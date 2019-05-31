Гендиректор в отпуске: правовые последствия

Генеральный директор тоже человек и периодически имеет право уходить в отпуск. На этот период не стоит оставлять компанию обезглавленной, разумнее передать полномочия руководителя другому сотруднику. В данной подборке рассказано, как это правильно сделать. Поступить так целесообразно еще и потому, что нахождение гендиректора в отпуске не является поводом остановить проверку, продлить официальный срок и так далее. Это проиллюстрировано на примерах из судебной практики. Но если гендиректор все же хочет сохранить бразды правления и в отпуске, то в начале подборки он найдет объяснение, почему имеет на это полное право.

Гендиректор может работать и в отпуске, если захочет

Как правило, если гендиректор уходит в отпуск, то чтобы именно отдыхать, а не работать. Поэтому он временно делегирует полномочия своему заместителю или другому сотруднику.

Вместе с тем возможны ситуации, когда руководитель захочет работать и в отпуске. Скажем, у него будет время заниматься рабочими делами, а доверять компанию никому другому он не хочет даже на пару недель.

Тогда возникает вопрос: имеет ли гендиректор право работать в отпуске? Будет ли он вправе дистанционно раздавать указания подчиненным, и будут ли иметь юридическую силу документы, подписанные им во время ежегодного отпуска?

В Трудовом кодексе написано, что ежегодный отпуск — это один из видов времени отдыха, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106, 107, 114).

Казалось бы, исполнение трудовых обязанностей этой нормой исключено, но это не так.

Термин «свободен» означает освобожден. От чего освобожден? Очевидно, что от обязанности, поскольку невозможно быть освобожденным от прав, их обычно лишают, но это не тот случай.

Значит, любой работник, в том числе гендиректор, не обязан работать в отпуске и принудить его к этому собственники компании не могут.

Дальше в указанной норме написано, что время отпуска сотрудник может использовать по своему усмотрению. Можно ли распространить свое усмотрение на работу?

Почему нет? Ведь запрета на работу в отпуске в данной норме не содержится. А ведь мог бы. Например, выходные дни и нерабочие праздничные дни тоже являются видом отдыха, но в отношении них в кодексе прямо написано, что трудиться в эти дни запрещается. Привлечь сотрудника к работе в это время них можно только с его письменного согласия и только в случае необходимости выполнения непредвиденных работ (ст. 113).

Вывод: работать во время отпуска гендиректору можно.

Еще один аргумент в пользу этого: работать в период освобождения от службы на определенный срок для отдыха — это все равно что работать во время обеденного перерыва. Он тоже является видом отдыха, в его отношении кодекс также не содержит запрета работать (ст. 108). Едва ли можно себе представить, чтобы кто-то потребует признать ничтожным документ, подписанный директором во время обеда. Нонсенс. С отпуском ситуация выходит аналогичная.

Аргумент третий: данный вывод подтверждают суды. По их мнению, запрет на исполнение работником своих должностных обязанностей во время его нахождения в очередном отпуске, действующим законодательством не предусмотрен (Постановление ФАС Московского округа от 24.05.2010 № КА-А41/5089-10, Определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.05.2012 № 33-6076/2012, Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 14.01.2015 № 33-4778/2014).

Более того, судьи полагают, что на время нахождения в отпуске полномочия за гендиректором сохраняются даже при назначении исполняющего обязанности. Поэтому подписание сделки руководителем в этот период не является основанием для признания ее недействительной (постановления Арбитражных судов Московского округа от 04.10.2017 № Ф05-12743/2017, Поволжского округа от 14.01.2010 № А12-6003/2009, Северо-Кавказского округа от 12.01.2010 № А32-408/2009).

Резюме: факт нахождения в отпуске руководителя общества не лишает его прав и полномочий выступать от имени общества, представлять его интересы во всех вопросах, которые определены законом. Любые документы, подписанные от имени общества руководителем, обладают полной юридической силой.

Но если он все же хочет делегировать свои полномочия...

Передача полномочий гендиректора оформляется приказом

Руководитель ООО, уходя в отпуск, издал приказ «О временном исполнении обязанностей», возложив свои обязанности на другого сотрудника.

Один из двух участников общества, имеющий долю в уставном капитале 50 процентов, не согласился с приказом. По его мнению, компетенция назначать руководителя, как постоянного, так и временного, принадлежит только общему собранию участников общества. Об этом сказано в ст. 40 Закона об ООО.

Мотивируя таким образом, учредитель потребовал в суде признать упомянутый приказ недействительным.

Однако суд отказал.

Арбитры дали понять, что никто не оспаривает право общего собрания участников назначать единоличный исполнительный орган. В то же время полномочия назначать временного заместителя могут быть предоставлены гендиректору уставом ООО.

В данном случае в уставе общества прописано, что в полномочия генерального директора общества включаются в том числе издание приказов о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении. Таким образом, уставом предусмотрено, что на период своего временного отсутствия (в том числе на период отпуска) гендиректор назначает временно исполняющего обязанности. Такое назначение оформляется приказом.

