая инспекция, в первую очередь, уделяет внимание «недобросовестным компаниям». При этом практика показывает, что даже честная организация может оказаться в списке недобросовестных: просто из-за невнимательности. Сегодня поговорим о пяти вещах, на которые нужно обращать особое внимание, чтобы не стать объектом интереса инспекторов.

1. Адрес регистрации

Здесь есть несколько основных требований. Прежде всего, адрес должен существовать реально — и по этому адресу действительно должно находиться помещение, в котором ведёт деятельность зарегистрированная фирма. Если налоговый инспектор обнаружит, что запись об адресе в ЕГРЮЛ недостоверна, фирма получит 6 месяцев на исправление этого момента. При отсутствии реакции компанию исключат из ЕГРЮЛ.

Такая ситуация — не редкость: например, в феврале 2017-го сотрудники ФНС в ходе выездной проверки обнаружили, что ООО «Инновации» (центр, специализирующийся на сертификации услуг) фактически не находится по своему юридическому адресу. Соответствующую запись внесли в ЕГРЮЛ, компания её проигнорировала, и в марте этого года она была исключена из реестра. Оспорить это решение на данный момент не представляется возможным, а при своевременной реакции проблема бы просто не возникла.

Кроме того, старайтесь, чтобы адрес компании не был адресом массовой регистрации. Если в нужном вам месте зарегистрировано более 10-и юрлиц, это автоматически привлекает внимание налоговой.

2. Значительные вычеты по НДС

Если вы регулярно подаёте на вычеты по НДС, которые по своему удельному весу сравнимы с начисленной суммой налога, это однозначно заинтересует ФНС. Как правило, инспекторы проверяют такие организации на уклонение от налогообложения.

Пример из практики: некое ООО подало за 2016-й год 4 ежеквартальных декларации по НДС, в которых заявляло вычеты 97.7-99.5%. В конечном счёте, налоговая нагрузка по налогу на прибыль для этого ООО составила всего 0.8%. При этом, согласно приказу ФНС России от 30.05.2007 NoММ- 3-06/333@ и его приложениям, нагрузка ниже 1% для торговых организаций или 3% для производственных является подозрительной.

Была назначена выездная проверка, в результате которой было обнаружено, что ООО не может подтвердить понесённые рекламные расходы и часть командировочных затрат. Компанию привлекли к ответственности: 1 700 000 рублей недоимка по налогам, 340 000 рублей штраф и 67 000 рублей пени.

3. Имущество

Всё имущество, указанное в декларациях, должно точно соответствовать реальному имуществу организации. К примеру, транспортных средств в ГИБДД должно быть зарегистрировано столько же, сколько присутствует в налоговых документах. То же самое касается недвижимости и прочих активов.

Классический пример: в 2011-м году инспекторы, проводившие выездную проверку в одной из строительных организаций, установили, что в налоговой декларации не проданных в 2010-м автомобиля и два трактора, не эксплуатировавшихся по дорогам общего пользования (такие транспортные средства всё равно регистрируются в Гостехнадзоре). В итоге организации пришлось подать уточнённую декларацию по транспортному налогу, что привело к дополнительным расходам.

4. Движение средств

Малое предприятие, которое является контрагентом крупного и проводит сделки на крупные суммы, вызывает подозрения. Также привлечь внимание могут значительные займы другим организациям, снятие заметно превосходящих объёмы заработной платы наличных средств или переводы юрлицам, которые были созданы недавно и до этого не проводили банковские организации.

Причина повышенного интереса налоговой к таким сделкам в том, что те же займы коммерческим компаниям — часто встречающийся инструмент уклонения от выплат. Например, в апреле 2018-го была назначена выездная налоговая проверка ООО «Холод», имеющего налоговые недоимки. Узнав об этом, руководство организации создало юрлицо ООО «Экспохолод», назначив его руководителем бывшего главного инженера ООО «Холод». В дальнейшем «Холод» выдало «Экспохолоду» 14 беспроцентных займов с неопределёнными сроками возврата, общая сумма — 17 800 000 рублей.

После проверки инспекторы ФНС взыскали с ООО «Экспохолод» задолженность ООО «Холод», что предусмотрено статьёй 45 Налогового Кодекса (2.2).

5. Экономическая целесообразность операций

Формирование зарплат, ценообразование, расчёты с контрагентами — всё должно быть максимально прозрачно. Иначе может получиться так же, как с ООО «СтройСервис».

В ходе проверки 05.11.2018 инспекторы ФНС обнаружили, что у организации есть неясности с расходами на оплату услуг привлечённых специалистов. Одним из контрагентов компании было ООО «Человеческие Ресурсы», которые время от времени предоставляли в распоряжение «СтройСервиса» каменщиков, монтажников и плотников. При этом в собственном штатном расписании «СтройСервиса» числились абсолютно аналогичные специалисты.

В течение проверяемого периода на такую «аренду» было потрачено 10 000 000 рублей — и эти расходы были признаны экономически не обоснованными. Их сумму исключили из расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу, и в итоге ООО «Строй Сервис» были вынуждены уплатить ещё 2 000 000 рублей налога на прибыль и штраф в размере 400 000 рублей.

Все примеры выше об одном и том же: уделив сравнительно небольшую долю своего внимания ключевым моментам в работе организации, вы можете застраховать себя от серьёзных проблем с налоговой. Не пренебрегайте этим.