Следовательно, издав оспоренный приказ, гендиректор действовал в пределах своей компетенции и правомерно наделил другого работника правом осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества. Данное решение не нарушает требований закона об ООО.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.07.2013 № А12-25625/2012

Примечание редакции:

Однако одного приказа для делегирования всех полномочий руководителя будет мало. Он дает исполняющему обязанности гендиректора только трудовые права начальника. Для совершения же сделок еще требуется доверенность. Это подчеркивается в судебной практике: судьи пишут, что из содержания приказа, согласно которому директор возложил обязанности гендиректора на исполняющего обязанности директора, не следует, что последний был наделен полномочиями на совершение сделок от имени общества (Постановление Арбитражного суда Центрального отпуска от 02.02.2015 № Ф10-4918/14).

Передача полномочий оформляется еще и доверенностью

Гендиректор ОАО выдал другому сотруднику нотариальную доверенность на исполнение своих полномочий, включая право подписывать от имени общества бухгалтерские и иные отчетные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры обратились в суд с иском о признании этой доверенности недействительной. Они сослались на то, что она как односторонняя сделка, совершенная обществом, является недействительной на основаниях, указанных в ст. 173, 174 ГК РФ, так как была совершена без согласия органов юрлица и в ущерб интересам общества. Также имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о недобросовестных совместных действиях представителя и гендиректора в ущерб интересам общества.

Однако суд отказал в удовлетворении иска, решив, что выдача доверенности неуполномоченным лицом не доказана, равно как и нарушение прав акционеров выдачей спорной доверенности.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.01.2018 № Ф10-5609/2017

Примечание редакции: Справедливости ради заметим, что у судов нет единого мнения о том, вправе ли гендиректор выдавать доверенность исполняющему обязанности, не получив на это разрешения от общего собрание участников или акционеров. Некоторые судьи все же считают, что такое разрешение необходимо и без него доверенность недействительна (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2019 № Ф05-22748/2018).

Во избежание разногласий в уставе общества нужно прописать, кто именно наделен полномочиями назначать исполняющего обязанности гендиректора на время его очередного отпуска — гендиректор или общее собрание участников (акционеров).

Нахождение гендиректора в отпуске — не повод не пускать проверяющих в офис

В компанию с внеплановой выездной проверкой наведались представители Росаккредитации. Организация являлась испытательной лабораторией, и в отношении нее данный госорган был уполномочен проводить контрольные мероприятия.

Однако сотрудники фирмы отказались пропустить должностных лиц ведомства на свою территорию, перекрыли им доступ к помещениям и не дали ознакомиться с требуемыми документами.

Свои действия мотивировали тем, что генеральный директор находится в отпуске. В его отсутствие никто другой не уполномочен представлять интересы организации при проведении проверки.

Проверяющие не согласились с такой аргументацией и составили в отношении организации протокол по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование проверке. Судья назначила штраф 30 тыс. рублей.

Компания его оспорила, но безуспешно.

Суды отвергли довод об отпуске директора, указав, что в нарушение требований ч. 5 ст. 12 закона № 294-ФЗ компания не исполнила возложенные на нее обязанности и не предоставила должностным лицам контролирующего органа возможности провести проверку.

Постановление Московского городского суда от 11.03.2019 № 4а-363/2019

Примечание редакции:

Суды солидарны в этом и подчеркивают — главное, чтобы компания была своевременно и надлежащим образом предупреждена о дате, времени и месте проведения проверки. В таком случае она обязана обеспечить возможность для ее проведения, в том числе позаботиться, чтобы на месте присутствовал либо руководитель, либо любое другое уполномоченное им лицо (постановления Самарского областного суда от 05.06.2017 № 4а-529/2017, Московского городского суда от 19.09.2016 № 4а-4800/2016, суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 27.08.2014 № 4-а-409/2014).

Нахождение гендиректора в отпуске — не повод для продления срока на обжалование

Непосредственно гендиректору компании как должностному лицу выписали штраф по ст. 15.19 КоАП РФ за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках.

Со дня вручения или получения копии постановления у него было 10 суток для обжалования (30.3 кодекса).

Однако он пропустил этот срок и подал жалобу позже. Одновременно его защитник, который направил жалобу в суд, попросил признать уважительной причину пропуска срока — гендиректор и защитник находились в отпусках.

Судьи отказали. Они решили, что нахождение в отпусках не свидетельствует о невозможности своевременной реализации привлекаемым к административной ответственности лицом права на обжалование постановления по делу об административном правонарушении.

Иные доказательства, подтверждающие уважительность причин пропуска предусмотренного законом срока обжалования, отсутствуют.

Таким образом, объективных препятствий для своевременной подачи жалобы у гендиректора не имелось.

Постановление Верховного Суда РФ от 06.03.2019 № 78-АД19-3

Примечание редакции:

Это типичная позиция судей. Отпуск гендиректора уважительной причиной пропуска срока они не признают. В частности, потому, что такая позиция изложена в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 (постановления Арбитражных судов Московского округа от 28.02.2018 № Ф05-2450/2018, Поволжского округа от 23.09.2015 № Ф06-580/2015, Восточно-Сибирского округа от 31.08.2011 № А78-7255/2010).

Нахождение гендиректора в отпуске — не повод для отсрочки исполнения предписания

Федеральная служба по финансовым рынкам выписала компании штраф 500 тыс. рублей за неисполнение ранее выданного предписания.

Считая указанное постановление незаконным, общество обратилось в арбитражный суд.

В качестве одного из аргументов в пользу его отмены компания указала на то, что исполнить предписание в срок было невозможно в связи с отсутствием генерального директора — в тот период он находился в отпуске.

Суд отклонил этот аргумент, так как данное обстоятельство представляет для общества внутренний организационный характер.

В то же время сработал другой довод: административный орган допустил существенное нарушение порядка и процедуры привлечения общества к ответственности — по итогам рассмотрения дела объявил только резолютивную часть постановления, а в полном объеме изготовил его два дня спустя и еще через пять дней направил постановление обществу.

Это является нарушением ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ, в силу которой постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

Нормы кодекса не предусматривают возможности оглашения только резолютивной части постановления и в дальнейшем его изготовления в полном объеме. Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5.

Следовательно, такое процессуальное действие, как «объявление резолютивной части постановления» и «изготовление постановления в полном объеме» является существенным и неустранимым нарушением, приводящим к невозможности определить точную дату вынесения постановления.

В соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ это служит основанием для отмены постановления по делу.

Постановление ФАС Московского округа от 12.05.2014 № Ф05-2992/14

Нахождение гендиректора в отпуске — повод для отмены протокола и постановления

ФМС оштрафовала компанию на 400 тыс. рублей за нарушение миграционных норм (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ).

Организация обратилась в суд с требованием признать постановление незаконным и отменить его, поскольку в день составления протокола гендиректор находился в отпуске. Компания направила в ФМС сообщение об этом, дополнительно пояснив, что доверенности он никому не оставил. Но чиновники проигнорировали это сообщение.

Судьи поддержали компанию и отменили штраф, решив, что процедура привлечения к ответственности была нарушена, так как протокол составлен в отсутствие законного представителя общества.

В качестве обоснования судьи сослались на положения ст. 28.2 КоАП РФ, предполагающей участие законного представителя юрлица при составлении протокола, а также п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, предписывающего госорганам принимать достаточные меры для извещения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о составлении протокола в целях обеспечения возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 28.2 КоАП РФ.

Арбитры подчеркнули, что поскольку гендиректор общества ввиду нахождения в отпуске не был извещен о составлении протокола, у него отсутствовала возможность выдать доверенность на представление интересов компании какому-либо другому сотруднику компании.

Постановление ФАС Московского округа от 20.04.2011 № КА-А40/3167-11

Примечание редакции:

Данное решение вынесено до выпуска упомянутого в примечании к одному из предыдущих обзоров Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29, которое назвало отпуск гендиректора сугубо организационной проблемой самой компании. Возможно, поэтому в данном деле судьи еще встали на сторону компании. Хотя есть еще один аргумент, имеющий значение: Постановление ФАС Московского округа касается КоАП РФ, в то время как в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ разъясняются нормы АПК РФ. [/box]

Гендиректора нельзя уволить, пока он находится в отпуске

В период пребывания руководителя организации в отпуске или его временной нетрудоспособности трудовой договор с ним не может быть расторгнут по п. 2 ст. 278 ТК РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора).

Обоснование: увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом юрлица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора по существу является увольнением по инициативе работодателя.

Статья 3 кодекса запрещает ограничивать кого-либо в трудовых правах и свободах в зависимости от должностного положения.

Глава 43 Трудового кодекса, регулирующая особенности труда руководителя организации, не содержит норм, лишающих его гарантии, установленной ч. 3 ст. 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (кроме случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем-физлицом).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»

Примечание редакции:

Данная позиция была процитирована в письме Роструда от 05.09.2006 № 1333-6.

Как правильно указывать должность сотрудника, замещающего гендиректора

В пункте 5.22 ГОСТ Р 7.0.97-2016 рассказано, как руководители должны подписывать документы.

Не оставили без внимания и лиц, замещающих гендиректоров на время их нахождения в отпуске.

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом (распоряжением).

Пример

И.О. генерального директора______ Подпись______ И.О. Фамилия

или

Исполняющий обязанности

генерального директора_____ Подпись_____ И.О. Фамилия

Не допускается ставить косую черту, надпись «за» перед наименованием должности «Генеральный директор», если документ подписывает иное должностное лицо.

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штампов.

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов"(Утвержден Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)